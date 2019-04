Slot: Lach en traan

Wat is het beursverhaal vandaag? Er is weer een rondje goed - ASMI, Facebook en Microsoft dat weer $ 1 biljoen waard is - en slecht ontvangen cijfers. Bijvoorbeeld Intertrust, 3M en Nokia zitten in de hoek waar de koersklappen vallen.

Verder is de toch wel een beetje tegen heug en meug door Berlijn opgedrongen fusie tussen Deutsche Bank en Commerzbank afgeblazen. Wat is daarop uw antwoord politiek en in Nederland zijn we natuurlijk nieuwsgierig of ING een poging gaat doen Commerz in te lijven. Lees mijn blog daarover van vanochtend.

Verder is er vrijwel geen macrodata, maar de beursdag krijgt nog wel een staartje. Om 22:00 komt Amazon door met Q1-cijfers, net als onder meer Intel, Starbucks en publiekslieveling Galapagos. Uiteraard pikken we die hier op IEX even mee. Vooral het fenomeen Amazon natuurlijk:

Amazon recorded record profits last year. How did the company go from $3 billion to $10.1 billion in just 1 year?

- Amazon Web Services

- Advertising

- Third-party marketplacehttps://t.co/30oxCCBTjd pic.twitter.com/3RYlBLXWE8 — CNBC (@CNBC) April 25, 2019

Het brede markt overzicht dan maar:

Handelen doet u voor koerswinst en beleggen voor dividend, is mijn motto én overtuiging. De AEX bewijst het vandaag. De prijsindex doet -0,1% en de herbeleggingsindex +0,2% door het ex-dividend van ING

Alle Europese beurzen minnen wat, maar het stelt niet veel voor. In België trekt vooral AB InBev (-2,3%) de Bel 20 omver. Ik weet niet waarom

Op Wall Street vermaken de indices zich prima op de Dow Jones na. Die gaat onderuit door zwaargewicht 3M. Lees in mijn blog hoe dit zit, als u verbaasd bent

Is de dollar zo sterk, of de euro zo zwak? Er staat in ieder geval alweer 1,11 en nog wat op het bord

Olie weet het ook niet precies, goud stijgt zowaar (ondanks aantrekkende dollar) en bitcoin kruipt omhoog

Tot slot doen met uitzondering van alweer Italië de rentes niet zoveel

Beursplein 5

Er zijn weer de nodige cijfers vandaag met ASMI als heuse Q1-kiloknaller. Winst, omzet, orderboek en outlook zijn veel beter dan verwacht en de chipper uit Almere viert dat met een spetterende all time high. ASMI is niet te stuiten, kopt onze beleggersdesk.

Unibail kan u groen afvinken en laat de stenenschuiver maar schuiver. Wacht even, Tesla?!

Zo slecht zijn de cijfers van Intertrust nou toch ook weer niet? Toch -6%. Geen fantasie, dat wel en sinds de beursgang vier jaar geleden is het aandeel per saldo dood geld. Ik kan me voorstellen dat u er wel een keer de balen van hebt.

Pas op de plaats bij Intertrust #Intertrust https://t.co/ztnlFkWjjR — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 25, 2019

Bijzonder lauwe koersreactie is er op Ordina. Cijfers zijn ook een beetje lauw, Nederland wil maar niet vlotten:

Schakel ik over naar de adviezen van vandaag en dan weet u meteen waarom vooral Aperam het Aperam kan krijgen van het Damrak. En het waren natuurlijk deze DB adviezen die bij Commerz de emmer deden overlopen :-)

Randstad: van Conviction Buy List en naar €65 van €64 - Goldman Sachs

ABN Amro: naar €22 van €23 - Deutsche Bank

Ahold Delhaize: naar €26 van €27 - Citi

AkzoNobel: naar €90 van €84 - Deutsche Bank

ASML: naar €170 van €145 - Deutsche Bank

Heineken: naar hold van buy - CFRA

Randstad: naar €50 van €44 - Credit Suisse

Aperam: naar €33 van €36 - JP Morgan

Verder nog iets? Nou, nee. er is ook geen of nauwelijks nieuws. Veel zinnigs kan ik er niet meer van maken, hoewel zeker in de AMX een aantal fondsen klop krijgen. Aard van de index, zoals u weet.