Met dank aan meevallende cijfers van Unilever (+3,3%) is de AEX (+0,4%) de enige Europese beurs die in het groen noteert. Een tegenvallende inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie drukt het sentiment.

Duitsland begint een beetje het zorgenkindje van Europa te worden, want een industrie PMI van 44,5 is ronduit beroerd. Niet alleen lag dit cijfer beneden de verwachtingen van analisten (45), maar het betekent ook nog eens flinke krimp.

Het enige lichtpuntje is dat maart met een stand van 44,1 nog slechter was. Oftewel, het tempo van de daling neemt dus wel af. De Franse PMI voor de industrie kwam met een cijfer van 49,6 een stuk dichter in de buurt van de 50. Daar blijft de schade dus redelijk beperkt.

Unilever

Zoals eerder gezegd trekt Unilever (+3,3%) de hoofdindex omhoog. Het bedrijf kent een weging 13,4 en geeft de AEX daardoor een extra zetje in de rug van 0,4%. Anders hadden we net als alle andere indices gewoon in het rood genoteerd.

Die koersstijging is niet voor niets. De zogenoemde underlying sales growth kwam uit op 3,1% en dit is hoger dan verwacht (2,8%). Vooral de groei in de opkomende markten van 5% is erg goed.

Beleggers krijgen nog een cadeautje van het management. Het kwartaaldividend stijgt met 6% naar €0,41 per aandeel. Bij een koers van €52,30 ontvangen de aandeelhouders elke drie maanden dus een winstuitkering van 0,8%. Niet slecht.

Arcadis

De knaller van de dag is Arcadis met een plus van 11,2%. Met name de beter dan verwachte ebitda marge, verder opschoning van het debiteurenbestand en significante afbouw van de schuldenlast, zorgen ervoor dat beleggers in extase zijn.

Verder steeg de omzet met 5%, zowel door het doen van overnames (3%), maar ook door organische groei (2%). Allemaal goede berichten dus. Er staan zo'n 10 a 15% aan shorts uit, waardoor het niet uit te sluiten valt dat er een paar partijen aan het draaien zijn. Dat helpt de koers natuurlijk ook.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Ondanks deze koersstijging blijft Arcadis de laatste tien jaar behoorlijk achter ten opzichte van de AEX en AMX. De vele issues met de Braziliaanse activiteiten hielpen natuurlijk niet mee.

Brede markt

De AEX stijgt 0,4% en is daarmee de beste Europese index van de dag. De DAX (-0,1%) en CAC (-0,3%) noteren allebei in het rood.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 2,2% omhoog en noteert 11,0 punten.

De Amerikaanse futures staan 0,3% in het rood.

De euro daalt 0,4% en noteert 1,126 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,23%) en Duitse (0,05%) rente dalen drie basispunten.

Goud (+0,1%) doet vrij weinig

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,5%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin weet er een klein plusje van 0,6% uit te persen.

Het Damrak

Galapagos (-1,4%) kon u vanochtend eventjes onder de €100 kopen. De Nasdaq biotechindex koerste gisteren 4% lager.

ArcelorMittal (-1,6%) moet wat terug vandaag. De laatste paar weken lag het staalfonds er prima bij op de beurs.

Basic-Fit (-1,6%) rapporteerde prima kwartaalcijfers. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 29% ten opzichte van een jaar geleden. Verder werden er 22 nieuwe clubs geopend. Het bedrijf zegt op koers te liggen om dit jaar 125 nieuwe sportscholen te openen. Basic-Fit: Premium populair #Basic-Fit https://t.co/FK9JC6equZ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 18, 2019

Niet schrikken van die -4,6% bij PostNL. Het aandeel gaat vandaag €0,17 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel 2,4%.

De cijfers van Sligro waren niet bepaald inspirerend. Het groothandelsbedrijf zag de omzet met slechts 0,5% groeien. Sligro: Mager begin #Sligro https://t.co/pLdltcbwAl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 18, 2019

De bouwers kennen een fantastisch jaar, maar moeten vandaag iets terug. BAM (-1,9%), VolkerWessels (-2,4%) en Heijmans (-0,9%) noteren allemaal in het rood.

Beter Bed kwam traditiegetrouw met beroerde cijfers langs. Toch zijn er wat lichtpuntjes. Hierover meer in het onderstaande artikel. Spannend jaar voor Beter Bed #BeterBed https://t.co/oGIc2UQGe4 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 18, 2019

Adviezen