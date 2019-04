Fondsenrondje: Dividendknallers

Teleurstellende cijfers van Alphabet en matige Chinese inkoopmanagersindices. Het maakt allemaal niets uit, want de AEX (+0,0%) blijft gewoon aardig liggen.

Zowel de PMI voor de Chinese industrie (50,1 vs 50,7) als dienstensector (54,3 vs 55,0) kwamen uit beneden de verwachtingen van analisten. Daar komt bij dat er sprake is van een verzwakking ten opzichte van maart. Enige positieve is dat er nog wel sprake is van expansie.

Het Duitse GFK consumentenvertrouwen valt met een stand van 10,4 wel licht mee, maar de markt kijkt toch meer naar de IFO index. De beurzen bewegen er ook niet veel op. Het is simpelweg kwakkelen rondom het nulpunt.

Besi en Wereldhave ex-dividend

Binnen de AMX zijn het de grote dividendbetalers Besi en Wereldhave die vandaag in de spotlights staan. De chipper uit Duiven keert €1,67 per aandeel uit, wat uitkomt op een dividendrendement van 6,0%. De koers daalt vandaag met 6,3%, waardoor het aandeel eigenlijk nauwelijks van zijn plek komt.

Wereldhave betaalt ieder kwartaal een deel van de winst uit aan haar aandeelhouders. Dit kwartaal gaat het om een dividend van €0,63 per aandeel. Dit betekent dat het vastgoedfonds hiervoor gecorrigeerd niet 1,8% daalt, maar 0,9% oploopt. Een klein doekje voor het bloeden, want dit jaar is de koers maar liefst 15% gedaald. Dat nota bene binnen een AMX die ruim 24% is gestegen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het probleem van Wereldhave is dat het fonds het dividend op lange termijn maar niet weet op te krikken. De oranje lijn laat zien dat de winstuitkering nu lager ligt dan twintig jaar geleden.

Brede markt

De AEX stijgt 0,0% en behoort daarmee tot de beste Europese indices van de dag. De DAX (-0,1%) en CAC (-0,4%) noteren beide in het rood.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,1% omlaag en noteert 12,0 punten.

De Amerikaanse futures laten een verdeeld beeld zien. De Dow Jones staat 0,1% in het groen, terwijl de Nasdaq future 0,7% daalt. Allemaal het gevolg van de tegenvallende cijfers van Alphabet.

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,120 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,22%) en Duitse (0,03%) rente lopen maar liefst drie basispunten op.

Goud klimt 0,3%.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,4%) herstellen licht van de daling van gisteren.

Bitcoin (+0,3%) doet vrij weinig.

Het Damrak

Allemaal nulletjes voor de komma bij onze hoofdfondsen. Galapagos is de grootste stijger met een plus van 1,1%.

is de grootste stijger met een plus van 1,1%. Philips (+0,8%) profiteert voorzichtig van koersdoelverhogingen van JPMorgan Cazenove en CFRA.

(+0,8%) profiteert voorzichtig van koersdoelverhogingen van JPMorgan Cazenove en CFRA. Altice (-3,5%) geeft een deel van de winst van gisteren weer prijs.

(-3,5%) geeft een deel van de winst van gisteren weer prijs. GrandVision (-0,8%) gaat vandaag €0,33 ex-dividend. Eerlijk gezegd klein bier.

(-0,8%) gaat vandaag €0,33 ex-dividend. Eerlijk gezegd klein bier. ForFarmers (-2,3%) loopt het dividend voor de helft weer in. Het aandeel gaat vandaag €0,30 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt de koers bijna 2%.

(-2,3%) loopt het dividend voor de helft weer in. Het aandeel gaat vandaag €0,30 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt de koers bijna 2%. Nog een vijfde bedrijf gaat vandaag ex-dividend. NIBC (-3,8%) keert €0,25 per aandeel uit. De koers gaat helaas een tikje harder omlaag.

(-3,8%) keert €0,25 per aandeel uit. De koers gaat helaas een tikje harder omlaag. In de aanloop naar de halve finale tegen Tottenham Hotspur loopt de koers van Ajax (+1,6%) wat op.

Adviezen