Fondsenrondje: Shell helpt AEX

Met dank aan de mooie koersstijging van Royal Dutch Shell (+1,8%) houdt de AEX (-0,2%) de schade beperkt. Ook de DAX (-0,1%) en CAC (-0,2%) komen nauwelijks van hun plek.

De Amerikaanse President Donald Trump wil dat de export van Iraanse olie volledig stil komt te liggen. Landen als Italië en China mogen het zwarte goud nog importeren uit Iran, maar daar lijkt nu dus een einde aan te komen. Gevolg is een fors hogere olieprijs.

Uiteraard goed voor Royal Dutch Shell, dat een weging kent van 14,8% binnen onze hoofdindex. Koninklijke olie zorgt er zelfstandig voor dat de AEX een boost krijgt van 0,25%.

Ahold

De boost die Royal Dutch Shell geeft, doet Ahold (-3,4%) weer teniet. De supermarktketen maakt gelukkig slechts 4,9% deel uit van de hoofdindex, want vandaag krijgt het aandeel een aanzienlijke klap.

Het bedrijf waarschuwt dat stakingen in de VS zorgen voor een schadepost tussen de $90 en $110 miljoen (€80 tot €97 miljoen). Enige lichtpuntje is dat de verwachte vrije kasstroom voor dit jaar gehandhaafd blijft op €1,8 miljard.

Dit jaar is Ahold het slechtst presterende AEX-fonds met een min van 3,5%. Zelfs inclusief het uitgekeerde dividend van €0,70 per aandeel staat het onderaan de lijst. Gelukkig ziet het er op de wat langere termijn een stuk beter uit.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

In een stijgende markt heeft het defensieve Ahold de AEX ruim weten te verslaan. Een winst van zo'n 275% is niet mis.

Brede markt

De AEX daalt 0,2% en presteert daarmee in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 7,6% omhoog en noteert 11,3 punten.

De Amerikaanse futures blijven vlak liggen.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,125 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,23%) en Duitse (0,05%) rente stijgen drie basispunten.

Goud (-0,1%) doet helemaal niets.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,6%) stijgen vrolijk door.

Ook Bitcoin (+3,2%) gaat als de brandweer vandaag.

Het Damrak

Er gaan vandaag twee AEX-fondsen ex-dividend. Bij Aalberts (-2,5%) mag u voor het gemak €0,75 bij de koers optellen en bij Vopak (-3,3%) €1,10. Hiervoor gecorrigeerd zijn de minnetjes redelijk beperkt.

Unibail Rodamco (-1,9%) heeft bepaald zijn dag niet. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. Okee, de rentes lopen wat op, maar sectorgenoten zoals Wereldhave (-0,1%) en WDP (+0,3%) liggen er een stuk beter bij.

Cyclische aandelen zoals ArcelorMittal (-2,4%) en AMG (-3,8%) hebben het ook niet.

Heineken (+0,1%) publiceert morgen de eerstekwartaalcijfers. Het is de verwachting dat het verkoopvolume jaar op jaar met 3,3% stijgt.

Oliegelerateerde fondsen liggen er goed bij. Fugro (+6,0%) en SBM Offshore (+2,7%) lopen met dank aan de fors gestegen olieprijs hard op.

BAM (-2,3%) gaat gecorrigeerd voor het dividend van €0,14 gewoon omhoog.

Bij PostNL (-2,0%) wordt het dividend altijd zeer langzaam ingelopen.

Kendrion (-3,1%) is net als Melexis (-5,3%) een toeleverancier van de auto-industrie. Laatstgenoemde liet weten dat de omzet dit jaar lager uit gaat vallen dan vorig jaar. Melexis: Omkeerpunt automotive niet in zicht #Melexis https://t.co/2I3OkelpyE — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 23, 2019

Van Lanschot Kempen (+3,7%) komt morgen met een trading update.

Ajax (+1,3%) zet wederom een nieuwe all time high op het bord.

