Liveblog: Altice, Google en Apple

Update 15:45 uur: Warren Buffett

Zaterdag is de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway, doorgaans zo'n 30.000 in een stadion. Op de valrreep is er nog nieuws en potverdorie, wat zorgt de oude meester weer goed voor zichzelf: 8% dividend! Doet mij denken aan die deal die hij eind 2008 met Goldman Sachs sloot. Toen beurde hij zelfs 10%.

Hier het hele verhaal:

Berkshire Hathaway will invest $10 billion in Occidental Petroleum to help finance its bid for Anadarko and beat back rival offer from Chevron https://t.co/xQDN5iBmx6 — The Wall Street Journal (@WSJ) April 30, 2019

Update 15:15 uur: Nina puur Natur

Leuk uitgevogeld van Quote, lees even. Sorry, flauw geintje van me, ik kon het niet laten, maar niks mis met durfkapitaal. Het fonds is rond $11 mijoen waard, ofwel klein bier, al is dat in deze niet zo handig uitgedrukt. Wel +54,4% dit jaar.

De fundamentals (Reuters) komen in ieder geval bekend voor pic.twitter.com/degBnZ8kE8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2019

Ik kijk nog even bij de grootaandeelhouders en de free float... en ik zou toch maar even goed uitzoeken hoe dit allemaal zit, voor u uw geld er in gooit. Als dat al überhaupt lukt.

Update 14:30 uur: Pre-market VS

Er zijn nogal wat cijfers voorbeurs Amerika en ik turf de koersreactie pre-market:

Alphabet: -7,9%

General Electric: +7,5%

General Motors: -2,5%

McDonald's: +2,0%

Pfizer: +1%

Hier leest u het GE verhaal. Hieronder komt u vanzelf Alphabet tegen.

Update 14:30 uur: Altice

U ziet de koers bewegen...

... en ik zie weer deze headlines. Het zal wel goed zijn gelet op de koers, want dit onnavolgbare fonds volg ik al heel lang niet meer, als u mij kunt volgen.

Update 13:00 uur: jEUj!

Ineens is het glas weer halfvol als ik Bloomberg lees over het meevallende EU BBP Q1-cijfer van 0,4% op maand- (0,3% verwacht) en 1,2% (1,1%) op jaarbasis.

Europe’s economy began 2019 with an unexpected growth spurt as Spain outperformed and Italy shook off a recession, easing pressure on the European Central Bank to add stimulus.

The 0.4 percent increase in euro-region gross domestic product during the first quarter reported by Eurostat was twice the pace at the end of last year and more than economists predicted.

Strong investment in Spain, buoyant consumer spending in France and a faster-than-anticipated rebound in Italy gave a fillip to expansion in the 19-nation currency bloc.

Laat ik de pret dan maar bederven: Duitsland moet nog doorkomen met zijn BBP over Q1. Eens zien wat dat wordt, want waar Made In Germany er niks van bakt, doet de dienstensector uitstekend.

Europe’s economy began 2019 with an unexpected growth spurt buoyed by France and Spain https://t.co/bxgpocJaSw pic.twitter.com/t9yDV2SbOP — Bloomberg (@business) April 30, 2019

Update 12:45 uur: Alphabet

Dit vind ik dit een indrukwekkende en spot-on analyse. In twee zinnen nog wel.

Google’s immediate problem is e-commerce searches skipping them and originating on Amazon.



Long-term problem is the internet moving away from the phone screen and over to voice - Alexa and Siri becoming formidable. https://t.co/ziMttwhX4H — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) April 30, 2019

Nu is er niet meteen reden voor paniek. Bij Alphabet en dan vooral zoekmachine Google holt de omzet niet meteen de deur uit. De groeicijfers zijn nog altijd indrukwekkend, maar net even wat minder. Misschien is het ook voor het eerst in haar bestaan dat Alphabet min of meer een beetje in het defensief wordt gedrongen.

Ze moet antwoorden op uitdagingen van concurrenten. Dat is nieuws. Nu is er genoeg vernuft inpandig, eens zien waar het bedrijf mee komt. De zoekmachine is nog altijd goud waard en zolang de koers double digits blijft stijgen - het fonds dikte 2500% aan sinds de beursgang in 2004 - doet ook niemand lastig, maar.... #ubegrijpthet.

En bij Alphabet moet u het puur van de koerswinst hebben. Het bedrijf heeft nog nooit een cent dividend uitgekeerd, of ook maar één aandeel teruggekocht. Als aandeelhouder hebt u n niets te vertellen bij Alphabet, maar als nou bijvoorbeeld eens een Carl Icahn-achtige dude(tte) een mooie brief schrijft aan het bedrijf.

Bijvoorbeeld over de hobby's van de bedrijfstop - de wel bekende other bets in de boeken en rapportages - die u als aandeelhouder financiert en die duur zijn. Zo ging het in 2012 bij Apple ook. Icahn dwong als het ware dividend en buybacks bij CEO Tim Cook af. In beide scenario's bent u als aandeelhouder in principe spekkoper.

Nee, ik zou mij niet haasten om mijn aandelen te verkopen, als ik u was en er voor langere tijd in (wil) zit(ten). Houd er alleen wel rekening mee dat de double digit koerswinsten niet meer als vanzelf ieder jaar binnen rollen.

Alphabet's stock tanks with analysts asking, 'Hey Google, what happened to revenue growth?' https://t.co/O9SvcyQN0l — CNBC (@CNBC) April 30, 2019

Update 11:10 uur: Hallo, waar is iedereen?

Om inspiratie zit ik doorgaans niet zo snel verlegen, maar ik heb het vanochtend wel een beetje moeilijk...

Ah zie daar, er is altijd wel wat te doen. U ook nog iets? Tip of vraag mij. Wel chique trouwens van Unilever om op oud-Koninginnedag met een top te komen. Waarom is het bedrijf eigenlijk niet Koninklijk? Ach, als het dividend dat maar is en dat is het. Ik vind dit zelf een van de mooiste Damrak grafieken.

Verhip, ATH idd. Speciaal voor jou deze chart, want #Unilever maakt iedereen slapende rijk (als je maar geduld hebt) pic.twitter.com/BUNngBic8B — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2019

Update 10:30 uur: Apple

Zelf heb ik ook een zwak voor al het moois dat Apple maakt, maar dit is helemaal awesome. Er zit zelfs een apparaat met een waarde van $100.000 tussen.

Om 22:30u de Q1's voor het beursvolk, hier hebbedingetjes voor de liefhebbers. Zijn ook leuke beleggingen #Apple https://t.co/F84c1TKqwN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 30, 2019

Over die kwartaalcijfers, ik heb de consensus voor u:

Winst per aandeel Q1: $2,36

Omzet Q1: $57,37 miljard

Verwachte winst per aandeel Q2: $2,06

Verwachte omzet Q2: $51,99 miljard

Alles draait om de iPhone verkopen en dan vooral in China. Daar kwam die beruchte omzetwaarschuwing van 2 januari vandaan. Met de wijsheid achteraf was dat weer eens een mooi koopmoment... Man, wat zaten we met z'n allen rock bottom rond kerst en oud & nieuw. Kijk nu eens, all time highs op de Big Board.

Het aandeel is er met die stijging trouwens niet goedkoper op geworden. Iets in mij zegt dat er bij een tegenvaller meer downside is dan upside bij een meevaller, maar ik ga dit niet dobbelen.

Geef ik de analisten ook nog mee. Er zijn intussen, voor het eerst in jaren, weer die ook aan downside zitten te denken.

Update 10:00 uur: 6,5% rendement

Zelf reken ik altijd met 7% historisch, herbelegd bruto 7% per jaar op aandelen. Dat is het (terug gerekende) historisch gemiddelde over de afgelopen eeuw, twee eeuwen en zelfs vier eeuwen. Over de laatste vijftig jaar is het zelfs 10% per jaar. Iemand? Ik weet helaas niet wat het historisch rendement op vastgoed is.

Voor wat het waard is, ik zie wel dat de Euro Stoxx 600 Real Estate Index 4,1% dividend doet. De Nederlandse vastgoedfondsen - let wel, die doen vooral in commercieel vastgoed en niet huizen - yielden zelfs nog veel hoger. Minimaal 5%. Het stukje is maar drie alinea's. Het gaat mij om deze:

Woningen met een huur tussen €720 en €1000 per maand kunnen niet worden gebouwd omdat beleggers dan geen rendement van minimaal 6,5% kunnen maken, aldus het FD gisteren. Gemeentelijke ambtenaren vragen zich vervolgens af waarom dat geëiste rendement niet wat lager kan.

Nou Ed, beleggers kennen risico en ambtenaren niet. Enfin, die 6,5% gaat ook nog wat vanaf: inflatie, kosten en taxes, ofwel halveer netto die 6,5% maar. Kortom, ik begrijp die beleggers wel. Die willen een vergoeding voor hun risico. De weg naar bijvoorbeeld Unibail dat 7% dividend doet, is anders snel gevonden.

Wat vindt of hoe rekent u?