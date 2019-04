Tracker Tips: Hoe belegt de pro?

Recente onderzoeken laten zien dat professionele beleggers steeds vaker ETF’s als strategisch instrument gebruiken. Voordelen als brede spreiding, liquiditeit en snelle executiemogelijkheden zijn ook voor deze groep de belangrijkste redenen om voor die indexproducten te kiezen.

Trends

De verwachting van toenemende volatiliteit door geopolitieke risico’s, de populariteit van indexbeleggen en de integratie van ESG in de beleggingsportefeuilles zijn belangrijke trends en resulteren in meer vraag naar ETF’s. Hierdoor nam vorig jaar het gebruik van ETF’s door institutionele beleggers, die daarvoor ook al in trackers belegden, met 50 procent toe.

Strategieën

Ongeveer de helft van de professionals benut ETF's voor buy-and-hold-beleggen. Slechts een kwart maakt tactisch gebruik van trackers.

Uit onderzoek kwamen ook afwijkende ETF-prioriteiten aan het licht in de verschillende regio's, waarbij buy-and-hold-strategieën aanzienlijk meer werden gebruikt door beleggers in het VK (85 procent) en Duitsland (65 procent). De meerderheid van Italiaanse investeerders (71 procent) gebruikt ETF’s specifiek voor tactische aanpassingen op korte termijn.

Kosten van ETF’s

De relatief lage kosten van ETF's worden vaak genoemd als de belangrijkste groeifactor, maar uit de resultaten van onderzoek blijkt dat, als het gaat om ETF-selectie, geen enkele maatstaf dominant is.

Hoewel 18 procent van de respondenten zei dat de lopende kostenratio hun topprioriteit is, komen ook liquiditeit (17 procent) en tracking error (15 procent) naar voren als de belangrijkste factoren voor professionele ETF-beleggers bij het kiezen van een beleggingsproduct.

Wereldwijd is populair

Volgens recent onderzoek van fondsenaanbieder Vanguard onder 400 professionele ETF-beleggers in Europa zijn wereldwijde ETF’s de populairste beleggingscategorie.

Uit de studie bleek dat de meerderheid van de Duitse (59%) en Italiaanse (80%) ETF-beleggers hun geld eerder in wereldwijde fondsen stopte dan in regionale, opkomende markten of afzonderlijke landen.

Meer dan de helft (51%) van de Britse investeerders belegt in wereldwijde fondsen, maar dit was de laagste scorecategorie voor het VK: 78% van de ondervraagden Britse beleggers voelt zich meer aangetrokken tot Amerikaanse ETF's. In onderstaand overzicht is de verdeling af te lezen.





Bron: Vanguard

Landelijk niveau

Op landelijk niveau komen Duitse beleggers naar voren als de meest prijsbewuste (38 procent), terwijl Italiaanse (27 procent) en Zwitserse (21 procent) kopers meer benchmarkgevoelig zijn. Bij Britse kopers zijn liquiditeit van de onderliggende stukken (20 procent) en spreadoverwegingen (21 procent) belangrijker.

Marktkapitalisatie

Bovendien heeft meer dan een derde (34,8%) van de Europese professionele ETF-beleggers geen specifieke voorkeur voor blootstelling aan marktkapitalisatie. Voor degenen die wel een voorkeur hadden, waren large-cap ETF's de duidelijke favoriet met 30,6% van de stemmen, aanzienlijk meer dan ETF's met multiple caps met 17% op de tweede plaats. Slechts 3,5% van de beleggers koos voor blootstelling aan small-caps (zie onderstaande grafiek).