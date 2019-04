Liveblog: AEX 570, Unies, Volker, Tom2

Update 11:50 uur: AEX 570 (dik zelfs)

Niet gaan buikschuiven, maar vingers aan de knoppen houden, want... Excuses, niet gemeld voorbeurs, want ik dacht dat de optie-expiratie naar volgende week doorschoof.

#AEX met bescheiden spike ineens ruim boven 570. Er is wel optie-expiratie vandaag (morgen beurzen dicht) pic.twitter.com/qps12TBFnS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 18, 2019

Update 11:30 uur: Air France-KLM

Nog meer nieuws uit 2012. Deze zakenlieden hadden met de wijsheid achteraf keurig getimed. Voor een kwart van het bedrag hadden ze hetzelfde belang gehad als de staat nu. Koffiedik kijken, want de koers was er misschien anders door gaan bewegen. En die wappert maar wat, want de fundamentals zijn om te huilen.

Dit is een van de weinige dingen waar we het op de beurs zo'n beetje allemaal over eens zijn, toch?

"Het kabinet had er geen oren naar". Dat kocht #AirFranceKLM kortgeleden voor gemiddeld €12,50. In 2012 was dat ergens tussen grofweg €3 à €5 geweest pic.twitter.com/tl3huLwSZk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 18, 2019

Update 10:45 uur: VolkerWessels

Storm in een glas water? Leon geeft hieronder de link al naar de boosdoener, hoewel het volgens mij een primeur van Quote is. Spannend verhaal, maar voor VolkerWessels maakt dit niet uit. Oud nieuws, zeven jaar oud nieuws zelfs. Het forum is er ook in twee postings mee klaar:

Dat bericht staat ook in de Telegraaf maar, ik zie niet in wat dat met het huidige bedrijf kvw te maken heeft noch waarom dat negatief voor de koers zou kunnen zijn

Niettemin is het aandeel nu 2,8% in de aanbieding, al vermeldt het boek nooit waarom een koers stijgt of daalt.

2 vettige vingers al in Volker Wessels.



Kan ook hier mee te maken hebben:

‘Dik Wessels regelde schulden voor banken’. Probleemklanten kregen mes van VolkerWessels-topman op keel https://t.co/csEO63XApd #VolkerWessels #SNS @BartMos — Leon Hillen (@leonhillen) April 18, 2019

Update 10:30 uur: Unilever

Wie wil er een Magnum of Raketje? Unilever trakteert:

Gefeliciteerd met de all time vandaag #Unilever pic.twitter.com/CSOuZ85rKU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 18, 2019

Unilever trakteert zeker met een Magnum, want dividend per aandeel gaat 6% omhoog. Uhm, wie heeft er nou gelijk? Zijn dat deze dividendbuikschuivers?

Dividendaandelen zijn top! Er zijn er zoveel te vinden die elk jaar het dividend verhogen met een percentage dat flink hoger is dan de inflatie. Ideaal voor pensioen! Elk jaar meer te besteden dan het jaar ervoor. https://t.co/1eCAPgP1XZ — Karel Mercx (@KarelMercx) April 18, 2019

Of deze anonieme schelder en tierder...? Tientallen CD's en LP's heb ik en ik ben een aardige kenner van het oeuvre van wijlen Frank Zappa, maar ik weet hier echt geen liedje bij:

#beurs #aex #unilever dividend 2018 4*0,39 =1,56. dat is 3.07% rendement. Voor 2019 totaal 1,64 dividend geeft 3,23% rendement. Dat is 0,16% meer rendement. Dat weet @arendjankamp van @iex ook wel. #manipuleer de massa. ns kijken of zappa n liedje over zulk bedrog schreef gvd — brsvlgr (@brsvlgr) April 18, 2019

Het is maar hoe u rekent.

Inderdaad verhoogt Unilever het dividend met 6%, zoals ook Karel en Menno juichen

Inderdaad deel II, daardoor stijgt het dividendrendement met 16 basispunten

Edoch even terzijde, van 3,07 naar 3,23 is een 5,2% stijging

Verder laat ik de grafieken maar spreken, dit is het langste dividend(rendement)plaatje dat ik kan maken. Ik vergelijk met onze tienjaarsrente:

Die lage rente nu is er wellicht mede de debet aan dat het aandeel de laatste tien jaar veel duurder is geworden? En dan doel ik niet op de koers (ook), maar vooral waardering natuurlijk:

Tja, of het een 6% verhoging is, een stijging van zestien basispunten, of 5,2% meer: feit is dat herbelegd Unilever als Mathieu van der Poel rondjes om de AEX heen fietst. Ze praten over duurzaam, maar pensioenfondsen en verzekeraars zijn maar wat tuk op hun Unies. Daar kunnen ze mee in de toekomst rekenen.

Update 09:30 uur: Inkoopmanagersindices

Ongelooflijk, dat verschil tussen de Duitse industrie en dienstensector: recessie en zowat hoogconjunctuur. Vanmiddag volgt de VS.

Duitse (recessiestand) en Franse industrie blijven zorgenkindjes, maar dienstensectoren draaien prima #PMI #AEX pic.twitter.com/oo6DU0HxoQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 18, 2019

Update 09:30 uur: Advies