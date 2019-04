BeursVandaag: Hectisch

Met de deur in huis, want het is ongelooflijk druk. ASML verslaat met haar Q1's de verwachtingen op alle punten én herhaalt positieve outlook H2.

TomTom meldt meevallende omzet. Location Technology draait aardig en dat is de groeimarkt en de fantasie.

Vopak heeft haar strategische review er op zitten en moet dan nu gaan oogsten:

Mixed bag bij NSI: lagere inkomsten, maar ook minder leegstand:

Kiadis doet een overname. Ik heb geen idee hoe of wat, sorry.

Verder komt het Chinese BBP over Q1 uit op 6,4% (6,3% verwacht) en Netflix deed nabeurs Wall Street -0,8% op haar Q1's, de eerste tech. Positieve geluiden in de conference call denk ik, want het fonds ging eerst 7% nat op prachtige Q1's, maar een flink tegenvallende outlook. IBM zakte -3,5% op haar Q1's.

Oh ja, de Nasdaqjes staan op een all time high. Het kan niet op. De Nasdaq Composite tikt zelfs 8K aan. Wedden dat de 10K roeptoeters niet ver weg zijn? Vandaag al live op CNBC, wed ik. Verder ziet u dat de markten weer omhoog sluipen, de dollar zakt iets en Shanghai zag die meevaller al aankomen, zo te zien.

De huiskamervraag luidt hoe Ajax opent, want er vaart weer een schip met cash de Amsterdamse haven binnen. Gebeurt daar ook nog es wat.

Analistenadvies luidt als volgt. Credit Suisse was Heineken vergeten en doet dat er op een drukke beursdag even tussendoor en de FC Berenbank verlaagt IMCD, die zien we niet vaak:

Heineken: naar €96 van €74 - Credit Suisse

IMCD: naar hold van buy en naar €65,50 van €71 - Berenberg

Altice: starten met neutral - Citigroup

De AFM meldt deze shorts, het zijn weer de bekende Sluwe Sjakie sloeg de slome slager aandelen:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.