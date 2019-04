Rommelige maximale hypotheek

Een huis kopen is tegenwoordig niet zo gemakkelijk meer. Zoals bekend moeten huizenbezitters eigen middelen meenemen omdat nog maar 100% van de koopsom / taxatiewaarde van de woning aan hypotheek wordt verstrekt.

Banken hanteren de laagste waarde van koopsom / taxatiewaarde voor de maximale hypotheek. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Om dezelfde woning nu te kunnen kopen, moet het inkomen ook zijn gestegen.

Stijging inkomen blijft achter bij huizenprijs

Bij veel mensen is dit inkomen echter minder gestegen, waardoor zij de woning van een paar jaar geleden nu niet meer kunnen kopen. De maximale hypotheek op inkomen is voor veel kopers heel erg belangrijk geworden. De hoogte is hiervan is afhankelijk van:

Hoogte van de hypotheekrente

Hoogte van het inkomen

Inkomen van de partner

Leningen waaronder ook Private Lease, Abonnement mobiel, studieschulden

Hoe lager de rente?

Begin april waren de laagste rentes voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie als volgt:

Hypotheekrente NHG 1 jaar hypotheekrente v.a. 1,00% 5 jaar hypotheekrente v.a. 1,20% 10 jaar hypotheekrente v.a. 1,49% 20 jaar hypotheekrente v.a. 2,22% 30 jaar hypotheekrente v.a. 2,46%

Hoe lager de hypotheekrente, hoe meer een huizenbezitter aan hypotheek kan krijgen met zijn inkomen, is de eerste conclusie die iedereen zal trekken. Dat is ook logisch want hoe lager de hypotheekrente, hoe lager de bruto en netto maandlasten. Het tegendeel blijkt echter waar te zijn.

Ik zal dit aantonen met diverse berekeningen. Als uitgangspunt heb ik een alleenstaande genomen met een inkomen van 50.000 euro.

Hypotheekrente Maximale hypotheek 1,49% 229.708 2,22% 229.829 2,46% 222.621 2,51% 231.692

Bij een hypotheekrente van 2,51% is de maximale hypotheek hoger dan bij de andere percentages in het overzicht. Wie echt maximaal wil lenen in dit voorbeeld, moet dus een bank zoeken met een hypotheekrente van 2,51%.

Om te laten zien dat er wel degelijk grote verschillen kunnen ontstaan, hieronder nog twee berekeningen (inkomen 50.000 euro).

Hypotheekrente Maximale hypotheek 2,95% 218.821 3,05% 230.769

Het blijft natuurlijk vreemd dat je bij een hogere hypotheekrente meer hypotheek kan krijgen terwijl de bruto en netto maandlasten hoger zijn!

Tweede inkomen

Zo is het ook interessant om een tweede inkomen van een partner te hebben. Dit hoeft niet zo hoog te zijn om een leuk bedrag aan hypotheek meer te kunnen krijgen. Hieronder een berekening als er een partner is die 5.000 euro per jaar verdient.

Eerste inkomen 50.000

Tweede inkomen 5.000

Toetsrente 2,51%

Maximale hypotheek 260.653 (was 231.692 bij een alleenstaande)

Eerst aflossen

Tot slot nog een waarschuwing betreffende leningen. Een “kleine lening” zorgt voor een flink lagere maximale hypotheek. Uitgaande van dezelfde gegevens zijn de gevolgen voor de alleenstaande vrij groot.

Inkomen alleenstaande 50.000

Toetsrente 2,51%

Lening van 5.000 euro (waarvan nog 2.000 euro open staat)

Maximale hypotheek 206.416 euro (was 231.692 bij een alleenstaande)



Natuurlijk is het niet altijd verstandig om op het inkomen de maximale hypotheek te nemen. Het hangt ook af van het uitgavenpatroon van een huizenbezitter. Maar in deze huizenmarkt kan het in veel gevallen net goed uitkomen om meer aan hypotheek te kunnen krijgen om een woning te kopen.

Op zoek naar de logica

Als we even terugkijken naar het verleden dan wordt het schrikken. Hieronder een overzicht wat een alleenstaande aan hypotheek kon krijgen met een inkomen van 50.000 euro (toetsrente 2,51%). Deze cijfers zeggen voldoende. Er wordt maar wat gedaan!