Fondsenrondje: Teleurstellende kwartaalcijfers

Vandaag staan vooral de midcappers in de spotlights. Vijf AMX-fondsen, waaronder Besi, Fugro en Wereldhave, publiceerden allemaal tegenvallende kwartaalcijfers. Binnen de AEX (-0,4%) was het de beurt aan KPN (+0,8%) en die viel juist licht mee.

Ok, de Nederlandse telecommer krimpt, maar dat doet het bedrijf al jaren. Dat komt dus niet als een verrassing. De outlook blijft gehandhaafd, wat betekent dat de ebitda in 2019 gelijk blijft ten opzichte van vorig jaar.

Beleggers zitten er natuurlijk voornamelijk in vanwege het dividend en ook daarin zijn geen wijzigingen. De aandeelhouders mogen een winstuitkering van €0,125 per aandeel verwachten. Bij de huidige koers komt dat neer op een dividendrendement van 4,6%.

Besi

De koersreactie van Besi (-1,6%) valt nog behoorlijk mee, want die outlook was toch behoorlijk teleurstellend. Dat het eerste kwartaal beroerd was, zal voor weinigen een verrassing zijn. Dat de omzet in het tweede kwartaal met slechts 5% groeit ten opzichte van dit slechte kwartaal wel. In negatieve zin dan.

Het sentiment is goed en dan proberen beleggers het vaak positief te benaderen. Vanaf nu kan het immers alleen maar beter gaan. Laten we eerlijk zijn, het ligt voor de hand dat die omslag ook gaat komen. Probleem is alleen dat niet duidelijk is wanneer.

Besi heeft natuurlijk een uitstekend trackrecord. De IEX beleggersdesk zegt ook: Daarnaast is in het verleden gebleken dat het management een bijzonder scherp oog heeft voor de richting waarin de vraag zich verplaatst. Wanneer de vraag vervolgens aantrekt, is het bedrijf dus ook klaar om te leveren.

Kortom, we moeten gewoon een beetje geduld hebben tot de markt herstelt en dan is Besi er als de kippen bij om hiervan te profiteren.

Wereldhave

Vastgoedaandelen liggen er de laatste jaren beroerd bij op de beurs, maar baas boven baas is Wereldhave (-5,3%). Het bedrijf richt zich vooral op winkelcentra in de kleinere/middelgrote steden. Dat is precies waar je nu niet moet zitten. Daarom moest het vastgoed de afgelopen elf jaar constant worden afgewaardeerd.

Gelukkig is er ook nog positief nieuws. De huurinkomsten stegen in het eerste kwartaal met 7% tot €51 miljoen (door ingebruikname van nieuwe ruimtes in Belgie) en het aantrekkelijke dividend van €2,52 blijft gehandhaafd.

Of dit de komende jaren ook zo blijft, is de vraag. De IEX Beleggersdesk heeft zijn twijfels, want de vorige ceo beloofde een pay-outratio van 70 tot 75%. Bij een direct resultaat van ongeveer €2,80 rolt er een dividend van ongeveer €2,10 uit.

Dat is toch aanmerkelijk minder dan de huidige €2,52. Maar goed, niet voor niets bedraagt het huidige dividendrendement 10,7%. Kijkend naar de onderstaande grafiek valt het wantrouwen te begrijpen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De afgelopen vijftien jaar hebben de aandeelhouders van Wereldhave precies niets verdiend, terwijl de AEX met 180% omhoog ging.

Brede markt

De AEX daalt 0,4% en blijft licht achter ten opzichte van de DAX (-0,1%) en CAC (-0,1%)

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,2% omhoog en noteert 12,1 punten.

De Amerikaanse futures laten minnetjes zien variërend van 0,2% voor de Dow Jones tot 0,4% voor de Nasdaq.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,17%) en Duitse (-0,02%) dalen een basispuntje.

Goud stijgt 0,4%.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,2%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin (-3,9%) moet behoorlijk wat terrein prijsgeven. Aan de andere kant zijn de absolute bitcoin speculanten wel het nodige gewend.

Het Damrak

Niet schrikken van die -3,7% bij ABN Amro. Het aandeel gaat vandaag €0,80 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd blijft het aandeel stabiel.

Adyen (-1,9%) heeft dit jaar een enorme rit omhoog gemaakt, maar valt vandaag iets terug.

Fugro (-5,3%) zet weliswaar een 9% hogere omzet in de boeken, maar de winstgevendheid valt voor de zoveelste keer tegen. Hieronder een uitgebreide update. Matig kwartaal voor Fugro #Fugro https://t.co/3UEpcFIihr — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 26, 2019

GrandVision (-1,6%) zag de opbrengsten met 5% toenemen, maar de ebitdamarge viel met 14,2% lager uit dan vorig jaar. Dat is waarschijnlijk de oorzaak voor deze koersdaling. Margedruk bij GrandVision #GrandVision https://t.co/lSKGqsfmOR — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 26, 2019

Krimp voor Signify, maar de winst verdubbelde wel naar €44 miljoen. Morgan Stanley vond de cijfers erg matig. ING is iets positiever. Hier leest u er meer over.

Corbion (+0,9%) is de enige cijferaar binnen de AMX die omhoog gaat. De IEX Beleggersdesk vraagt zich eigenlijk af waarom. Het operationeel resultaat daalde in het eerste kwartaal met maar liefst 24%. Beleggers erg mild voor Corbion #Corbion https://t.co/abwz5OrjTB — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 26, 2019

Adviezen