Liveblog: Ahold, Buffett en Tesla

Update 16:10 uur: Warren Buffett

Een interview met Il maestro valt zelden tegen. Hij schudt er inderdaad weer een paar uit de mouw.

"Newspapers are toast", is de quote die uit Yahoo Finance interview #WarrenBuffett wordt gehaald. Mij valt deze op: "#Buybacks make nothing but sense" #AEX https://t.co/pE3mqrrfHu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 23, 2019

Update 16:00 uur: Wij van WC Nvidia..

Voor de liefhebbers en de techneuten: Wij van WC Nvidia zeggen #juist

"...there are a few inaccuracies in Tesla’s Autonomy Day presentation that we need to correct." https://t.co/NdntlAqvQf — Joe Weisenthal (@TheStalwart) April 23, 2019

Update 14:15 uur: Air France-KLM

Da's ook toeval, ik zit net naar Air France-KLM te kijken wat daar nou aan de hand kan zijn en dan vliegen er ineens bijna 200K stuks doorheen. Alle carriers dalen dik vandaag, maar de Frans-Nederlandse combinatie we het hardst van allemaal. Opvallend: niet één posting op het forum vandaag.

Update 13:30 uur: P&G, Coca-Cola, HD en Twitter

Er is een aardig rondje cijfers voorbeurs Wall Street, die vrijwel allemaal goed vallen. Ik geef de koersreacties (op flinterdunne omzet) pre-market mee. Twitter heeft meevallende cijfers, maar de outlook Q2 is wat minder. Niettemin doet de koers nu +8,1%.

Average mDAU in Q1 was 134M, up 11%, driven by organic growth, as well as ongoing product improvements and marketing. $TWTR pic.twitter.com/DMkWb3QoO1 — Twitter Investor Relations (@TwitterIR) April 23, 2019

Keurige cijfers en outlook van Coca-Cola:

Voor Procter & Gamble geldt hetzelfde verhaal, maar de koers doet niks. Behalve een omzetpiekje is er ook niks aan de koers van Unilever te zien ondanks deze rapportages van twee grote concurrenten.

Harley-Davidson tenslotte heeft weer het intussen bekende verhaal - krimp - maar de koers doet +2%.

Harley Davidson profit falls 26.7% as the company struggles with tariffs, falling demand https://t.co/a43YBxOqUs — CNBC (@CNBC) April 23, 2019

De grootste wapenfabrikant ter wereld heeft ook cijfers. Die kende ik nog niet, ik sprak laatst iemand die om principiële redenen juist in wapenfabrikanten belegt. Omdat zij de wapens maken die onze vrijheid verdedigen, zie hij. Dat is het mooie aan de beurs. Ieder kan zijn of haar eigen keuzes maken.

Lockheed Martin shares jump 4% as earnings beat Wall Street expectations https://t.co/dgVjkKbABq — CNBC (@CNBC) April 23, 2019

Update 12:30 uur: Tesla

Elon Musk is toch een beetje van der Mathieu van der Poel onder de CEO's. In ieder geval zorgde hij gisteren weer voor spektakel. Niettemin is het veelbetekend hoe het altijd zo neutrale persbureau Reuters haar berichtje begint?

Het bureau spreekt zelfs van een habit, ofwel gewoonte:

Chief Executive Elon Musk said Tesla Inc robotaxis with no human drivers would be available in some U.S. markets next year, continuing a habit of bold pronouncements that have excited many investors while often missing deadlines.

Musk said Tesla robotaxis with no human drivers would be available in some markets next year https://t.co/0CF9PPLyGb via @ReutersTV pic.twitter.com/Yc7wbXlyXw — Reuters Business (@ReutersBiz) April 23, 2019

Er zit wat in, want met de huidige productiecijfers van Tesla - het concern heeft morgen nabeurs Q1-cijfers - is dit een ietwat ambitieuze doelstelling:

Musk says a million self-driving Teslas will be on the road next yearhttps://t.co/jFRuHNCFKT pic.twitter.com/xSkOJMhZwM — Bloomberg Markets (@markets) April 23, 2019

Zelfs met de nieuwe wonderchip wordt dat nog een hele toer? Reuters weer:

Central to this promise is a new microchip for self-driving vehicles unveiled by Musk on Monday during a webcast presentation. Made by Samsung Electronics in Texas, the chip now in all vehicles is hoped to give Tesla an edge over rivals and show its massive investment in autonomous driving - described by Musk as “basically our entire expense structure” - will pay off.

We gaan het zien, we gaan het meemaken. Niettemin doet Musk weer waar hij altijd zo goed en misschien wel het allerbeste in is: voor enorme beleggersfantasie zorgen. En daar komt iedereen op af... waardoor hij weer overal mee weg komt? Zo waren er gisteren rond honderd analisten op die investeerdersdag.

Het merendeel van hen kan van de Tesla cijfers en fundamentals maar weinig chocolade maken. Van de verhalen van Musk nog wel? Nieuwsgierig naar zijn woorden zijn ze zeker, maar het verbaast mij niet, als ze net als Reuters, sceptisch zijn. Tot nu toe turf ik één downgrade: Cown verlaagt het koersdoel met een tientje naar $160. Het gros wacht de cijfers even af, denk ik.

Update 09:30 uur: Ahold Delhaize

Dit Bernstein-advies staat denk ik los van die update. Rolde tegelijkertijd binnen namelijk met de Stop & Shop-headlines van Ahold Delhaize. Het drukt allicht mede de koers:

Ahold Delhaize: naar market perform van outperform - Bernstein

Unilever: naar €50 van €47 (neutral) - Credit Suisse

Unilever: naar €58,50 van €56 - Berenberg

Arcadis: naar €22 van €21 (buy) - ING

Arcadis: naar €19,50 van €18 - Kepler Cheuvreux

Verrassend dat Ahold Delhaize zo hard daalt op het nieuws dat er margedruk is door de stakingen bij Stop & Shop. Want:

23 Apr - 08:02:53 [RTRS] - KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AD.AS - WE EXPECT GROUP FREE CASH FLOW TO BE UNCHANGED AT AROUND EUR 1.8BN (IFRS 16 DEFINITION) FOR FULL YEAR 2019

De schade bedraagt volgens het concern $90 à $110 miljoen. Met de koersdaling nu van 4% gaat er rond €1 miljard beurswaarde verloren. Is dat niet een beetje veel voor wat eenmalige schade zou moeten zijn? Strikt genomen wel. Het is alleen sowieso niet het jaar van de Zaandammers:

Of speelt dit ook nog een rol?