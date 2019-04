De mens heeft door de geschiedenis heen altijd al een intrigerende behoefte gehad om muren te bouwen.

Zo is bijvoorbeeld de Chinese muur ooit gebouwd als fysieke verdedigingslinie tegen vijandigenomadische ruitervolken. Hij was vooral bedoeld om bepaalde mensen buiten het land te houden. De Berlijnse muur daarentegen had juist als doel om de burgers van de DDR binnen te houden. De communistisch heilstaat zou immers nooit bereikt worden als er geen arbeiders meer over waren.

De meeste grote muren uit onze geschiedenis waren gedoopt in haat en angst en vormden een scheiding van zowel fysieke als psychologische aard. De muur die president Trump in Noord-Amerika wil bouwen vormt hierop, helaas, geen uitzondering.

Verbindende muur

Toch zijn er ook muren waar we als mensheid trots op kunnen zijn, en die ons kunnen verenigen in plaats van scheiden. De grote groene muur in Afrika is hier een goed voorbeeld van.

Het doel van deze muur is om de verdere uitbreiding van de Sahara tegen te gaan en in de loop van de tijd zoveel mogelijk woestijn weer vruchtbaar en daarmee leefbaar te maken. Deze 16 meter brede muur van bomen en struiken moet maar liefst 8.000 kilometer lang zijn en zal, beginnend in Senegal en eindigend in Djibouti, door maar liefst 21 landen lopen.

Het project is begonnen in 2007 en is op dit moment voor zo’n 15% voltooid. In bijvoorbeeld Senegal zijn als zo’n 11 miljoen hitte- en droogtebestendige bomen (zoals acacia’s) gepland. Doordat zulke bomen en struiken zijn geplant en onderhouden wordt er meer vocht vastgehouden, en ontstaat er na verloop van tijd weer vruchtbare grond. Zo is in Ethiopië hierdoor al 37 miljoen hectare landbouwgrond teruggewonnen op de voorheen snel expanderende Sahara.

Duurzaam rendement

Het uiteindelijke doel van dit 8 miljard dollar kostende project is om 100 miljoen hectare land terug te winnen op de Sahara en het liefst voor het jaar 2030. Verdere schattingen zijn dat dit 350.000 banen zou creëren. In het gedeelte van de groene muur dat al klaar is, zie je nu al veel economische activiteiten ontstaan.

Aardige bijkomstigheid is dat er met dit project ook nog eens 250 miljoen ton CO 2 wordt onttrokken aan de atmosfeer.

Goed nieuws

Ik weet dat dit slechts een druppel op een gloeiende plaat is, maar als je met een beetje optimisme de grote groene muur als de eerste slag in de oorlog tegen de Sahara ziet, kan die druppel wellicht ooit leiden tot een regenbui.

Het blijft me toch verbazen dat van alle muurprojecten die er op dit moment wereldwijd in de steigers staan, de Trumpmuur in de media als enige volle aandacht krijgt. Ik las zelf pas vorig jaar over deze grote groene muur. Op wellicht de sportpagina’s na blijft het toch vooral drama en ellende waar de media zich op richten.

Want wie wil er nu lezen dat het over het algemeen best goed gaat met de mensheid? Nou, ik bijvoorbeeld.

Henk Grootveld is Head of the Trends Investing Equity team and Portfolio Manager van Robeco.