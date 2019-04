Slot: Nieuwe top herbeleggingsindex

De AEX heeft de middagdip goed verwerkt en sluit uiteindelijk 0,2% hoger. De herbeleggingsindex presteert dankzij het dividend van Heineken en Akzo Nobel nog een tikje beter.

Met een plus van 0,3% zet deze op 1923,48 punten een nieuwe all time high neer. Een echt duidelijke oorzaak voor deze goede stemming was er niet. Het vertrouwen in de Europese economie daalde in april naar 104,0. Dit is de laagste stand sinds september 2016.

Het positieve nieuws kwam zoals zovaak uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse consument gaf in maart 0,9% meer uit ten opzichte van februari. De markt had slechts op een stijging van 0,7% gerekend. Toch gaf dit bericht niet de doorslag, omdat de beurzen klokslag 14.30 nauwelijks in beweging kwamen.

Altice

De grote winnaar van de dag is Altice met een plus van 7,4%. De bedankjes mogen uitgaan naar de analisten van Goldman Sachs, omdat zij het aandeel van de kabelaar op de kooplijst zetten. Het koersdoel werd met €0,60 opgekrikt naar €3,60.

Zoals we van Altice mogen verwachten, vloog het aandeel in het eerste uur van de handel alle kanten op. Bij opening spoot de koers 7% omhoog, waarna de winst binnen 20 minuten als sneeuw voor de zon verdween. Precies op het moment het beste ervan af leek, steeg het aandeel weer verder. Oftewel, er was geen pijl op te trekken.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De koers van Altice knalde de laatste jaren alle kanten op. Een technisch analist kan hier waarschijnlijk niets van maken.

Rentes

Geen grote uitslagen in renteland. De vergoeding op Nederlands tienjaars staatspapier loopt twee basispuntjes op naar 0,19%. Nog lang geen niveau waar onze minister van Financiën slapeloze nachten van krijgt.

Brede markt

De AEX stijgt 0,2% en presteert in lijn met de DAX (+0,1%) en CAC (+0,2%)

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,8% omhoog en noteert 11,9 punten.

De Amerikaanse indices lopen 0,1% op. Meer is het niet.

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,117 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,2%) profiteert een klein beetje van de zwakke dollar.

Olie: WTI (-3,3%) en Brent (-3,2%) zakken ineens hard weg.

Bitcoin (+0,2%) doet ook niet zoveel.

Het Damrak

Galapagos (+1,7%) profiteert van een koersdoelverhoging van Jefferies. Het aandeel gaat naar €130 van €120 en het advies blijft kopen. Ook Morgan Stanley komt met een verhoging, al mogen we die opwaartse bijstelling van $1 eigenlijk niet serieus nemen.

(+1,7%) profiteert van een koersdoelverhoging van Jefferies. Het aandeel gaat naar €130 van €120 en het advies blijft kopen. Ook Morgan Stanley komt met een verhoging, al mogen we die opwaartse bijstelling van $1 eigenlijk niet serieus nemen. De grootbanken ABN Amro (+0,5%) en ING (+0,6%) geven een deel van de ochtendwinst weer prijs.

(+0,5%) en (+0,6%) geven een deel van de ochtendwinst weer prijs. Geen grote uitslagen op het Damrak. Grootste daler is Unibail Rodamco met een min van 1,0%. Dat zegt wel genoeg over vandaag denk ik.

met een min van 1,0%. Dat zegt wel genoeg over vandaag denk ik. ASMI (+1,6%) krijgt een koersdoelverhoging van Credit Suisse. Besi (+1,7%) lijkt in de achtergrond mee te profiteren.

(+1,6%) krijgt een koersdoelverhoging van Credit Suisse. (+1,7%) lijkt in de achtergrond mee te profiteren. Arcadis (-1,5%) ging vandaag €0,47 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel 1%.

(-1,5%) ging vandaag €0,47 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel 1%. Wereldhave (+2,1%) werd vrijdag nog in de kliko gegooid, maar krabbelt nu iets op.

(+2,1%) werd vrijdag nog in de kliko gegooid, maar krabbelt nu iets op. Takeaway.com (-2,1%) zet een keer geen nieuwe all time high op het bord.

(-2,1%) zet een keer geen nieuwe all time high op het bord. Boskalis (+2,0%) haalt een nieuwe opdracht binnen voor het leggen van kabels voor het offshore windpark Hornsea 2. Volgens KBC is het een mooie toevoeging aan de portefeuille.

(+2,0%) haalt een nieuwe opdracht binnen voor het leggen van kabels voor het offshore windpark Hornsea 2. Volgens KBC is het een mooie toevoeging aan de portefeuille. Fagron (+3,2%) zet op een hoog volume van 659.000 stuks een nieuw jaarrecord neer. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

(+3,2%) zet op een hoog volume van 659.000 stuks een nieuw jaarrecord neer. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. Accell (+2,6%) blijft maar oplopen. Year to date is de koers van de fietsenfabrikant al bijna 36% gestegen.

(+2,6%) blijft maar oplopen. Year to date is de koers van de fietsenfabrikant al bijna 36% gestegen. De aandeelhouders van Ajax (-2,6%) lijken de bibbers te krijgen voor de wedstrijd morgen tegen Tottenham Hotspur. Beide teams strijden voor een plek in de finale van de Champions League. Een volume van 43.000 stukken zien we niet iedere dag. Er waren vroeger dagen bij dat er maar 300 aandeeltjes op een dag werden verhandeld.

Adviezen

Akzo Nobel: naar €85 van €90 en kopen - UBS

Altice: naar kopen van houden en naar €3,60 van €3 - Goldman Sachs

ASMI: naar €65 van €54 en kopen - Credit Suisse

Galapagos: naar €130 van €120 en kopen - Jefferies

Galapagos: naar $139 van $138 en kopen - Morgan Stanley

De dag van morgen