TA: Thierry’s Tesla total loss

Ik denk niet dat Thierry Baudet, een van de hoofdrolspelers in de Nederlandse klimaatdiscussie, binnenkort Tesla koopt, want Tesla’s batterijen lopen rap leeg.

Die hele klimaatdiscussie vindt Baudet maar niks, een hoax. Daarom is de Tesla-subsidie volgens hem volstrekt onnodig.

Zinloos

Die Tesla-subsidie lijkt inderdaad zinloos. Deze draagt nauwelijks bij aan een klimaatoplossing, maar is wel peperduur. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat Tesla-rijders de eerste 5 jaar zoveel aan belastingvrijstellingen genieten, dat de ‘schade’ voor de schatkist tot 5 miljard euro kan oplopen.

De bijdrage van de zogenaamde Tesla taks aan een klimaatoplossing is bovendien zeer beperkt, want de elektriciteit waar de Tesla op rijdt wordt voor het grootste deel opgewekt uit fossiele brandstoffen. Elektriciteit in ons land wordt in belangrijke mate nog in traditionele kolencentrales opgewekt.

Knallende verkooprecords

Maar deze auto voor de rijken vestigde in 2018 nog knallende verkooprecords. Nederland was na Noorwegen en China het derde land met de hoogste verkoopcijfers.

Vanwege de recente invoering van de Tesla-taks, waardoor de bijtelling van dure elektrische lease-auto’s is aangepast, zullen de verkoopcijfers van Tesla in Nederland dit jaar overigens fors dalen.

Tesla een barrel?

Zal de aandelenkoers van Tesla hierdoor schade ondervinden? Technisch is het aandeel al flink gedeukt. In een paar maanden is de beurskoers ruim 37% gedaald, namelijk van 379 dollar (top van 7 december 2018) naar 235 dollar op dit moment.

En technisch lijkt de bodem nog niet bereikt. Het patroon met lagere toppen gaf al lang aan dat de verkoopdruk boven de markt hevig is.

Nu de de Teslakoers ook onder bodem van december rond 244,59 is gezakt, lijkt het aandeel Tesla rijp voor de sloop.

Tesla's motor hapert

Greenlight Capital is van mening dat Tesla op het punt staat om te vallen. David Einhorn, baas van het hedgefonds, is zeer kritisch op de prestaties van de automaker.

In zijn kwartaalupdate liet hij weten dat aangekondigde prijsverlagingen, bezuinigingen en het sluiten van dealers niet kunnen verbloemen dat Tesla het zeer lastig heeft.

Tesla onverkoopbaar

Onlangs bleek dat Tesla in het eerste kwartaal van 2019 ruim 30% minder auto's had afgeleverd, in vergelijking met het laatste kwartaal van 2018.

Volgens Einhorn is dat een bewijs dat de gebrekkige kwaliteit en minder belastingvoordelen (RT: zoals in Nederland) ervoor zorgen dat de vraag naar Tesla's afneemt. Kritische consumenten zijn volgens hem steeds moeilijker over te halen om in de toekomst een Tesla aan te schaffen.

Overigens zit Einhorn short in Tesla. Zijn fonds profiteert dus van koersdalingen.

Op de vluchtstrook

Ook hedgefondsbaas Alexander Roepers vindt het aandeel van Musk en Co veel te duur. Roepers, oprichter van hedgefonds Atlantic Investment Management, is van mening dat de beurswaarde van Tesla over de kop geslagen is.



Het aandeel is volgens hem zwaar overschat en kan de ambitieuze groeiplannen niet waarmaken.

Overigens is ook Roepers short gegaan in het aandeel. Tesla heeft volgens hem een negatief werkkapitaal en meer dan 10 miljard aan schuld en lijkt geen geld te kunnen verdienen.

Zelfs op grote schaal heeft hun verdienmodel geen geld opgeleverd, dat is waarom wij short zitten, aldus Roepers.

Blog over Tesla

In mijn Blog van vandaag komt Tesla niet door de APK (ligt er als een barrel bij). Ik rijdt ook twee andere autoaandelen op de brug: Ford (accelereert) en General Motors (draait stationair).

Korte termijn analyse: Tesla rijdt lek

Tesla heeft ernstige panne, aangezien de laatste steun van 244,59 dollar is lek geprikt.

De neerwaartse fase wordt gecontinueerd nu Tesla onder een cruciale steunlijn (dikke rode lijn) breekt. Hierdoor mag men verdere koersdalingen niet meer uitsluiten.

Tesla heeft weerstand rond 295,39 dollar (gevormd op 14 maart).



De moneyflow (onderste helft van de grafiek) is neerwaarts gericht. Dat wijst op onttrekking van kapitaal uit de markt.

Het volume op de laatste beursdagen ligt extreem ver boven het gemiddelde volume van de voorgaande 30 dagen.







Lange termijn analyse: Tesla staat aan de kant

Tesla kan pechhulp inroepen nu de motor is afgeslagen. De laatste 2 jaar sukkelde het aandeel tussen de steun van 244,59 dollar (de bodem van 6 april 2018) en de weerstand van 379,49 dollar (gevormd op 7 december 2018).

Het aandeel had dit jaar al een koude start. Er werden de laatste maanden steeds lagere toppen gevormd, wat verkoopdruk aangaf.

Wees alert, de recente doorbraak en slotstand onder de horizontale steunlijn (blauwe stippellijn) heeft de neutrale bandbreedte neerwaarts afgerond.

Hierdoor is een krachtig verkoopsignaal opgetreden, waardoor een diepere correctie nu mogelijk is.







Meerjaren analyse: Tesla heeft serieus panne

Ook vanuit een meerjarig perspectief is het technische plaatje serieus verzwakt en kan Tesla terug naar de garage.

Blijf voorzichtig en houd er rekening mee dat de doorbraak en slotstand onder de steun verdere koersdalingen zal uitlokken.

Op langere termijn wordt 146 dollar (het dieptepunt van februari 2016) het eerstvolgende neerwaartse koersdoel.









Lange termijn analyse Ford: Accelereert

Ford Motor komt technisch bezien prima uit de startblokken. Nadat de dalende trend opwaarts is doorbroken, is Ford Motor nu ook boven de oude weerstand, de top van eind 2018 rond 9,85, gesloten.

Met deze technische verbeteringen is er ruimte vrij gemaakt richting de weerstand van 12,15 dollar (de top van 15 juni 2018).

Steun ligt rond 7,41 dollar (de bodem van 28 december 2018).





Lange termijn analyse General Motors: Draait stationair

General Motors gaat met horten en stoten heen en weer tussen de steun van 36,26 dollar (de bodem van 29 maart) en de weerstand van 41,50 dollar (de top van 8 maart).

Wacht op nieuwe technische signalen. De uitbraak buiten deze neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop.