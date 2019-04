Vooruitblik: Toppisch

De S&P 500 kwam vrijdag tot op één puntje van all time high 2940,90. De Nasdaq 100 zette wel alweer nieuwe toppen neer. De bubbel uit 2000 verbleekt er bij.

Is er nu sprake van een bijna twee keer zo grote bubbel? Dat denk ik niet. Helaas kan ik in Datastream geen waarderingsgrafiek van de Nasdaq 100 maken, maar dan zag u in één oogopslag het verschil tussen 2000 en nu. Destijds deed de technologie-index tientallen keer de winst en kreeg u geen dividend.

Anno nu betaalt u 25 keer de winst voor de Nasdaq 100 en beurt u 1% dividend. De technologie- en internetaandelen maken wij mij betreft de grote belofte van de dotcomhype twintig jaar geleden, zeg maar sinds de kredietcrisis, volledig waar. Het zijn de nieuwe corporate koningen op hun markten en op de beurs.

De omzetten en winsten zijn bijna onbevattelijk, die komt u alleen bij de grootste olie-majors tegen. Zie:

Amazon vorige week met bijna $60 miljard omzet in Q1 en wellicht dit jaar $14 miljard winst maakt

Facebook dat lachend een boete van $3 à $5 miljard gaat betalen en waar ondanks alle schandalen de omzetten double digits blijven groeien, zoals ze al jaren groeien

Alphabet dat morgen $10,33 winst per aandeel bij $37,31 miljard omzet over Q1 rapporteert, volgens de analisten

Apple, waar de cash al helemaal de ramen binnen waait, komt dinsdag door komt met Q1's en verdiende naar verluid $2,36 per aandeel en zette $57,37 miljard om

Wat dacht u tenslotte van Alibaba dat deze week $91,61 miljard omzet en $2,68 winst per aandeel wordt geacht te melden?

Teken en token aan de wand?

Het is alleen zo dat de succesnummers van nu toen nog helemaal niet bestonden, in de marge opereerden (Amazon) of aan het overleven waren (Apple)? Netscape, Yahoo! UPC, Versatel, Qwest, WorldCom: de lijst is eindeloos van bedrijven die het niet haalden en beleggers bleven berooid achter in de bear market van 2000-2003.

Het was tijdens de bitocoin bubbel van ongeveer anderhalf jaar geleden dat ik - en volgens mij vele andere veteranen - een déjà-vu had. Net als in 1999 was het weer this time it's different (u weet intussen alweer het antwoord, niet dus) en of u het licht al hebt gezien, als belangrijkste instapargument. Jaja deel twee.

Zo heeft vrees ik weer een nieuwe lichting aspirant beleggers haar geld al verloren, voordat wellicht het lucratieve uitrollen van de blockchain technologie nog goed en wel op gang moet komen. Want die muntjes gaan het niet worden. Tenzij centrale banken ze zelf uitgeven, maar daar kan u niet op voorsorteren.

Lees dit verhaal even van IEX Profs van deze week, de fantasie spat er af. Kunst, muziek en wat al niet meer, we kunnen er misschien sneller in handelen en beleggen dan we denken. Misschien wel in alles wat los en vast zit. Want overal is tenslotte wel een markt in te maken.

Tokenization ontketent beleggingsrevolutie

Jeroen van Oerle van Robeco over de komst van een nieuwe beleggingsmarkt van 256 biljoen dollar groot.https://t.co/0YSMuiRH09 pic.twitter.com/OZkTePPBLG — IEXProfs (@IEXProfs) April 24, 2019

Jeroen van Oerle van Robeco zegt:

Voorbeeld: Een Schreeuw van Munch wordt in Zwitserland getokenized. In plaats van het schilderij te verkopen voor 120 miljoen euro – overeenkomstig de getaxeerde waarde – wordt het in 1 miljoen stukjes worden gehakt middels de uitgifte van speciale tokens.

Om de handel in deze tokens mogelijk te maken worden juristen, een verzekeringsmaatschappij, kunstexperts en onderhoudsmensen ingeschakeld. Dit is maar een voorbeeld, maar in Zwitserland worden er wel degelijk al schilderijen getokeniseerd.

Ik zou het zelf wel chique vinden om mijn aandelenportefeuille met een stukje van Rembrandts Nachtwacht te hedgen, maar nog liever heb ik yield in handen. Ik wil graag in de auteursrechten beleggen van Bach en Beethoven, The Beatles en James Brown, want die rotherrie wordt over een eeuw ook nog wel gedraaid.

U kunt ook nog anders denken: misschien groeit Italië wel in no time uit haar schulden, als ze al haar kunstschatten zo op de markt gooit. Is het land meteen van al het kostbare onderhoud af. U weet vast nog veel betere voorbeelden, maar de mogelijkheden zijn eindeloos en het gaat misschien sneller dan gedacht.

Misschien eindigt beleggen juist door technologie zo wel weer, zoals het ooit begon. Fysiek. Het eerste dividend van de VOC bestond uit een partij fysieke kamperfoelie. Die moest u nog zelf afhalen ook aan de achterkant van het Oostindisch Huis aan de Amsterdamse Kloverniersburgwal. En bedankt.

Agenda

Tot zover de fantasie, we moeten eerst nog een weekje aardse data doorbijten. April zit er bijna op en wat worden we verwend, hé?

Er zijn bij ons trouwens niet eens zo veel Q1-cijfers, maar wel drie grote namen en een... vreemde? Philips, ING en Royal Dutch Shell hebben deze week rapportages. Verder mag u Air France-KLM, Brunel, ForFamers, KasBank en Sif verwachten. De vreemde eend in de bijt is AMG. Dat komt woensdag.

Dan is het 1 mei, maar zijn de beurzen dicht hier in Europa. Ofwel, u kan er niks helemaal mee. En dat is toch wel een dingetje bij een van de heetste fondsen van het Damrak, waar de koers altijd hard beweegt, dat de meeste eigen aandelen van iedereen inkoopt én waar al maar meer shorts opduiken: 16,8%!

Ik heb helaas geen consensus voor (verwachte) winst en omzet, maar ik heb wel Datastream. Het aandeel is op papier niet duur, maar winst en omzet kunnen zo vreselijk volatiel zijn... En die shortende hedge funds zijn misschien niet goed, maar ze zeker niet gek. Leuk voor de thrillseekers dit.

De plaatjes van de Flippen, oranje leeuw en Olies gee fik zo, eerst de agenda. Daar zit dus die rare woensdag 1 mei tussen, waarop de Amerikanen doodleuk een Fed-rentebesluit met persconferentie van voorzitter Jerome Powell hebben ingeroosterd. De verwachting is onveranderd 2,25-2,5%.

Treasury yields tumbled as traders ramped up bets that the Fed will cut interest rates this year https://t.co/nEpqBr93BJ pic.twitter.com/DsFQ1wEPim — Bloomberg Markets (@markets) April 26, 2019

Wat dat betreft is het wel leuk om de Fed Fund Rate futures voor het rentebesluit van december er bij te pakken. Het kan nog alle kanten uit:

Het is op papier een leuk weekje met tal van cijfers, maar ook weer niet te veel, inkoopmanagersindices over april (let op Duitsland), het Payroll Report en de nodige ex-dividenden en aandeelhoudersvergaderingen.

29 apr

06:30 Nederland vertrouwen industrie apr

08:00 Philips Q1-cijfers

09:00 Heineken notering €1,01 ex-dividend

09:00 Akzo Nobel notering €1,43 ex-dividend

09:00 Arcadis notering €0,47 ex-dividend

11:00 EU economisch sentiment apr 105,0

11:00 EU consumentenvertrouwen apr -7,9

14:30 VS persoonlijke uitgaven mrt 0,6% MoM

22:00 Alphabet Q1-cijfers



30 apr

03:00 China NBS manufacturing PMI apr 50,5

07:30 Frankrijk BBP Q1 0,3% QoQ

08:00 Airbus Q1-cijfers

08:00 Orange Q1-cijfers

08:00 BP Q1-cijfers

08:00 Lufthansa Q1-cijfers

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen mei 10,3

08:45 Frankrijk inflatie CPI apr 1,4%

09:00 Wereldhave notering €0,63 ex-dividend

09:00 Besi notering €1,67 ex-dividend

09:00 GrandVision notering €0,33 ex-dividend

09:00 ForFarmers notering ex-dividend

09:00 NIBC notering ex-dividend

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage apr 4,9%

11:00 Italië inflatie CPI apr 1,4%

11:00 EU BBP Q1 0,3% QoQ

13:00 General Electric Q1-cijfers

14:00 Galapagos AvA

14:00 Duitsland Inflatie CPI apr 0,5% MoM

15:45 VS Chicago PMI apr 59,3

16:00 VS consumentenvertrouwen apr 126,0

22:00 Apple Q1-cijfers



1 mei

08:00 AMG Q1-cijfers

09:00 Europese beurzen gesloten ivm Dag van de Arbeid

13:00 AMG AvA

16:00 VS ISM Manufacturing Index apr

20:00 Fed rentebesluit 2,25-2,50%



2 mei

08:00 Kas Bank Q1-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell Q1-cijfers

08:00 ING Q1-cijfers

08:00 ForFarmers trading update Q1

08:00 BNP Paribas Q1-cijfers

08:00 Volkswagen Q1-cijfers

09:00 Relx notering 0,30GBP ex-dividend

09:00 Nederland Nevi PMI apr

09:45 Italië manufacturing PMI apr 47,8

09:50 Frankrijk manufacturing PMI apr 49,6

09:55 Duitsland manufacturing PMI apr 44,5

10:00 EU manufacturing PMI apr 47,8

13:00 Alibaba Q1-cijfers

13:00 BoE rentebesluit 0,75%

14:30 VS wekelijkse jobless claims 214K

16:00 VS fabrieksorders mrt

18:00 Bpost Q1-cijfers



3 mei

08:00 Proximus Q1-cijfers

08:00 SIF Group Q1-cijfers

08:00 Brunel Q1-cijfers

08:00 Air France-KLM Q1-cijfers

08:00 Adidas Q1-cijfers

08:00 BASF Q1-cijfers

08:00 Societe Generale Q1-cijfers

08:00 HSBC Q1-cijfers

09:00 AMG notering €0,30 ex-dividend

14:30 VS Non-Farm Payrolls apr 180K

14:30 VS werkloosheidspercentage apr 3,8%

14:30 VS loongroei apr 0,3% MoM

16:00 VS ISM non-manufacturing Index apr 56,8

Nog even een paar plaatjes, Philips moet over Q1 €4,16 miljard omzet melden en €0,20 winst per aandeel. De CEO heeft recent de outlook al bevestigt, ofwel dat Philips on-track is.

ING moet €0,28 winst per aandeel en €4,48 miljard omzet bekend maken, maar bij ING gaat het al ruim een jaar lang over allesbehalve winst en omzet. Gaat de bank bieden op Commerzbank is nu de grote vraag? De laatste nieuwtjes uit de Duitse pers.

Sewing fordert Verbesserungen ein. Bei einer Commerzbank-Übernahme durch einen europäischen Konkurrenten kündigt er einen harten Wettbewerb an. Deren Chef wehrt sich gegen Spekulationen. https://t.co/2mYwOe7qLm — Handelsblatt (@handelsblatt) April 28, 2019

Royal Dutch Shell tenslotte gaat $88,04 miljard omzet en $0,58 winst per aandeel bekend maken. Ieder zichzelf respecterend land zou zo'n mooi bedrijf op een voetstuk plaatsen, maar in ons land kan deze pensioenbetaler slechts op hoon, gescheld en betweters rekenen. Nee, het is geen Sint Shell, maar wie wel?

Als extraatje heb ik dit veelbesproken fonds nog. Nou niet met turbo's en opties op de cijfers van vrijdag gaan zitten dobbelen, Excellentie Wopke. Komen brokken van. We hebben als belastingbetalers al genoeg exposure. Een een papieren verlies.

Houd ik nog een grafiekje over voor deze week:

Wat verder nog ter tafel komt

Eerlijk gezegd verbaasd het mij een beetje dat de AEX deze week terug moest, terwijl de dollar juist een sprintje trok. Kijk even wat ik uit Reuters vis. Onder kopje Earning turning:

Quarterly earnings were supposed to be the worst in Europe in almost three years, but with a third of results in, things are looking a little rosier. Two-thirds of companies’ results have beat expectations, and they point to earnings growth of 4.5 percent year-on-year.

Financials have delivered the biggest surprises. That might just show how low expectations were. In fact, analysts are still taking a red pen to their estimates. The latest data from shows analysts on average expect first-quarter earnings-per-share for STOXX 600-listed companies to fall 4.2 percent.

That would be their worst quarter since 2016 and down sharply from an estimated 3.4 percent just a week earlier. Those estimates may end up being a little too bearish as earnings season goes on, quelling worries that Europe is heading toward a corporate recession.

Daar hoort dit plaatje bij:

Ja, als de winsten en omzetten ook voor de AEX weer gaan stijgen, zoals de verwachtingen nu ook voorzichtig doen (?), kan het wat zijn.

Hier trouwens de dollar, die op het hoogste punt in twee jaar staat:

Intussen staat de Duitse rente weer gewoon onder nul en zakt ook de Amerikaanse weer in. Niet onlogisch wellicht met die centrale banken die in de startblokken staan om in te grijpen, zodra de economie ook maar één teken van zwakte geeft. Zeg maar hoe dit ooit uitpakt en of dit op lange termijn goed is.

Ik denk denk het niet, eens betalen we vrees ik de permanente verdoving terug, maar het beter weten en er tegenin beleggen is mij te duur.

Wellicht speelt ook hier de dure dollar een rol, maar olie (hier WTI) moest deze week voor het eerst sinds lange tijd echt terug. Beetje verlichting aan de pomp.

Krijgt u de groeten van Corné nog en wens ik u veel succes deze week.