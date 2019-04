Fondsenrondje: ING zet AEX lager

De AEX is de dag begonnen met een verlies van 0,2%. Hiermee presteren we in lijn met de overige Europese indices. Ook de Duitsers (-0,2%) en Fransen (-0,2%) noteren in het rood.

Er is een simpele oorzaak aan te wijzen voor het puntenverlies van de hoofdindex. ING (-3,5%) gaat namelijk €0,44 ex-dividend. Met een weging van 7,8% is de Nederlandse grootbank een van de zwaargewichten. Door het dividend drukt het fonds de AEX met 0,3% naar beneden. Laat dat bijna precies het minnetje op de borden zijn.

Vanmiddag zijn er nog cijfers over de orders voor duurzame goederen uit de VS. Het is de verwachting dat deze in maart met 0,4% stijgen ten opzichte van februari. Voor de rest weinig macro's in de agenda. Om 22.00 uur wederom een bak aan kwartaalcijfers op Wall Street. Onder andere Amazon en Intel komen langs.

ASMI

De knaller van de dag is ASMI met een plus van 6,6%. Het bedrijf behoort tot het selectieve groepje chippers dat geen last heeft gehad van de dip in de sector. De omzet steeg maar liefst 56% naar €249 miljoen. Het operationeel resultaat verviervoudigde naar €47 miljoen.

Ook de outlook is dik in orde. Voor dit kwartaal rekent ASMI op een omzet tussen de €230 en €250 miljoen. Dat was eerder €200 tot €230 miljoen. Het management verwacht wel een neergang van de chipmachinemarkt. Alleen denkt het bedrijf het beter te doen dan de markt. Kijkende naar deze cijfers ligt dat zeker voor de hand.



De laatste maanden heeft ASMI de smaak goed te pakken. Sinds begin 2018 heeft het aandeel met een plus van 8% net zo goed gepresteerd als de AEX. Baas boven baas is ASML met een winst van 25% inclusief dividend.

Beleggers zijn bereid 15 keer de getaxeerde winst voor dit jaar te betalen. Dat is misschien niet zo opvallend. De consensus voor de omzet is dat wel. Analisten gaan uit van een groei van 3,5%. Dat terwijl er een plus van 56% werd geboekt in het eerste kwartaal.

Okee, het vierde kwartaal van 2018 was erg goed, maar het lijkt er toch op dat de verwachtingen van de markt kunnen worden overtroffen door het bedrijf. Hieronder de update van de IEX Beleggersdesk.

Brede markt

De AEX daalt 0,2% en presteert in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 2,8% omhoog en noteert 12,1 punten.

De Amerikaanse futures laten een verdeeld beeld zien. De Dow Jones en S&P500 staan zo'n 0,2% in het rood. De Nasdaq loopt 0,7% op dankzij de goede resultaten van Facebook en Microsoft.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,114 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,17%) en Duitse (-0,01%) rente komen niet in beweging.

Goud stijgt 0,2%.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,9%) pakken de stijgende lijn weer op.

Bitcoin (+0,1%) blijft stabiel.

Het Damrak

Relx (+0,3%) kwam met een oersaaie update langs. Het is geen ramp als u mijn IEX premium artikel niet leest.

ArcelorMittal (-1,3%) en Aperam (-1,9%) blijven achter. De sector blijft nog wel enigszins liggen, al daalt Thyssenkrupp (-1,7%) in hetzelfde tempo.

ASML (-0,3%) weet niet te profiteren van een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Het aandeel gaat naar €170 van €145 en het advies blijft houden.

Unibail Rodamco (-0,4%) bevestigde gisteren nabeurs de winstverwachting. Het nettoresultaat moet dit jaar tussen de €11,80 en €12 per aandeel uitkomen. Unibail: Met dank aan Tesla #UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD https://t.co/hYKG1RscAj — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 25, 2019

Besi (+1,1%) profiteert van de goede cijfers van ASMI.

Intertrust daarentegen (-7,1%) krijgt een pak rammel. Op een 2% hogere omzet viel de ebitda van €45,3 miljoen tegen. De outlook blijft ongewijzigd. Waarschijnlijk nemen beleggers wat winst, want de koers is dit jaar fors opgelopen.

WDP (-3,6%) gaat vandaag €4,80 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd daalt het aandeel slechts 0,1%.

Accell (+1,8%) is op de brommer.

Ajax (+0,5%) tikt gewoon weer een nieuwe all time high aan.

