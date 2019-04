TA: Nieuw all-time high AEX

Zonder te spelen is Lucky-020 al weer in de watten gelegd..



2 VAR (lees >> Uefa) Momenten bepaalde wie de tegenstander wordt..



Plus..



Son van de Spurs (dragende Speler..) is geschorst voor de 1e wedstrijd..



Dus tel uit je winst..



Jammer voor Peppi..



Lucky 020 dus..



Dat dan wel weer..;)





Toegevoegd:



Morgen Rood is Groene Slierten in de Sloot..



En zou Fc Messie de Klopp kunnen krijgen van Liverpool..??!



We zullen het zien lieve Beeldbuis Kinderen..;)