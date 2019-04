TA: Zware test Europese beurzen

In Europa blijven de aandelenmarkten goed liggen. Enkele beurzen hebben zelfs de tussenliggende weerstand weten te breken. Beleggers reageren vooralsnog opgelucht op de tot nu toe bekendgemaakte kwartaalcijfers.

Belangrijk is nu dat de meeste beurzen hun zware barrières zijn genaderd, maar ze hebben die nog niet gebroken. Voor de Nederlandse beurs is dat de horde van 576,90 punten (gevormd op 27 juli 2018).

De Franse beurs flirt met de barrière rond 5.657,44 punten (de top van 21 mei 2018). De Duitse beurs is nog niet zover. Deze is nog ruim verwijderd van haar vorige toppen. De DAX nadert wel een tussenliggend weerstandje.

Al met al doen de Europese aandelenmarkten het niet slecht, maar staan ze nu wel voor een zware test. De doorbraak boven de zware toppen van medio vorig jaar zal zeker niet zonder slag of stoot plaatsvinden.

Nederlandse beurs klimt op richting weerstand 576,90

De AEX-index nadert de zware horde rond de weerstand van 576,90 punten (gevormd op 27 juli 2018). Pas na een doorbraak kan de opmars voortgezet worden en wordt 600-610 het volgende koersdoel.

Overigens blijven we opwaarts kijken, zolang het patroon met hogere bodems intact is.

Een simpele korte termijn indicator om dagelijks de trendrichting te raadplegen is de 26-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn), ook wel MA26 genoemd.

De vuistregel met de 26-dagenlijn is dat een trend positief is indien de koers van de index erboven beweegt en de MA26 opwaarts wijst.

Ook lange termijn indicatoren, zoals de 200-dagenlijn, draaien opwaarts. Het eerste vangnet bevindt rond de voormalige weerstandslijn (blauwe stippellijn).

De laatste bodem van 25 maart biedt steun rond 538,70 punten.





Franse beurs weet opmars goed vast te houden.

De CAC40 index in Parijs had de stijgende trend hervat nadat het tussenliggende topje van maart is overwonnen. Met de uitbraak is een technische verbetering opgetreden.

De Franse beurs nadert nu wel de zware horde rond 5.657,44 punten (de top van 21 mei 2018).

We handhaven een positieve visie zolang de CAC40 index het patroon van hogere toppen en bodems weet vast te houden. Steun ligt rond 5.221,03 punten (de bodem van 8 maart).

Na een uitbraak boven de weerstand van 5.657,44 punten wordt 6.168,15 het volgende opwaartse koersdoel.

Ook in Parijs wijst de 26-dagenlijn (de glooiende rode doorlopende lijn) mooi opwaarts.

Beurs van Brussel gaat consolideren

De Bel 20 index laat, afgezien van de minieme dip, een patroon zien van hogere toppen en hogere bodems. Dat is een teken van koopkrachtige vraag.

De trend is opwaarts gericht. Het eerste koersdoel ligt rond de weerstand van 3.939,10 punten (gevormd op 24 april 2018). Steun ligt rond 3.524,97 punten (de bodem van 8 maart).

De 26-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn) krult nog steeds omhoog, terwijl de Bel20 erboven beweegt.







Duitse beurs weet uptrend te valideren

Kopers weten de DAX index te vinden, getuige de serie hogere toppen en bodems. Binnen deze opgaande trend ligt er wel een tussenliggend weerstandje rond 12.458,30 punten (gevormd op 21 september 2018).

De echte zware weerstand bevindt zich pas rond 13.204,31 punten (de top van 25 mei 2018). Steun bevindt zich rond 11.846,60 punten (de bodem van 11 april).

Ook in Frankfurt wijst de 26-dagenlijn (de glooiende rode doorlopende lijn) mooi omhoog. Bovendien weet de DAX er keurig boven te blijven.

De MA26 valt nu samen met de laatste steun van 11.846,60 punten.