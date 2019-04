Ondanks dat Heineken en Akzo Nobel vandaag ex-dividend gaan, zet de AEX een plusje van 0,1% op het bord. Hiermee presteren we in lijn met de DAX (-0,1%) en CAC (+0,0%).

Groot nieuws is er voorlopig niet op deze stralende dag, al weten we zo meer over het consumentenvertrouwen en economisch sentiment in de Europese Unie. Het ligt overigens niet voor de hand dat deze data voor enorme bewegingen gaan zorgen op de financiële markten. Maar goed, je weet maar nooit.

Het meest opwindende nieuws komt vanavond om 22.00 uur langs, want dan presenteert techgigant Alphabet de eerste-kwartaalcijfers. Er wordt een winst per aandeel verwacht van $10,33, bij een megaomzet van $37,31 miljard. Hieronder de grafiek die collega Arend Jan in zijn vooruitblik met u deelde.

Philips

Het was voor Philips (+2,5%) geen kwartaal waar we nog jaren over zullen napraten. De vergelijkbare omzet steeg organisch met 2% en de ebitamarge, ook wel bedrijfsmarge genoemd, klom met 0,1 procentpunt naar 8,8%.

Positief is dat de langetermijndoelstellingen worden gehandhaafd. Dat betekent dat het bedrijf verwacht zo'n 4 à 6% per jaar te groeien en dat de bedrijfsmarge met 1 procentpunt klimt naar ongeveer 10%. Beleggers mogen er daarnaast rekening mee houden dat Philips nog de nodige aandelen gaat inkopen.

Er is immers slechts 12% van het aandeleninkoopprogramma van €1,5 miljard afgerond. Bij een getaxeerde K/W van 20 voor dit jaar ontvangen de aandeelhouders een dividend van 2,4%.

Brede markt

De AEX stijgt 0,1% en presteert in lijn met de overige Europese indices

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,2% omhoog en noteert 11,9 punten.

De Amerikaanse futures staan allemaal zo'n 0,1% in de plus.

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,117 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,17%) en Duitse (-0,01%) stijgen een basispuntje.

Goud klimt 0,4%.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,2%) zakken iets terug, al heeft het niet veel om het lijf.

Bitcoin (-0,5%) zakt de laatste paar dagen wat weg.

Het Damrak

Akzo Nobel (-1,2%) gaat vandaag €1,43 ex-dividend en hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel 0,6%.

Dit geldt helaas niet voor Heineken (-1,2%), al blijft het aandeel gecorrigeerd voor het dividend van €1,01 stabiel.

De banken ING (+1,1%) en ABN Amro (+1,4%) liggen er goed bij. De gehele sector gaat goed. Aan kop gaat Credit Agricole met een winst van 2,2%.

Galapagos (-0,4%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van Jefferies. Het aandeel gaat naar €130 van €120 en het advies blijft kopen.

Besi (+1,9%) maakt het verlies van vrijdag voor de helft weer goed. Dit jaar gaat het zeer goed met de chipper, want year to date staat er een plus van 49% op het bord.

Op Unibail Rodamco (-0,3%) na ligt het vastgoed er ook prima bij. Het afgestrafte Wereldhave (+1,8%), Eurocommercial Properties (+1,0%) en Vastned (+1,7%) hebben er zin in vandaag.

Altice (+3,3%) ging bij opening helemaal door het dak, maar zakt daarna rap terug. Goldman Sachs zet het aandeel op de kooplijst. Het koersdoel gaat met €0,60 omhoog naar €3,60.

Boskalis (+2,9%) haalt een nieuwe klus binnen voor het leggen van kabels voor het offshore windpark Hornsea 2. Volgens KBC is het een mooie toevoeging aan de portefeuille.

