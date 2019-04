Liveblog: All time high AEX

Update 15:30: AEX herbeleggingsindex op all time high

Omgerekend betekent dit 11% per jaar bruto vanaf de start van de AEX in maart 1983. De prijsindex, dat ding waar wij dag in dag uit mee in de slag zitten, deed 7,3%. Nota bene, terwijl de index bijna twintig jaar geleden op all time high 703,18 stond. Als iets duidelijk maakt hoe vernietigend timen voor uw geld kan zijn, is dit het?

Voor wie belegt en niet handelt en maar wat aan rotzooit op Amsterdamse beurs is het dubbel feest vandaag: #AEX (Total Return Index) staat op all time high. Collega Royce is me voor https://t.co/iVGbolYe3b — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 17, 2019

De AMX Herbeleggingsindex (daar heb ik nog nooit iemand over gehoord) staat ook op een all time high, De index deed +11,7% per jaar. Ik weet niet of u van meet af aan ook in de AMX kon beleggen. Wel ziet u het rente-op-rente-effect tot wasdom komen. Dit is trouwens een maandgrafiek. De toppen van vandaag staan er nog niet bij.