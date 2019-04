Update 09:30 uur: Ahold Delhaize

Dit Bernstein advies staat denk ik los van die update. Rolde tegelijkertijd binnen namelijk met de Stop & Shop headlines van Ahold Delhaize. Het drukt allicht mede de koers:

Ahold Delhaize: naar market perform van outperform - Bernstein

Unilever: naar €58,50 van €56 - Berenberg

Arcadis: naar €19,50 van €18 - Kepler Cheuvreux

Verrassend dat Ahold Delhaize zo hard daalt op het nieuws dat er margedruk is door de stakingen bij Stop & Shop? Want:

23 Apr - 08:02:53 [RTRS] - KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AD.AS - WE EXPECT GROUP FREE CASH FLOW TO BE UNCHANGED AT AROUND EUR 1.8BN (IFRS 16 DEFINITION) FOR FULL YEAR 2019

De schade bedraagt volgens het concern $90 à $110 miljoen. Met de koersdaling nu van 4% gaat er rond €1 miljard beurswaarde verloren. Is dat niet een beetje veel wat voor eenmalige schade zou moeten zijn? Strikt genomen wel. Het is alleen sowieso niet het jaar van de Zaandammers: