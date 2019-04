Liveblog: Groeispurt Amerikaanse economie

Update 14:45: Meevallende groei Amerikaanse economie.

De Amerikaanse economie is sterker gegroeid dan verwacht. Volgens voorlopige cijfers kwam de groei uit op 3,2% op jaarbasis versus 2,3% verwacht. Een meevaller dus al kwam de groeispurt deels voort uit hogere overheidsbestedingen terwijl de consument het een beetje liet afweten.

BOOM? US Economy expanded at 3.2% pace in Q1, way faster than 2.3% expected. Inventories, Trade boosts US GDP by most since 2013. Government spending rose 2.4% pic.twitter.com/EudK70oGId — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 26 april 2019

Update 13:30: Warren Buffett

Eindelijk word ik op mijn wenken bediend, bedankt FT. Ik verwijs naar Business Insider, omdat die site wel voor iedereen toegankelijk is. In ieder geval stelt de krant de vraag die iedere interviewer tot nu toe heeft laten liggen:

Mijnheer Buffett, wanneer keren u en Berkshire Hathaway terug bij de bechmark?

Warren Buffett isn't sure Berkshire Hathaway can beat the S&P 500 https://t.co/5C7gi0klQU — Business Insider (@businessinsider) April 26, 2019

De vraag is niet meer dan logisch, omdat Buffett altijd iedereen trackers op de S&P 500 aan raadt. Zelfs zijn eigen vrouw! Hij won er ook een tienjariege weddenschap met de verzamelde hedge fund troepen mee. Gauw over naar de citaten:

The billionaire investor, dubbed the “Oracle of Omaha,” told The Financial Times that Berkshire Hathaway, the company he has controlled since 1965, is a safe investment, but one that may only have “a tiny expectation of better [performance] than the S&P.”

Buffett has a history of keeping expectations low, despite significant outperformance over his investment career. “The one thing that would ruin my life is people expecting more than I deliver,” he told the FT.

Dat is eerlijk en bescheiden geantwoord, dunkt me. De grootste mazzel die Buffett heeft gehad, is dat hij als veertienjarige (!) op het perfecte moment ging beleggen. Dat was begin 1942, Pearl Harbor brandde nog. De grafiek spreekt boekdelen. Dan dit is nog de Dow Jones prijsindex ook. Dividend komt er nog bij.

Il maestro nam in 1965 Berkshire Hathaway over, maar helaas heb ik niet verder terug dan 1978. De herbelegde S&P 500 heb ik zelfs maar dertig jaar terug. Daar moet ik wel mee vergelijken. Buffett heeft nog nooit een cent dividend uitgekeerd, maar altijd alles zelf herbelegd. De reden, vrij geciteerd:

Anders gaan de mensen daar domme dingen mee doen.

Update 09:30: Hoe zijn de cijfers van...

Kudo's voor mijn collega's van de IEX Beleggersdesk, die nu al bijna alle Q1's van vanochtend hebben gerecenseerd. Ik pik de krenten uit de pap.

Paul ziet voorzichtig, maar nog geen overtuigend herstel bij Besi. Hij spreekt van dieptepunt cyclus. Ik zie nog geen reacties van de banken op de update.

Het bedrijfsmodel van Besi is erg flexibel en schaalbaar is. Daarnaast is in het verleden gebleken dat het management een bijzonder scherp oog heeft voor de richting waarin de vraag zich verplaatst. Wanneer de vraag vervolgens aantrekt, is het bedrijf dus ook klaar om te leveren.

Onze Nico is niet blij met dit kwartaal Fugro, maar onderliggend gaat het volgens hem met twee stapjes vooruit en eentje achteruit toch beter. NIBC en KBC vinden de cijfers zwak.

Het gaat om de grote lijn, en die ziet er, al is het magertjes, beter uit. We gaan ervan uit dat Fugro de stijgende lijn kan voortzetten en langzaam maar zeker in rustiger vaarwater terecht komt.

Hij is ook niet bijster enthousiast over Wereldhave en dit is de som die u denk ik het meest interesseert:

Een snelle rekensom leert dan dat het dividend maximaal zou moeten uitkomen op €2,14, een stuk lager dan de huidige €2,52. Dat geeft overigens nog steeds een dividendrendement van meer dan 8% op basis van de huidige koers.

GrandVision daalt nu toch ook stevig. Dit is wat Martin er over zegt en intussen heeft hij het antwoord al. ING haalt de schouders op over de cijfers en KBC vindt ze zacht.

GrandVision weet een stevige omzetgroei neer te zetten, maar de onder druk liggende Ebitda-marge is een vlekje. Het is nog even afwachten hoe zwaar de markt hieraan zal tillen.

Tot slot deze nog even op KPN, dat bij de jaarprognoses blijft. Heel veel meer valt er niet over de cijfers te zeggen. Nico spreekt van bevestiging. Goldman Sachs, ING en KBC worden ook niet vrolijk van de cijfers.