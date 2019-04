Slot: Niet kapot te krijgen

Vanochtend profiteerde de AEX (+0,2%) nog van de meevallende resultaten van ASML (-0,1%), maar in de loop van de dag verloor de chipgigant uit Velthoven wat terrein. Dramatisch is het overigens niet.

Misschien dat beleggers een klein beetje teleurgesteld zijn over de orderintake. Iets anders kan het eigenlijk niet zijn. Zowel de omzet als brutomarge waren beduidend beter dan verwacht. Er kunnen uiteraard ook wat winstnemers in de markt zijn. Dit jaar heeft het aandeel namelijk een mooi ritje gemaakt.



Met een plus van 30% is natuurlijk niets mis. ASML is met een weging van 13,1% één van de zwaargewichten binnen de AEX. Het bedrijf zorgt er zelfstandig voor dat de hoofdindex 4% stijgt.

AEX op all time high

Geen toeval dat de AEX herbeleggingsindex vanmiddag een nieuwe all time high op het bord zette. Helaas komen dit soort grafieken nooit aan bod bij de media. Blijkbaar zijn stijgende koersen geen nieuws.



TomTom

TomTom (+0,9%) levert weliswaar een deel van de ochtendwinst weer in, maar het is goed om te zien dat de navigatiespecialist breekt met de traditie van beroerde kwartaalcijfers. De omzet steeg in het eerste kwartaal met 14% ten opzichte van diezelfde periode een jaar geleden.

Positief is dat TomTom twee grote orders binnenhaalde op het gebied van HD-routekaarten. Het bedrijf investeert hier veel in, dus het is goed dat dat zijn vruchten afwerpt. De vrije kasstroom is helaas €20,2 miljoen negatief, maar dit wijt Tomtom aan seizoenseffecten. De winst per aandeel kwam precies uit op €0,00, maar daar werd door de markt al op gerekend.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen steeds verder op. De Nederlandse rente stijgt twee basispunten naar 0,27%. Goed sentiment op de financiële markten betekent vaak hogere yields.

Brede markt

De AEX stijgt 0,2% maar blijft wel duidelijk achter ten opzichte van de DAX (+0,5%) en CAC (+0,6%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,6% omhoog en noteert 10,8 punten.

De Amerikaanse indices blijven op hun plek.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,130 ten opzichte van de dollar.

Goud daalt 0,2%.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,1%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (+0,2%) doet ook niet zoveel.

Het Damrak

Galapagos (-3,3%) geeft de laatste week toch wat terrein prijs. Laten we het op een correctie houden.

De verzekeraars Aegon (+2,1%), ASR (+0,7%) en NN Group (+1,9%) liggen er de gehele dag al goed bij. De stijgende rentes helpen een handje.

De aandeelhouders van ING (-0,5%) worden niet warm of koud van het bericht dat het een fusie met Commerzbank wel ziet zitten.

IMCD (-2,0%) doet voor het eerst sinds tijden een stapje terug. De analisten van Berenberg halen het aandeel van de kooplijst. Het koersdoel gaat naar €65,50 van €71.

Vopak (+4,3%) kwam met betere cijfers dan verwacht. Hierover meer in het fondsenrondje. Ook de IEX Beleggersdesk kwam langs met een update. Vopak: Iets hogere winst #Vopak https://t.co/xOKTl887J3 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 17, 2019

ArcelorMittal (+4,1%) en Aperam (+3,1%) profiteren van goede industriecijfers vanuit China.

Beleggers hebben vertrouwen in de cijfers van Basic-Fit (+1,6%). Morgenochtend publiceert de sportschoolketen de eerstekwartaalcijfers.

Ook Unilever (-0,2%), Sligro (+0,9%), Arcadis (-0,1%) en Beter Bed (+5,3%) komen morgen door.

Kiadis (+3,4%) doet een overname. Hier leest u er iets meer over.

De knaller van de dag is natuurlijk Ajax (+9,0%). Iedereen weet inmiddels wel waardoor dit komt. Of het aandeel nu nog koopwaardig is, leest u hier. Ajax: Koopwaardig? #Ajax https://t.co/39GPK5cfn3 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 17, 2019

Adviezen

Accell: naar houden van kopen - Kepler Cheuvreux

Altice: starten met neutraal - Citigroup

Basic-Fit: naar €38,30 van €38,25 en kopen - ING

Beter Bed: naar €9 van €10 en kopen - ABN Amro

Heineken: naar €96 van €74 en houden - Credit Suisse

IMCD: naar houden van kopen en €65,50 van €71 - Berenberg

ING: naar €13 van €13,50 en kopen - KBC

Van Lanschot Kempen: naar €31,70 van €30,30 - Kepler Cheuvreux

Unilever: naar €57,38 van €63 en kopen - ING

