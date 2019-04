Liveblog: Is 6,5% genoeg, Unies en Apple

Update 11:10 uur: Hallo, waar is iedereen?

Om inspiratie zit ik doorgaans niet zo snel verlegen, maar ik heb het vanochtend wel een beetje moeilijk...

Ah zie daar, er is altijd wel wat te doen. U ook nog iets? Tip of vraag mij. Wel chique trouwens van Unilever om op oud-Koninginnedag met een top te komen. Waarom is het bedrijf eigenlijk niet Koninklijk? Ach, als het dividend dat maar is en dat is het. Ik vind dit zelf een van de mooiste Damrakgrafieken.

Verhip, ATH idd. Speciaal voor jou deze chart, want #Unilever maakt iedereen slapende rijk (als je maar geduld hebt) pic.twitter.com/BUNngBic8B — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2019

Update 10:30 uur: Apple

Zelf heb ik ook een zwak voor al het moois dat Apple maakt, maar dit is helemaal awesome. Er zit zelfs een apparaat met een waarde van $100.000 tussen.

Om 22:30u de Q1's voor het beursvolk, hier hebbedingetjes voor de liefhebbers. Zijn ook leuke beleggingen #Apple https://t.co/F84c1TKqwN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2019

Over die kwartaalcijfers, ik heb de consensus voor u:

Winst per aandeel Q1: $2,36

Omzet Q1: $57,37 miljard

Verwachte winst per aandeel Q2: $2,06

Verwachte omzet Q2: $51,99 miljard

Alles draait om de iPhoneverkopen en dan vooral in China. Daar kwam die beruchte omzetwaarschuwing van 2 januari vandaan. Met de wijsheid achteraf was dat weer eens een mooi koopmoment... Man, wat zaten we met z'n allen rock bottom rond kerst en oud & nieuw. Kijk nu eens, all time highs op de Big Board.

Het aandeel is er met die stijging trouwens niet goedkoper op geworden. Iets in mij zegt dat er bij een tegenvaller meer downside is dan upside bij een meevaller, maar ik ga dit niet dobbelen.

Geef ik de analisten ook nog mee. Er zijn intussen, voor het eerst in jaren, weer mensen die ook aan downside zitten te denken.

Update 10:00 uur: 6,5% rendement

Zelf reken ik altijd met 7% historisch, herbelegd bruto 7% per jaar op aandelen. Dat is het (teruggerekende) historisch gemiddelde over de afgelopen eeuw, twee eeuwen en zelfs vier eeuwen. Over de laatste vijftig jaar is het zelfs 10% per jaar. Iemand? Ik weet helaas niet wat het historisch rendement op vastgoed is.

Voor wat het waard is, ik zie wel dat de Euro Stoxx 600 Real Estate Index 4,1% dividend doet. De Nederlandse vastgoedfondsen - let wel, die doen vooral in commercieel vastgoed en niet huizen - yielden zelfs nog veel hoger. Minimaal 5%. Het stukje is maar drie alinea's. Het gaat mij om deze:

Woningen met een huur tussen €720 en €1000 per maand kunnen niet worden gebouwd omdat beleggers dan geen rendement van minimaal 6,5% kunnen maken, aldus het FD gisteren. Gemeentelijke ambtenaren vragen zich vervolgens af waarom dat geëiste rendement niet wat lager kan.

Nou Ed, beleggers kennen risico en ambtenaren niet. Enfin, van die 6,5% gaat ook nog wat af: inflatie, kosten en taxes, ofwel halveer voor netto die 6,5% maar. Kortom, ik begrijp die beleggers wel. Die willen een vergoeding voor hun risico. De weg naar bijvoorbeeld Unibail dat 7% dividend doet, is anders snel gevonden.

Wat vindt of hoe rekent u?