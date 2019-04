Liveblog: Alphabet

Update 22:00 uur: Q1's Alphabet

Weer nieuwe records op Wall Street. Nog 2% en de S&P 500 staat op 3000. Vandaag vijftien jaar geleden maakte Google (nu onder moedermaatschappij Alphabet) haar beursgang bekend. Een paar maanden later was het zover en intussen zijn we +2500% verder. Het bedrijf is een symbool van de bull market.

Gauw over naar de Q!'s van vanavond en de outlook: hoe valt alles? Voor Q2 meldt Reuters een verwachting van $11,54 winst per aandeel en $39,04 miljard omzet, maar ik zie niks in het perbericht. Misschien zo in de conference call...? In ieder geval cooling add business: omzet valt tegen en da's over de hele linie.

Ik citeer MarketWatch:

Alphabet breaks up its business into three core areas: Google advertising, other Google revenue and “Other Bets,” which are the non-Google businesses. Advertising sales bring in the bulk of the revenue, with first-quarter sales in that category of $30.72 billion, coming up short of analyst expectations of $31.48 billion without factoring in TAC.

Google’s other businesses — Play Store, hardware and Google Cloud — reported revenue of $5.45 billion, missing expectations of $5.67 billion, while Other Bets claimed revenue of $170 million against expectations of $172 million.

Hier het persbericht, waar ik dit plaatje uit vis. Intussen zie ik dat de koers -5,4% doet. De lat ligt hoog, de koers is dit jaar al 23% gestegen en dan wil de markt geen tegenvallers. Morgen gaan we verder met Apple, de laatste tech-grootmacht met Q1-cijfers.