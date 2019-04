Winst en omzetgroei komen iets tekort op de verwachtingen, hier zijn de Q1-cijfers van Philips. Het concern houdt vast aan de doelstellingen tot 2020.

Voor de AEX is het afwachten of de index de komende week een poging doet om top 567,90 van vorig jaar uit te nemen, of wat meer terug moet na zowaar een keer een negatieve week. Dat hebben we nog niet vaak gezien in 2019.

Vraag is ook of de S&P 500 vandaag een nieuwe all time high (2940,91) weet neer te zetten. Wat scheelt het.

Deze week doen het met cijfers van Philips, ING, Royal Dutch Shell en AMG en in het buitenland zijn Alphabet (vanavond) en Apple (morgen) de grootste namen. Woensdag, als hier in Europa de beurzen dicht zijn in verband met 1 mei, neemt de Fed een rentebesluit. U leest alles wat u moet weten in mijn vooruitblik van gisteren.

Verder is het nu weer heel rustig, olie beweegt nog het meeste en de dollar doet het rond 1,115. Schrik straks niet van Heineken, AkzoNobel en Aracadis, de fondsen gaan ex-dividend.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag is nog weinig inspirerend. Commerzbank gunt zichzelf de tijd. Krijgt ze die ook?

07:48 'Nissan ziet niks in nieuw fusieplan Renault'

07:22 Philips groeit gestaag door

07:08 'Anadarko gaat aan tafel met Occidental'

06:41 Producentenvertrouwen verbetert

28 apr Beleggers verwerken golf aan cijfers

28 apr Commerzbank kijkt in herfst naar strategie

28 apr Altice Europe schrapt aandelen

28 apr Buffett ziet ongeacht brexit Britse kansen

28 apr Scherpe winstval en waarschuwing Sabic

28 apr FNV: eindbod AH voor distributiewerkers mager

28 apr Topman Bayer krijgt vertrouwen commissarissen

27 apr Smits: Fransen moeten machtsdenken loslaten

27 apr Vertrouwen aandeelhouders in topman Bayer weg

27 apr Altice Europe schrapt aandelen

27 apr 'Beleggers blijven positief gestemd'

26 apr Fitch bevestigt AAA-rating Nederland

26 apr Wall Street eindigt in het groen

26 apr 'Apple wilde Intel-tak 5G-modems kopen'

26 apr Aandeelhouders DGB akkoord met voorstellen

26 apr Trump praat olieprijs omlaag

26 apr Fiat voor beoogd president-commissaris Besi

26 apr Akkoord herbenoemingen Fugro

Analistenadvies luidt:

Galapagos: naar €130 van €120 (buy)- Jefferies

Altice: starten met buy en €3,60 - Goldman Sachs

ASMI: naar €65 van €54 - Credit Suisse

De agenda kent niet zoveel puntjes, maar er zijn wel cijfers van Alphabet.

06:30 Nederland vertrouwen industrie apr

08:00 Philips Q1-cijfers

09:00 Heineken notering €1,01 ex-dividend

09:00 Akzo Nobel notering €1,43 ex-dividend

09:00 Arcadis notering €0,47 ex-dividend

11:00 EU economisch sentiment apr 105,0

11:00 EU consumentenvertrouwen apr -7,9

14:30 VS persoonlijke uitgaven mrt 0,6% MoM

22:00 Alphabet Q1-cijfers

En dan nog even dit

Wat wordt het Spanje?

European markets seen mixed amid fragile sentiment; Spain's socialists win snap election https://t.co/v2E8QxsRAt — CNBC (@CNBC) April 29, 2019

Toch een $33 miljard deal:

Exclusive: Anadarko to pursue deal talks with Occidental Petroleum - sources https://t.co/yvKhOgLLX1 pic.twitter.com/tfnocy0Zzc — Reuters Business (@ReutersBiz) April 29, 2019

The last mile and minute:

Iemand...?

Italy's deputy PM says Alitalia bid deadline is Tuesday https://t.co/YKVvs59XUy pic.twitter.com/v1HCKYdT8o — Reuters Business (@ReutersBiz) April 28, 2019

Kop of munt?

Emerging markets are heading toward the end of April with as many reasons to be optimistic as cautious https://t.co/BhAIdYRrVH — Bloomberg Markets (@markets) April 29, 2019

Toe maar:

An extra long holiday for Japan leaves traders worried about potential cash shortages, market volatility or even a “flash crash” https://t.co/UOTDwQO5dx pic.twitter.com/OD05ls4gSo — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) April 29, 2019

We hebben nog hoger ook overleefd:

What oil at $100 a barrel would mean for the world economy https://t.co/m6jqKATScP — Bloomberg Markets (@markets) April 29, 2019

