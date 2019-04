Slot: AEX +1,4%

Kort maar krachtig. Zo mag deze week wel worden samengevat. In vier handelsdagen weet de AEX het voor elkaar te krijgen om 1,4% te plussen.

Het mooie resultaat is dat de AEX herbeleggingsindex de week afsluit met een nieuwe all time high. Met een stand van 1916,98 punten wordt het oude record van 1901,40 verbroken. Reden genoeg om op goede vrijdag een extra borrel te drinken.



Klik op de afbeelding voor een grote versie



Eind december zag het er totaal niet naar uit dat het record verbroken zou worden. Op Twitter waren er zelfs mensen die aankondigden in de Amsterdamse gracht te springen als er een nieuwe high op het bord zou komen te staan. Ik ga natuurlijk geen namen noemen.

AMX goed op weg

Nog geen nieuw record voor de AMX herbeleggingsindex, maar het middelgrote spul is goed op weg. Het mooie aan deze index is dat de pieken en dalen zo groot zijn.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

DAX aan kop

Ondanks een ronduit beroerde inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie, hebben onze oosterburen er zin in. Met een plus van 2,3% is de DAX koploper onder de Europese indices. Eigenlijk hebben alle indices wel een goede week. Alleen de ASCX blijft achter met een miniem winstje van 0,1%.

Rentes

De beurs blijft aardig liggen, maar in renteland gaat het helemaal los. De Nederlandse tienjaarsrente daalt maar liefst zeven basispunten naar 0,20%. De Duitse yield (0,02%) is zelfs alweer bijna negatief.

Over naar de lijstjes

AEX deze week +1,4%

AEX deze maand +3,7%

AEX dit jaar +16,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +17,5%

AEX

Goede cijfers over de Chinese industrie dus is niet gek dat Aalberts (+7,0%) en ArcelorMittal (+7,4%) bovenin het lijstje staan. Ook de financials knallen omhoog.

Daarentegen maakt Galapagos (-7,2%) een behoorlijke correctie door. De Nasdaq biotechindex is deze week 9% gedaald. Het sentiment omtrent de biotechfondsen is dus gewoon slecht. Ahold (-4,0%) en KPN (-3,6%) gingen deze week ex-dividend dus die minnen mag u vergeten.

AMX

Het was de week van Arcadis. Het ingenieursbedrijf schoont het debiteurenbestand verder op en de schuldenlast neemt significant af. Als dan ook nog de omzet 5% stijgt en de ebitdamarge hoger uitkomt dan verwacht, is de koersstijging te begrijpen. Helemaal omdat er veel shorts uitstaan.

PostNL (-2,6%) ging €0,17 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel zo'n 4%. Ook SBM Offshore ging ex-dividend, maar dat verklaart het minnetje van 4,7% niet volledig.

ASCX

Cyclische aandelen deden het goed deze week. Dan kan Kendrion (+8,5%) natuurlijk niet achterblijven. Hoewel, het fonds behoort met een stijging van 9,6% tot de underperformers binnen de ASCX.

Pharming (-5,8%) gaat net als Galapagos met de sector mee onderuit. Fagron (-8,5%) kwam toch niet met zulke hele slechte cijfers langs? De IEX Beleggersdesk heeft een update voor u klaar.

Volgende week

Zondag (misschien vrijdag al) schrijft Arend Jan een vooruitblik voor de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.