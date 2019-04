Update 09:30: Hoe zijn de cijfers van...

Kudo's voor mijn collega's van de IEX Beleggersdesk, die nu al bijna alle Q1's van vanochtend hebben gerecenseerd. Ik pik de krenten uit de pap.

Paul ziet voorzichtig, maar nog geen overtuigend herstel bij Besi. Hij spreekt van dieptepunt cyclus. Ik zie nog geen reacties van de banken op de update.

Het bedrijfsmodel van Besi is erg flexibel en schaalbaar is. Daarnaast is in het verleden gebleken dat het management een bijzonder scherp oog heeft voor de richting waarin de vraag zich verplaatst. Wanneer de vraag vervolgens aantrekt, is het bedrijf dus ook klaar om te leveren.

Onze Nico is niet blij met dit kwartaal Fugro, maar onderliggend gaat het volgens hem met twee stapjes vooruit en eentje achteruit toch beter. NIBC en KBC vinden de cijfers zwak.

Het gaat om de grote lijn, en die ziet er, al is het magertjes, beter uit. We gaan ervan uit dat Fugro de stijgende lijn kan voortzetten en langzaam maar zeker in rustiger vaarwater terecht komt.

Hij is ook niet bijster enthousiast over Wereldhave en dit is de som die u denk ik het meest interesseert:

Een snelle rekensom leert dan dat het dividend maximaal zou moeten uitkomen op €2,14, een stuk lager dan de huidige €2,52. Dat geeft overigens nog steeds een dividendrendement van meer dan 8% op basis van de huidige koers.

GrandVision daalt nu toch ook stevig. Dit is wat Martin er over zegt en intussen heeft hij het antwoord al. ING haalt de schouders op over de cijfers en KBC vindt ze zacht.

GrandVision weet een stevige omzetgroei neer te zetten, maar de onder druk liggende Ebitda-marge is een vlekje. Het is nog even afwachten hoe zwaar de markt hieraan zal tillen.

Tot slot deze nog even op KPN, dat bij de jaarprognoses blijft. Heel veel meer valt er niet over de cijfers te zeggen. Nico spreekt van bevestiging. Goldman Sachs, ING en KBC worden ook niet vrolijk van de cijfers.