Beurs gesloten: No milk today

De Europese beurzen zijn vandaag dicht vanwege Goede Vrijdag. Geen gong, geen handel, geen plussen en minnen. Ook in de Verenigde Staten en Azië wordt niet gehandeld op deze dag.

Op maandag 22 april, tweede paasdag, zijn de beurzen in Europa eveneens dicht. Wall Street is op die dag wel open. Mocht u even niets omhanden hebben: een aantal lezenswaardige berichten van deze week:

Een goed weekend!