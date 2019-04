Liveblog: Randstad en advies

Update 10:00 uur: Dividendkoningin Randstad

Het was meen ik nog eind 2008 dat Randstad het dividend passeerde. De tijden waren ietwat onzeker en het cyclische bedrijf nam het zekere voor het onzekere door de liquiditeiten binnenboord te houden. Dat waren even andere tijden toen dan nu. Kijk nu eens, een ware dividendkampioen?

Eerst over de cijfers vandaag: die bevestigen eigenlijk de economie: zwak Europa, slecht Duitsland, aardige VS en prima rest van de wereld.

Kan beter, veel beter, maar de recessie die de markt verwachtte - en daarmee grote druk op Randstad - blijft vooralsnog uit en de uitzender blijft goed presteren. De grafiek laat zien hoe de beurs zich op het verkeerde been heeft laten zetten met die daling en stijging. Vooralsnog dan.

Het dividendrendement suggereert in eerste instantie dat óf de koers veel te laag staat, óf dat het dividend veel te hoog is. Daarvan is geen sprake? Nico hierover:

Daarbij wordt de winstgevendheid goed in het oog gehouden en ontwikkelt Randstad zich tot een echte dividendmachine. Eind maart werd er al €2,27 uitgekeerd terwijl het extra dividend van €1,11 later dit jaar losgekoppeld wordt.

Zonder dat extraatje is het nog 4,5%. Een cyclisch hoogdividendaandeel, daar zijn er niet zoveel van. Hoe structureel is dit? Niet. Hoewel de data niet helemaal klopt, geef ik toch deze grafiek van Randstad, haar dividend en het dividendrendement om te laten zien hoe wispelturig de winstdeling is.

Daarmee wordt Randstad niet snel een dividendkampioen. Want die laat een gestage groei zien, zoals bijvoorbeeld Unilever. Hier is alles wat vastrentend is dol op, vooral pensioenfondsen en verzekeraars. Die kunnen heerlijk toekomstige sommen maken. Met Randstad lukt dat niet. U moet maar zien wat u krijgt.

Daar is echter momenteel helemaal niets mis mee :-)

Update 09:30: Advies

Aftrappen maar met deze: