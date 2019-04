Liveblog: ASMI, Besi en ING

Update 16:25 uur: Douw Jones

Dit wist u toch al? En anders gewoon niet zeggen. De Nikkei 225 is enige andere index die net zo in elkaar zit als de Dow Jones en de DAX 30 is een herbeleggings- en geen prijsindex. U kunt nu iedere beursquizzz aan.

Dit is waarom financiële wereld op Wall Street naar S&P 500 kijkt en niet Dow Jones (Industrial Average). S&P 500 is kapitaal- en marktgewogen. Dow herbergt van alle aandelen eentje. Hoogste koers = hoogste weging. En zo trekt 3M nu met pruts Q1's boel uit lood. S&P 500 -0,4%

Uur U is morgen voorbeurs. Bent u al nerveus en bent u er al uit?

Ben ook geneigd te denken dat de downside bij een tegenvaller groter is dan de upside bij een meevaller #Besi

Ik geef u de Reuters consensus. U ziet het, er wordt vrijwel een verdubbeling in het lopende kwartaal verwacht.

Q1 winst per aandeel: €0,19

Q1 omzet: €86,33 miljoen (smart estimate: €79 miljoen)

Q2 verwachte winst per aandeel: €0,40

Q2 verwachte omzet: €125 miljoen

Bij de analisten loopt het dun door de broek, zowat de hele meute (alle zeven) heeft Besi op hold staan. Hun gemiddelde koersdoel is al lang gehaald.

Heb ik nog de zevendaagse koersreacties op kwartaalcijfers. Het kan (hard (vriezen) en het kan (hard dooien), zal ik maar zeggen.

Tot slot nog deze. Wow, wat een aandeel. Ik wens u succes met positie innemen als u kort speelt. Als u dit aandeel buy & hold hebt zou ik morgen maar gewoon niet kijken.

Moet ING bieden op Commerzbank? Zie twee blogjes hieronder; de fusiegesprekken tussen Deutsche Bank en Commerzbank zijn mislukt. Ik krijg vragen op Twitter of ING nu de aangewezen bank is óm. Vorige week nog was er het nieuws dat ING de Duitse grootbank al polste, die ze vervolgens beleefd in de wachtkamer zette.

Op de aandeelhoudersvergadering deze week wilde ING er niets over zeggen. In ieder geval zijn de namen BNP Paribas en UniCredit ook al gevallen als belangstellenden en wie weet zijn achter de schermen meer namen geïnteresseerd. Wie weet zelfs Amerikanen of Chinezen.

Is Commerzbank een mooie prooi voor ING? De bank is vier keer zo groot (en zo gezond, voeg ik er stiekem aan toe) als de Duitsers. De overnamesom of de financiering zal het probleem niet zijn. Maar dan. Ik citeer Martin van onze beleggersdesk van vorige week. Hij heeft denk ik, net als ik, een ING België scenario in zijn hoofd.

Weet u nog? Peperdure sanering van een verouderd (kantoren)netwerk en toestanden in dat land en in de media. En ING staat al sterk in Duitsland: ING-DiBa heeft negen miljoen klanten en draagt een miljardje bij aan het groepsresultaat:

ING-DiBa is uiterst succesvol in Duitsland, heeft een kleine tien miljoen klanten en draagt fors bij (bijna €1 miljard) aan het groepsresultaat. Cijfers waar Commerzbank alleen maar van kan dromen.

En hoewel schaalgrootte ertoe doet in bankenland, is een scenario waarbij ING Commerzbank inlijft en een dure efficiencyslag moet doorvoeren die jaren duurt, niet iets waar aandeelhouders blij van worden.

Ik ben het met Martin eens. Zeker in de hightechrevolutie die er aan de gang is in bankenland en bij de almaar verder onder druk staande fees en marges lijkt me een ouderwetse bank geen aanwinst. Wat dat betreft had bij wijze van spreken ING beter snel kunnen toeslaan om op het toen nog in de touwen hangende WireCard te bieden ofzo.

Of moet u weer in zulke chicanes denken?

dat is de reden voor aankoop (maar zal niemand zeggen|); laat @ING_news dit kleinzielige land met bonusregeltjes snel verlaten

Maar goed, ik heb niet rechtstreeks de aandelen ING; wat vindt u? Bieden op Commerz of niet? En iets in mij zegt dat Berlijn het laatste woord heeft en er niet op zit te wachten dat deze Traditionsbank aan het buitenland wordt verkocht.

First thing first:

Gefeliciteerd #ASMI met sterke Q1-cijfers, verhoogde outlook Q2 én een all time high op het koersenbord #AEX

De Q1-rapportage van ASMI kan u aan alle kanten groen afvinken: betere cijfers, dikker orderboek en mooiere Q2-outlook dan verwacht. Wat een meevallers! Collega Paul schrijft in zijn recensie op IEX Premium zelfs:

ASMI is één van de weinige bedrijven die geen last hebben gehad van de dip in de chipsector. Het bedrijf lijkt er zelfs van te profiteren.

Hosanna alom, maar moet u het aandeel nu nog kopen? In de regel is dat niet handig op een all time high. Het mooie ritje hebt u ook al gemist. Lieve help, in vier maanden! Komt het dividend nog bij. Feli's wie het aandeel rond kerst en oud & nieuw al durfde te kopen.

Als u dit ziet bent u eerder geneigd juist weg te wezen? Hoogste tijd om de waardegrafiek erbij te pakken. Als ASMI zo blijft doorgroeien, kan het op termijn een volatiele (het blijft de chipssector), maar degelijke belegging zijn. Zo lang u maar niet voetstoots en op voorhand van 75% in vier maanden uit gaat.

Die (analisten)verwachtingen gaan denk ik nog wel wat omhoog, maar met de stijging vandaag (die zit hier nog niet in verwerkt) gaat de waardering zeker niet drastisch naar beneden. Ondanks dat het een chipper is, zijn we hoge waarderingen à la bijvoorbeeld ASML niet gewend van ASMI. Dit lijkt aardig geprijsd?

Voor de aardigheid vergelijk ik ASMI nog even met bekende chip-namen. De koersprestatie van het chipbedrijf uit Almere (toeter even als u erlangs rijdt vandaag) is niet eens zo opzienbarend. Er zijn er die nog veel beter deden, maar ook die beduidend minder... #oef Het is me het sectortje wel, hoor!

De roemruchtlegendarische Philadelphia Semiconductor Index (SO), waar op ASMI en Besi na al deze fondsen ook in zitten, staat trouwens te shinen op een all time high. Nvidia is nog wilder dan Besi en uitblinker Intel heeft trouwens vanavond cijfers. Ik geef u de consensus en u begrijpt dat het om die Q2's gaat.

Q1 winst per aandeel: $0,87

Q1 omzet: $16,1 miljard

Q2 verwachte winst per aandeel: $1,01

Q2 verwachte omzet: $16,9 miljard

Regelmatig zijn er verhalen over een mogelijke fusie tussen Deutsche Bank en Commerzbank en - ligt het aan mij? - daarbij lees ik altijd (tussen de regels door) dat de twee niet willen en moeilijk door één deur kunnen. Jahrhundertfehler? Zeg maar of Berlijn een fusie afdwingt. Buitenlandse belangsteling is er, maar willen de Duitsers dat?

Hoi Ralph van #ING, mss moet je nog maar eens met #Commerzbank bellen? En waarom bied je voor de gein niet ook op #DeutscheBank? Hint: #tweehalenéénbetalen :-)

De bron is Handelsblatt en de Zeitung is klipp und klar deutlich: #alllesistvorbei

Keine Fusion: Deutsche Bank und Commerzbank brechen wohl noch heute Gespräche ab - #Handelsblatt

