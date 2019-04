Liveblog: Advies

Update 09:40 uur: Advies

De AEX zet alweer een nieuwe jaartop neer en dit zijn ze tot dusverre. U ziet her en der de gevolgen.

Heineken: naar €96 van €74 - Credit Suisse

ING: naar €13 van €13,50 (accumulate)- KBC

IMCD: naar hold van buy en €65,50 van €71 - Berenberg

Unilever: naar €57,38 van €63 (buy) - ING

Altice: starten met neutral - Citigroup

Accell: naar hold van buy - Kepler Cheuvreux

Van Lanschot Kempen: naar €31,70 van €30,30 - Kepler Cheuvreux

Oh ja, Juventus opent in nota bene Milaan (ook dat nog) -23%... Bij voetbalaandelen is niet alleen de bal, maar ook de koers rond, zeg maar.