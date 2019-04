De S&P 500, Nasdaq Composite en Nasdaq 100 staan weer op all time highs. De Dow Jones en de achterblijvende Russell 2000 zijn nog niet zover. Als het er al van komt. Net als de Europese beurzen. De AEX herbeleggingsindex staat wel op een all time high:1926,63.

Er zijn geen Q1's vanochtend bij ons. En morgen is de beurs dicht, u weet het. Wel gaan Besi, GrandVision, Wereldhave (geniet nog maar even van het volle bedrag?), ForFarmers en NIBC ex-dividend. We verhapstukken nu voorbeurs dit:

Meer kosten gaan hoe langer hoe meer voor minder baten uit? De Q1's van Alphabet vielen gisteravond tegen en de koers deed... -7,3%

Samsung rekent op herstel in H2

De officiële Chinese inkoopmanagersindex over april komt uit op een teleurstellende 50,1, waar 50,5 werd verwacht. De dienstensector doet 54,3, waar 55,0 stond. De Chinese Caixin productie PMI houdt het op 50,2, waar 51,0 de consensus was

Het Franse BBP Q1 is in de prik: +0,3% op maand- en +1,1% op jaarbasis

Dat levert de volgende koersenborden op en zowel in voor-als tegenspoed doen de beurzen niet veel de laatste weken. Zoek de beweging. Japan is zo'n beetje de hele week dicht.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:59 'Focus op chipsector na geluiden Samsung'

07:58 Stabiel groeitempo voor economie Frankrijk

07:51 Airbus op stoom met toestel A320

07:39 Dip in omzetgroei Thales

07:28 Santander geraakt door Britse zwakte

07:19 Groei industrie China afgezwakt in april

07:10 Winstgroei en aandeleninkoop voor StanChart

06:53 Samsung mikt op herstel in tweede jaarhelft

06:52 Heineken rondt grote deal in China af

06:51 Afzetprijzen industrie omhoog

29 apr Advertentiegroei Google blijft achter

29 apr Wall Street sluit met nieuwe records

29 apr AB InBev laat een zaak tegen Heineken vallen

29 apr WeWork wil naar de beurs

29 apr 'Bayer-top plant nieuwe bijeenkomst'

29 apr Boeing maakt voortgang met update 737 MAX

29 apr AFM beboet Flow Traders en InsingerGilissen

Analistenadvies luidt:

Philips: naar €40,90 van €38,90 - JP Morgan

Philips: naar €37 van €35 - CFRA

Galpapagos: naar $139 van $138 - Morgan Stanley

Signify: naar €26 van €25 - Morgan Stanley

De agenda puilt uit met als klapper de cijfers van Apple vanavond. Eens zien of ik een vooruitblik kan vinden of maken vandaag. General Electric is er ook, spannend.

03:00 China manufacturing PMI apr 50,5

07:30 Frankrijk BBP Q1 0,3% QoQ

08:00 Airbus Q1-cijfers

08:00 Orange Q1-cijfers

08:00 BP Q1-cijfers

08:00 Lufthansa Q1-cijfers

08:00 Banco Santander Q1-cijfers

08:00 Thales Q1-cijfers

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen mei 10,3

08:45 Frankrijk inflatie CPI apr 1,4%

09:00 Wereldhave notering €0,63 ex-dividend

09:00 Besi notering €1,67 ex-dividend

09:00 GrandVision notering €0,33 ex-dividend

09:00 ForFarmers notering ex-dividend

09:00 NIBC notering ex-dividend

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage apr 4,9%

11:00 Italië inflatie CPI apr 1,4%

11:00 EU BBP Q1 0,3% QoQ

13:00 General Electric Q1-cijfers

14:00 Galapagos AvA

14:00 Duitsland Inflatie CPI apr 0,5% MoM

15:45 VS Chicago PMI apr 59,3

16:00 VS consumentenvertrouwen apr 126,0

22:00 Apple Q1-cijfers

En dan nog even dit

Het belangrijkste cijfer van vandaag:

China says its official manufacturing PMI for April came in at 50.1, below expectations https://t.co/FdNJ9Zh1B1 — CNBC (@CNBC) April 30, 2019

-7,3% dus:

- Alphabet missed revenue estimates while competitors like $FB and $AMZN beat targets in Q1

- Costs have surged faster than revenue for much of the past two years, concerning investors

- $GOOG also faces increased scrutiny over privacy practices https://t.co/DfouJ9jbeX — Reuters Top News (@Reuters) April 29, 2019

De advertentiegelden gaan meteen naar Amazon. Facebook heeft hier blijkbaar minder last van:

An earnings miss from Alphabet raises more worries that Amazon is sucking money from the rest of the digital economy https://t.co/t4glQlX5xm — Bloomberg Markets (@markets) April 30, 2019

Herstel in H2?

Samsung Electronics first-quarter profit falls 60% on-year as weak chip prices bite https://t.co/1yXpSzsMp8 pic.twitter.com/gFmb1wM6Si — Reuters Business (@ReutersBiz) April 30, 2019

Opgeteld en afgetrokken:

Zo!

Watch: Disney’s “Avengers: Endgame” box-office records promise to deepen Hollywood’s divide into rival universes: a cinema market dominated by superhero flics and streaming video for other movie buffs, @jennifersaba explains. https://t.co/dji1Jamzx3 — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) April 29, 2019

De schade mag er zijn:

Condolences and apologies: Boeing tries to salvage 737 MAX reputation https://t.co/TJLdMZxqts pic.twitter.com/jqRvRWHG4i — Reuters Business (@ReutersBiz) April 29, 2019

De Fed gaat vandaag in retraite en neemt morgenavond een rentebesluit:

Strong U.S. growth, weak inflation leave Fed stuck happily on hold https://t.co/IlHyTvgkMg pic.twitter.com/zuHbk6s5nV — Reuters Business (@ReutersBiz) April 29, 2019

Wie zin heeft in speculeren:

Coffee farmers in Brazil are refusing to sell their beans after arabica futures dropped to the lowest in more than 13 years https://t.co/wF8jwYUMWh — Bloomberg Markets (@markets) April 30, 2019

De volgende:

WeWork has filed confidentially for a U.S. IPO https://t.co/3Eqv7CcH4n — Bloomberg Markets (@markets) April 30, 2019

Oh, dat plaatje:

Party like it's 1999! Another lossmaking company files for IPO. #WeWork filed confidentially w/ the Securities and Exchange Commission in Dec. Shared office provider was last valued at $47bn. https://t.co/DaoQCxepct pic.twitter.com/ghObbjSJQ9 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 29, 2019

Net als twintig jaar geleden inderdaad, maar nu is er over de brede linie wel winst en omzet. En hoe her en der:

For technology stocks, the superlatives are endless this year. But rather than take profits and run, investors are flooding the spacehttps://t.co/tQYsQpyDcz

CNBC ook nog even:

Some investors are living in a parallel universe and forget what happened 20 years ago https://t.co/n7YDLuPBvU — CNBC (@CNBC) April 30, 2019

Dan weten ze ook nog wel meer? Iets om over na te denken:

Insurers know exactly how often American drivers touch their phoneshttps://t.co/qhjTqcPUyk — Bloomberg Markets (@markets) April 29, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.