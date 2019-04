Liveblog: ASMI en hele chipperse bende

Update 10:25 uur: ASMI en de hele chipperse bende

First thing first:

Gefeliciteerd #ASMI met sterke Q1-cijfers, verhoogde outlook Q2 én een all time high op het koersenbord #AEX pic.twitter.com/swESH9bLhX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 25, 2019

De Q1-rapportage van ASMI kan u aan alle kanten groen afvinken: betere cijfers, dikker orderboek en mooiere Q2-outlook dan verwacht. Wat een meevallers! Collega Paul schrijft in zijn recensie op IEX Premium zelfs:

ASMI is één van de weinige bedrijven die geen last heeft gehad van de dip in de chipsector. Het bedrijf lijkt er zelfs van te profiteren.

Hosanna alom, maar moet u het aandeel nu nog kopen? In de regel is dat niet handig op een all time high. Het mooie ritje hebt u ook al gemist. Lieve help, in vier maanden! Komt het dividend nog bij. Feli's wie het aandeel rond kerst en oud & nieuw al durfde te kopen.

Als u dit ziet bent u eerder geneigd juist weg te wezen? Hoogste tijd om de waardegrafiek er bij de te pakken. Als ASMI zo blijft doorgroeien, kan het op termijn een volatiele (het blijft de chipsector), maar degelijke belegging zijn. Zo lang u maar niet voetstoots en op voorhand van 75% in vier maanden uit gaat.

Die (analisten)verwachtingen gaan denk ik nog wel wat omhoog, maar met de stijging vandaag (die zit hier nog niet in verwerkt) gaat de waardering zeker niet drastisch naar beneden. Ondanks dat het een chipper is, zijn we hoge waarderingen à la bjjvoorbeeld ASML niet gewend van ASMI. Dit lijkt aardig geprijsd?

Voor de aardigheid vergelijk ik ASMI nog even met bekende chip-namen. De koersprestatie van het chipbedrijf uit Almere (toeter even als u er langs rijdt vandaag) is niet eens zo opzienbarend. Er zijn er die nog veel beter deden, maar ook die beduidend minder... #oef Het is met het sectortje wel, hoor!

De roemruchtlegendarische Philadelphia Semiconductor Index (SO), waar op ASMI en Besi na al deze fondsen ook in zitten, staat trouwens te shinen op een all time high. Nvidia is nog wilder dan Besi en uitblinker Intel heeft trouwens vanavond cijfers. Ik geef u de consensus en u begrijpt dat het om die Q2's gaat.

Q1 winst per aandeel: $0,87

Q1 omzet: $16,1 miljard

Q2 verwachte winst per aandeel: $1,01

Q2 verwachte omzet: $16,9 miljard

Update 09:15 uur: Deutsche Schmerzbank

Regelmatig zijn er verhalen over een mogelijke fusie tussen Deutsche Bank en Commerzbank en - ligt het aan mij? - daarbij lees ik altijd (tussen de regels door) dat de twee niet willen en moeilijk door één deur kunnen. Jahrhundertfehler? Zeg maar of Berlijn een fusie afdwingt. Buitenlandse belangsteling is er, maar willen de Duitsers dat?

Hoi Ralph van #ING, mss moet je nog maar eens met #Commerzbank bellen? En waarom bied je voor de gein niet ook op #DeutscheBank? Hint: #tweehalenéénbetalen :-) pic.twitter.com/lVYFoisQgr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 25, 2019

De bron is Handelsblatt en de Zeitung is klipp und klar deutlich: #alllesistvorbei

Keine Fusion: Deutsche Bank und Commerzbank brechen wohl noch heute Gespräche ab - https://t.co/mwl1NwcVxZ #Handelsblatt — Daniel Schäfer (@schaeferdaniel) April 25, 2019

Update 09:00: Advies

