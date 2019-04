TA: Zwaargewichten steunen AEX

De Nederlandse beurs is hard op weg naar de oude top van 2018. Deze top vormt rond 576,90 nu het eerste richtpunt in de herstelbeweging die inmiddels een aantal maanden onderweg is.

Deze oude top vormt een belangrijke weerstand in het technische plaatje op de lange termijn. Pas wanneer deze weerstand wordt gebroken, zal er ruimte vrijkomen voor een grotere stijging.

De kans is groot dat de index rond dit niveau even wat gas terug zal moeten nemen. Veel zal hierbij afhangen van het koersverloop van de zwaargewichten uit de AEX index. Zij bepalen namelijk voor een groot deel het koersverloop van de index.

Ik loop hieronder de lange termijn technische plaatjes langs van de 5 grootste AEX aandelen. Eerst nog even kort de AEX index.

AEX index

De AEX index zet de stijgende fase voort. Ondanks de aarzeling van de afgelopen handelsdagen is de opgaande trend nog altijd intact. Zolang het patroon van hogere toppen en bodems wordt voortgezet, mag opwaarts worden gekeken.

De RSI-indicator in de grafiek hierboven laat zien dat er nog geen sprake van vermoeidheid is. De indicator heeft de negatieve divergentie ongedaan gemaakt en vormt net als de index weer hogere toppen. Dit bevestigt het positieve technische beeld.

De AEX index kan binnenkort de aanval openen op weerstand 576,90. Pas na een doorbraak hierboven zal het technische beeld verder opklaren en komt er ruimte voor een grotere stijging richting de zone 600-609 punten.

Zwaargewichten

De vijf grootste aandelen binnen de AEX index op basis van marktkapitalisatie zijn Royal Dutch Shell, Unilever, ASML, Heineken en ING. Op basis van hun huidige weging bepalen zij voor meer dan de helft het koersverloop van de index.

Als de AEX index de weerstand rond 576,90 punten wil doorbreken, zal ook een groot deel van deze aandelen verder op moeten lopen. Ik bekijk hieronder hoe de technische plaatjes erbij liggen.

Royal Dutch Shell

De Brits-Nederlandse oliemaatschappij Royal Dutch Shell is begin dit jaar weer teruggekeerd binnen de gematigd stijgende trend van de afgelopen jaren. De eerdere verzwakking is hiermee ongedaan gemaakt.

Ook beweegt het aandeel weer boven haar 200-daags gemiddelde, wat wijst op een positieve technische conditie. De opgaande trend heeft ruimte richting weerstand €31,60. Deze weerstand wordt gevormd door meerdere toppen sinds 2002.

Unilever

Het technische plaatje van Unilever klaart steeds verder op. Het aandeel heeft de consolidatiefase van het afgelopen jaar opwaarts verlaten en een aanval op weerstand €52,31 ingezet.

De hogere koersbodems die de afgelopen maanden zijn gevormd, duiden op aantrekkende vraag. Een doorbraak en weekslot boven de weerstand, tevens het all-time high, zal de lucht voor Unilever verder opklaren en ruimte vrijmaken voor een grotere stijging.

Volgende, berekende, koersdoel wacht daarna rond 60 euro. Dit zou betekenen dat Unilever vanaf het uitbraakniveau nog bijna 15 procent potentieel erbij krijgt.

ASML

ASML nadert de weerstand van de top van medio 2018 met rasse schreden. Het potentieel richting weerstand €189,50 is met 3% beperkt.

Om meer ruimte vrij te maken en de AEX index verder te helpen zal de weerstand moeten worden gebroken. Volgende koersdoel ligt dan rond 210 euro.

Zolang ASML boven haar 200-dagenlijn en steun €155,20 weet te blijven, is het positieve technische beeld intact en mag omhoog worden gekeken.

Heineken

Heineken heeft dit jaar al een flinke stijging achter de rug. Zonder om te kijken wist het aandeel de daling van 2018 goed te maken en boven de top van medio vorig jaar te breken.

Heineken noteert thans een nieuw all-time high en lijkt haar opmars te willen vervolgen richting berekend koersdoel €110.

De blauwe toppenlijn, die loopt over de toppen van de afgelopen jaren, zou nog wel voor wat weerstand kunnen zorgen. Om de stijgende trend voort te zetten, dient Heineken daarom nog wel door deze weerstandslijn te breken.

ING

Het heeft lang geduurd voordat de financials een herstel wisten in te zetten, maar de laatste weken zijn uiteindelijk ook de banken omhoog gedraaid.

ING heeft een bodemformatie opwaarts afgerond met de doorbraak boven de toppen van eind 2018 en begin dit jaar. Hierdoor is er ruimte vrijgekomen voor een stijging richting weerstand €14,46, de top van april 2018.

De hogere koersbodem die de afgelopen weken is gevormd, duidt op aantrekkende vraag. Daarnaast draaien ook de indicatoren langzaam weer opwaarts, waarmee de verbeteringen worden bevestigd.

Samenvattend stel ik vast dat de zwaargewichten een verdeeld beeld laten zien. Bij een aantal fondsen zal nog een zware weerstand moeten worden gebroken om ruimte vrij te maken voor een grotere stijging.

Per saldo liggen de technische plaatjes er echter goed genoeg bij om de AEX op termijn door de weerstand van de top van 2018 te loodsen.