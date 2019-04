De S&P 500 staat op een record dankzij bedrijfscijfers en daar krijgen we vandaag weer veel van, van vroeg tot laat. Heineken rolt net binnen, lijkt me OK (outlook herhaald) op het allereerste gezicht:

Het is het bekende verhaal bij de Q1's van AkzoNobel: omzet niet gestegen, maar de winst wel. Hogere kosten, maar ook betere prijzen.

Randstad heeft aardige cijfers, maar Duitsland blijft achter.

WDP (hier), ICT (hier) en Van Lanschot Kempen (hier) zijn ook al door met rapportages. Deze bedrijven kwamen nog nabeurs Wall Street door met upbeat earnings, zoals dat zo mooi heet. Chippers Texas Instruments was wel voorzichtig met de outlook, net als STMicroelectronics nu vanochtend. De koersreacties:

eBay: +4,9%

Snap: +2,5%

Texas Instruments: -1,7%

Intussen moeten de koersen wel een tikje terug, maar veel stelt het niet voor. Behalve al die cijfers is er verder weinig tot niks te doen na een mooi ritje op Wall Street. De Nasdaqjes scherpen hun toppen verder aan en de dollar is sterk.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Galapagos start een Fase 2 studie, hoe nieuw is dat?

08:05 Alfen sluit zonnepanelen op twee parken aan

08:01 Softwaremaker SAP verhoogt winstdoel

07:59 STMicro voelt afzwakkende chipvraag

07:54 Novartis rekent op hogere winst

07:53 Verkoop onderdelen stuwt winst Van Lanschot

07:50 ICT goed uit de startblokken in 2019

07:32 'Betaalbedrijven actief na Wirecard-deal'

07:30 Tele2 verhoogt winst door kostenbesparingen

07:30 Credit Suisse voert winst op

07:29 Vlakke omzet voor AkzoNobel

07:28 SoftBank investeert in Wirecard

07:27 Samsung pompt vermogen in chipdivisie

07:04 Omzetgroei voor uitzender Randstad

06:37 Meer geïnvesteerd in februari

06:30 WDP herhaalt winstdoelstelling

23 apr Galapagos kondigt Fase 2-studie aan

23 apr Internethandelaar eBay kijkt zonniger vooruit

23 apr Snap ziet aantal gebruikers weer toenemen

23 apr Minder winst en omzet Texas Instruments

23 apr Bedrijfscijfers stuwen S&P 500 naar record

23 apr Jaarcijfers Royal IHC vertraagd

23 apr 'SoftBank overweegt belang in Wirecard'

23 apr 'UBS praat met Deutsche over vermogensbeheer'

23 apr 'Shell komt snel met nieuw loonbod'

23 apr Overname BinckBank weer stap dichterbij

23 apr Geen decharge voor ING-top van aandeelhouders

23 apr Alumexx stelt publicatie jaarverslag uit

23 apr Batenburg na 63 jaar van de beurs

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda hoeft geen toelichting, cijfers, cijfers en nog eens cijfers en niet van de minste. Let op de ex-dividenden en nabeurs zijn er nog Unibail en ASMI met cijfers. Toppers zijn natuurlijk Microsoft, Facebook en Tesla. Let verder op de Ifo Geschàftsklima.

00:00 AB Inbev AvA

08:00 ICT Group Q1-cijfers

08:00 Heineken Q1-cijfers

08:00 Randstad Q1-cijfers

08:00 WDP Q1-cijfers

08:00 Carrefour Q1-cijfers

08:00 Credit Suisse Q1-cijfers

08:00 Novartis Q1-cijfers

08:00 SAP Q1-cijfers

08:00 STMicroelectronics Q1-cijfers

08:00 Van Lanschot Kempen trading update

09:00 VolkersWessels notering €0,77 ex-dividend

09:00 Wolters Kluwer notering €0,64 ex-dividend

09:00 Vastned notering ex-dividend

10:00 Duitsland ifo business klimaat apr 99,9

13:00 Boeing Q1-cijfers

13:00 Caterpillar Q1-cijfers

18:00 ASMI Q1-cijfers

18:00 Unibail Rodamco Q1-cijfers

22:00 Facebook Q1-cijfers

22:00 Microsoft Q1-cijfers

22:00 Paypal Q1-cijfers

22:00 Tesla Q1-cijfers

22:00 Visa Q1-cijfers

En dan nog even dit

Nog geen all time high, maar wel een nieuwe hoogste slotstand:

S&P 500, up 17 percent so far this year, closes at record high on upbeat earnings https://t.co/oZ4l320yXb pic.twitter.com/JMfNp4HDdl — Reuters Business (@ReutersBiz) April 24, 2019

Is dat al niet tien jaar zo?

As the S&P 500 approaches all-time highs, there's one sign investors are skeptical of this gravity-defying rally https://t.co/oG51oewKy0 — Bloomberg Markets (@markets) April 24, 2019

Toe maar:

Samsung Electronics to invest $9.6 billion annually in logic chips until 2030 https://t.co/4KX3lcdWKR pic.twitter.com/l4M5HsduIJ — Reuters Business (@ReutersBiz) April 24, 2019

Dat zit zo:

WATCH: U.S. to end all waivers on imports of Iranian oil, sending crude prices higher https://t.co/bZC3XVjkIL pic.twitter.com/XtEKYvydnK — Reuters Business (@ReutersBiz) April 24, 2019

Natuurlijk:

Elon Musk sent a two-line email telling employees how great Tesla’s autonomy day was, but the plan has lots of holes https://t.co/0tNsJNPMDu — CNBC (@CNBC) April 24, 2019

Tja...

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.