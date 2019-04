Slot: AEX -0,4%

Deze week barstte het kwartaalcijferseizoen helemaal los. Als volksaandelen zoals KPN en Besi met de cijfers langskomen, is spektakel gegarandeerd.

Met name Besi spoot alle kanten op. Bij opening knalde het aandeel door een teleurstellende outlook met 7% omlaag, maar amper een paar uur later was het verlies alweer goedgemaakt. Op het moment je gaat geloven in een groen slot, zakte de koers weer hard in. Vervelend voor de aandeelhouders, maar natuurlijk prachtig voor handelaren.

Bij KPN liep het precies andersom. Lager starten en gedurende de dag steeds verder opklimmen. De omzet daalde weliswaar met 3%, maar er zullen weinig mensen gerekend hebben op groei. Het bedrijf krimpt immers al jaren. Dat hoeft geen probleem te zijn, want ook in een krimpmarkt valt er een goede boterham te verdienen.

Eerlijk gezegd valt de 7% koersstijging van dit jaar een beetje tegen. Aan de andere kant ging het aandeel nauwelijks omlaag tijdens de decemberdip. Een langetermijngrafiek pakken we er voor het gemak maar niet bij. Het is immers niet de bedoeling dat u chagrijnig het weekend in gaat.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

AEX daalt door dividend

Door alle kwartaalcijfers vergeten we misschien dat het dividendseizoen op volle toeren draait. De gevorderde belegger weet natuurlijk dat het dividend van de koers af gaat. Dit is precies de reden waarom de AEX deze week 0,4% daalt. De AEX-herbeleggingsindex eindigde namelijk onveranderd.

Door collega Arend Jan wordt u ermee dood gegooid, maar deze grafiek wil ik u niet onthouden. Het zijn namelijk de dividenden die voor het rendement op lange termijn zorgen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Deze grafiek heeft als vertrekpunt de piek van de dotcombubbel. Toen noteerde de hoofdindex eventjes boven de 700 punten. Na 19 jaar zijn we nog lang niet terug op dit niveau.

Toch hebben de ongelukkigen die precies op het hoogste punt ooit instapten een klein rendement kunnen bijschrijven. De AEX-herbeleggingsindex rendeerde sindsdien zo'n 45%. Dat is per jaar weliswaar een mager winstje van 2,0%, maar over uw spaargeld verdient u nog minder.

Beperkte uitslagen

Ondanks alle kwartaalcijfers zijn de uitslagen zeer beperkt. Met dank aan de goede resultaten van Facebook en Microsoft gaat de Nasdaq 100 aan kop met een winst van 1,4%. De Chinezen zijn het eventjes kwijt, al noteert de Shanghai Composite ruim 25% hoger dit jaar. Ook de Belgen hebben weleens betere weken gekend.

Rentes

De rentes dalen in een brede lijn. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt een basispuntje. Met name de Italiaanse minister van Financien zal blij zijn, want de yield van het Zuid-Europese land gaat maar liefst negen punten omlaag en noteert 2,60%. Niet bepaald hoog voor een land met een enorme staatsschuld.

Over naar de lijstjes

AEX deze week -0,4%

AEX deze maand +2,7%

AEX dit jaar +16,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +17,6%

AEX

ING en ABN Amro staan ten onrechte onderin het lijstje. Beide grootbanken gingen deze week ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd gaan beiden zo'n 1 á 2% omlaag. Klein bier dus. Adyen (+6,6%) is simpelweg niet te stoppen en Randstad (+4,3%) publiceerde uitstekende kwartaalcijfers.

Helaas geen feestje bij ArcelorMittal (-7,8%). De staalgigant ging afgelopen jaar helemaal aan puin en profiteert niet van het herstel op de financiële markten. Een plus van 7,0% dit jaar is gewoon erg matig.

AMX

Als één van de weinige chippers heeft ASMI (+9,0%) totaal geen last van de dip in de chipmarkt. De omzet steeg in het eerste kwartaal met meer dan 50% ten opzichte van diezelfde periode in 2018. Verder zet Takeaway.com (+2,2%) voor de honderdduizendste keer een nieuwe all time high op het bord.

Wereldhave (-7,4%) stelde traditioneel teleur, al blijft het dividend van €2,52 gehandhaafd. Voor AMG (-6,8%) zijn de eerste vier maanden van dit jaar om snel te vergeten. De Nederlandse staat beleeft vooralsnog weinig plezier aan zijn aandelen Air France-KLM (-6,0%).

ASCX

Ok, Vastned (-7,8%) ging vandaag €1,34 ex-dividend, maar dat verklaart slechts een klein deel van het verlies. Van Lanschot Kempen (+6,7%) kent een sterke balans, waardoor de IEX Beleggersdesk denkt dat er nog weleens een extra dividend kan aankomen.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan een vooruitblik voor de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.