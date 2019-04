De cijfers van Binck doen er niet echt meer toe met het bod van Saxo Bank, maar bij deze. Minder transacties, meer beheerd vermogen.

Goedemorgen, kent u me nog? Vier dagen lang de beurs dicht, dat gebeurt zelden. Niet dat er veel is gebeurd. Olie staat hoger omdat de VS de sancties tegen Iran aanscherpt en dat is het eigenlijk wel. China daalde vrijdag wat, omdat Beijing de stimuleringsteugels aantrekt en Wall Street deed gisteren niks.

De opening is rustig, maar wel hoeven ons vandaag en komende week zeker niet te vervelen. Er wacht ons met volgende week het hoogtepunt van het Q1-cijferseizoen met veel en dikke namen, zie mijn vooruitblik van vrijdag alweer voor details. Verder zijn er veel ex-dividenden en aandeelhoudersvergaderingen.

Intussen zien de markten er aardig toppisch uit. De AEX staat op het hoogste punt van dit jaar en nadert die van 2018 (576,90). Beste item dit jaar is echter... bitcoin met grofweg +50%. Die zag ik niet aankomen, u wel? Voor de oliewaarden nog even: Halliburton deed niets op haar cijfers gisteren.

07:59 ArcelorMittal krijgt bod op TrefilUnion

07:43 BinckBank voelt lage volatiliteit

06:50 'Fastned heeft miljoenen per jaar nodig van beleggers'

06:47 Consumentenvertrouwen daalt niet verder

22 apr Weinig beweging op afwachtend Wall Street

22 apr Trump nomineert Herman Cain niet voor Fed

22 apr Verkoop bestaande woningen VS gedaald

22 apr Nieuwe topman voor Kraft Heinz

22 apr Kimberly-Clark voelt sterke dollar

22 apr Hogere winst oliedienstverlener Halliburton

22 apr 'Fitnessnetwerk ClassPass naar Nederland'

22 apr VS: Iraanse olie-export moet naar nul

22 apr 'Shell geïnteresseerd in Britse subsidie'

22 apr Nieuwe aanklacht tegen voormalig Nissan-baas

21 apr Korte maar drukke beursweek in het verschiet

21 apr Tesla wil door met kleiner bestuur

21 apr Shell sluit miljoenendeal met Saudi Aramco

19 apr Oud DAF-baas aan het stuur van moeder Paccar

19 apr DSM aan de slag met gepersonaliseerde voeding

19 apr Infra-opdracht voor BAM in Amstelveen

19 apr Woningbouw VS loopt onverwachts terug

19 apr Shell vangt bot bij rechter om overwerk

19 apr Demonstranten Shell-kantoor opgepakt

19 apr Groen licht voor herbenoeming topman Vastned

Analistenadvies is er nog niet, de AFM meldt geen shorts, maar gelukkig hebben we de agenda nog. U ziet veel en interessante namen, maar market movers zitten er niet tussen:

00:00 ING AvA

06:30 Nederland consumentenvertrouwen apr

08:00 BinckBank trading update Q1

08:00 Alumexx Q1-cijfers

09:00 NSI notering €1,12 ex-dividend

09:00 Vopak notering €1,10 ex-dividend

09:00 Aalberts notering €0,75 ex-dividend

09:00 BAM notering €0,14 ex-dividend

13:00 Coca-Cola Q1-cijfers

13:00 Harley Davidson Q1-cijfers

13:00 Procter & Gamble Q1-cijfers

13:00 Twitter Q1-cijfers

13:00 Verizon Q1-cijfers

16:00 VS verkopen nieuwe woningen mrt 0,65M

16:00 EU flash consumentenvertrouwen apr -7,0

18:00 Batenburg Q1-cijfers

22:00 eBay Q1-cijfers

22:00 Snap Q1-cijfers

22:00 Texas Instruments Q1-cijfers

Oil extends gains after U.S. rules out waivers beyond May expiry https://t.co/Xwt312gml3 pic.twitter.com/Gl2umnKkOj — Bloomberg (@business) April 23, 2019

Bij deze:

Na 8 maanden daling, neemt #consumentenvertrouwen in april niet meer verder af. Meer op: https://t.co/sKUQ26kjPF pic.twitter.com/GTlISXxkWQ — CBS (@statistiekcbs) April 23, 2019

Geen school, maar abonnementensysteem, maar zijn er consequenties voor Basic-Fit?

Wereldwijd fitnessnetwerk komt naar Nederland https://t.co/AZkuaPKLsI — DFT (@dft) April 22, 2019

Zijn de verwachtingen te laag, of stijgen de koersen te hard?

Q1 earnings so far better than expected, but estimates not (yet?) back into positive territory; while estimates for the subsequent 2 quarters continue to fade @biancoresearch pic.twitter.com/GzZOpZfSfy — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 22, 2019

Omzet +39%:

Huawei announces first-quarter revenue jump at a time when Washington has intensified a campaign alleging Huawei equipment could be used for espionage https://t.co/W4kQLHaU9m pic.twitter.com/v9vs4Lpvh9 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 22, 2019

Wat nu weer?

Tesla investigating apparent explosion of parked car in Shanghai https://t.co/b0qx9c1LEb — CNBC (@CNBC) April 22, 2019

Het meeste mediagenieke fonds dus, bij deze. Investeerdersdag gisteren.

In a move to excite Wall Street about Tesla's growth prospects, Elon Musk opened up the carmaker to criticisms that it overpromises and misses deadlines https://t.co/0CF9PQ3a4L via @ReutersTV pic.twitter.com/qc7evw8GUH — Reuters Business (@ReutersBiz) April 23, 2019

Waar strijden ze niet?

Google, Microsoft and Apple are battling for dominance in classrooms. They all want their devices in the hands of the next generation of consumers. https://t.co/aJSOGxXDF2 pic.twitter.com/GIfv5dgmTv — CNBC (@CNBC) April 21, 2019

Zou ik maar doen, ja:

Kraft Heinz's new CEO looks beyond cost-cutting, big M&A https://t.co/oWM8zXZiJI pic.twitter.com/tYaioTJCdz — Reuters Business (@ReutersBiz) April 23, 2019

Ah:

JPMorgan Executives Are Stepping Up Stock Sales https://t.co/GUzl8zP9Qj — Barron's (@barronsonline) April 22, 2019

Bij Binck kijken ze hier vast een beetje zuur naar, want ook haar speelt gebrek aan volatiliteit parten:

Veel plezier en succes.