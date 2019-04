TA: Dollar steunt AEX

De AEX-index blijft op koers, mede dankzij de gestage daling van de euro ten opzichte van de dollar.

De euro zakt op ultrakorte termijn steeds dieper weg. De Europese munt hervat zelfs de dalende trend, nu de bodems van maart en april rond 112 gebroken worden. Doorgaans wordt een zwakke euro gevolgd door een herstel van de aandelenkoersen.

Dat zien we goed terug in de gestage opmars van de AEX sinds eind 2018, die is begeleid door een afbrokkelende koers van de euro/dollar. De zwakke euro zou op korte termijn het zetje voor de AEX kunnen zijn om de aanval op de top van medio 2018 rond 576,90 in te zetten.

Overigens wordt de Nederlandse beurs technisch pas weer rijp voor langetermijn-koopacties indien de horde rond 576,90 wordt genomen.

AEX-index maakt pas op de plaats

De recente correctie van de AEX-index vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. De Nederlandse beurs ligt er technisch niet slecht bij. De huidige adempauze is vooralsnog slechts een tijdelijke onderbreking van de stijgende fase.

De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls als de recente koerspiek naar boven wordt gebroken. Dan mag verdere koersstijging verwacht worden. Het eerste vangnet bevindt rond de voormalige weerstandslijn (blauwe stippellijn). De laatste bodem van 25 maart biedt steun rond 538,70.

EUR/USD hervat neerwaartse trend

Lagere toppen gaven in de afgelopen maanden al negatief sentiment voor de euro weer. De doorbraak onder de bodems van november, maart en april rond 112 genereerde een verkoopsignaal. Dit heeft de dalende trend gevalideerd. De EUR/USD koers kan nu verder wegzakken richting steun 108,39 (bodem van 11 mei 2017). Blijf voorzichtig. Enkel boven weerstand 113,25 (gevormd op 12 april) verbetert het beeld.

Lange termijn euro/dollar

Op lange termijn is dfe zwakte van de Europese munt nog duidelijker zichtbaar. Verkopers hebben de EUR/USD onder een voorgaande koersbodem gedrukt. Dit bevestigt de dalende trend richting steun 105,02 (bodem van 3 maart 2017). Zolang er aanbod boven de markt hangt blijven we behoedzaam.

Op basis van de hoofd&schouderformatie is een koersdoel rond steun 108 haalbaar, waar de bodems van mei 2017 liggen. Enkel bij een doorbraak boven weerstand 115,70 (top van 11 januari) wordt het technische plaatje wat positiever.