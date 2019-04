Stemmen is mogelijk tot 10:00

Besi is een mixed bag. De cijfers vallen tegen als ik het in één oogopslag gpoed zie, maar de CEO ziet de vraag aantrekken.

Fugro is ook gemengd, maar handhaaft wel outlook. Of het genoeg is om alle donkere wolken weg te blazen, betwijfel ik.

De omzet waren we al gewend, maar bij KPN is nu ook de winst lager. Alleen maar minnen.

Minder verlies dan verwacht, dit zijn de cijfers van Galapagos van gisteravond. Ik verzamel nu de cijfers van onder meer KPN, GrandVision, Signify, Weredlhave en Corbion en zie u om 08:05 uur terug met een volledige voorbeurs. Amazon deed nabeurs Wall Street +0,6% op Q1's en Intel... -7,1%.