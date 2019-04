Nu de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran duidelijk oplopen, gaat de prijs van ruwe olie door het dak.

Technisch kan de olieprijs naar de toppen van oktober 2018, wat nog 25% opwaarts potentieel biedt.

Iraanse olie-export

Internationaal gezien zijn er meerdere factoren die de olieprijs de afgelopen tijd hebben beïnvloed. Er zijn tekenen dat de economie wereldwijd harder groeit dan aanvankelijk was verwacht. Verder lopen de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran duidelijk op.

De VS wil bepaalde ontheffingen van de sancties met Iran niet verlengen. Nu mogen diverse landen, waaronder China, nog wel olie kopen in Iran maar die afspraken lopen begin mei af. Iran dreigt volgens Iraanse media daarnaast met het sluiten van de straat van Hormuz.

De Amerikanen willen de druk op Teheran zodanig opvoeren, dat Iraanse olie-export naar nul wordt teruggebracht. Het regime zal hierdoor zijn belangrijkste bron van inkomsten verliezen.

Ontwikkelingen op de energiemarkt

De olieprijs (Brent):

Maandag 22 april: +3%

Vorige week: +1,7%

Dit jaar tot nu toe: +38%

De olieprijs heeft thans de hoogste stand sinds eind 2018 bereikt. Overigens vallen de recente oplevingen in het niet bij eerdere stijgingen. In 2016 verdubbelde de olieprijs bijna van 27 naar 50 dollar per vat. Tussen medio 2017 eind 2018 ging de olieprijs over de kop naar 87 dollar per vat.

Hoe ligt energie er technisch bij?

Vandaag bekijk ik de koersontwikkeling van Brent olie en het technische plaatje van Royal Dutch Shell. Maar ik begin met de AEX.

De AEX-index zet de stijgende trend voort

De Nederlandse beurs weet met de doorbraak boven de laatste koerstop (dikke rode lijn) de stijgende trend te hervatten. Het eerste koersdoel handhaven we rond 576,90 (gevormd op 27 juli 2018). Breekt de beurs daarboven, en daar gaan we wel vanuit, dan kunnen we naar 600-610. Zolang het patroon van hogere toppen en bodems werd voortgezet, blijven we opwaarts kijken. De laatste bodem van 25 maart biedt steun rond 538,70.







Korte termijn: Bij Royal Dutch Shell trekt vraag aan

Royal Dutch Shell is in de laatste correctie opgevangen door de voormalige weerstand. Hiermee blijft het technische beeld positief en is er ruimte voor een stijging richting 30,33 (top van 4 oktober 2018). Een doorbraak van de laatste koerstop, net boven 29, zou de verbetering bevestigen. Zolang de steun op 27,64 (bodem van 28 maart) intact blijft, handhaven we een positieve visie.







Korte termijn: Ruwe Olie blijft technisch sterk

Eind maart heeft de prijs van Brent een hogere bodem achtergelaten binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven Er ligt steun op 66,20 (bodem van 22 maart). De uptrend blijft intact en biedt potentieel tot 86,74 (top van 3 oktober 2018).







Lange termijn Brent

Ook op lange termijn ligt de olieprijs er technisch bezien prima bij. Toppen worden duidelijk boven voorgaande koerspieken gevormd en dat signaleert gretigheid onder beleggers. Zolang steun 49,93 (bodem van 28 december 2018) op basis van de slotkoers stand weet te houden, blijven we opwaarts kijken. Brent olie kan verder omhoog richting weerstand 86,74 (gevormd op 5 oktober 2018). Ook hogere niveaus sluiten we niet uit.