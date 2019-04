TA: AEX hervat uptrend

Beleggers over de hele wereld houden de stroom kwartaalcijfers goed in de gaten. Het sentiment op de aandelenmarkten blijft positief, mede dankzij de sterke cijfers tot nu toe.

Ook in Europa wacht de markt op de Q1-cijfers en uiteraard op de vooruitzichten van de bedrijven.

Nieuw record in zicht?

Technisch ligt de beurs nog steeds goed op koers, waarbij moet worden gemeld dat de Nederlandse AEX herbeleggingsindex haar all-time-high tot op minder dan 0,3% is genaderd. Dat geeft aan dat de markt snuffelt aan een nieuw koersrecord.

Verder blijft de volatiliteit van Nederlandse aandelen erg laag op basis van de VIX indicator. Ik verwacht dat de volatiliteit de komende dagen zal toenemen, zeker nu de markt de uptrend hervat.

Vandaag bekijk ik, behalve de AEX koersindex (die dus opwaarts uitbreekt), ook de AEX Total Return index (die haar all-time-high is genaderd), de Nederlandse paniekbarometer (VIX index die zeer laag staat) en de Call/Put rati (die suggereert dat er weer volop op een beursstijging wordt gegokt).

AEX hervat uptrend

De AEX breekt opwaarts uit het consolidatiepatroontje (afgebakend met het horizontale rode lijntje). Daarmee wordt de opmars technisch hervat.

Zolang het patroon van hogere toppen en bodems werd voortgezet, bleven we al opwaarts kijken. Technisch is er in eerste instantie ruimte richting de weerstand van 576,90 punten (gevormd op 27 juli 2018).

Het vangnet bevindt zich rond de voormalige weerstandslijn (de blauwe stippellijn). De laatste bodem van 25 maart biedt steun rond 538,70 punten.





Herbeleggingsindex flirt met all-time-high

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) tikt bijna de weerstand van 1.906,49 punten aan (die is gevormd op 10 augustus 2018). Deze horde is tot op een fractie genaderd.

De opwaartse fase wordt gestart zodra de AEX Total Return index boven de weerstand weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten en wordt 2.100 het volgende opwaartse koersdoel.

De Nederlandse herbeleggingsindex heeft pas steun rond 1.616,20 punten (de bodem van 7 juli 2017).





Paniekbarometer

De Nederlandse VIX index noteert een zeer lage waarde. Er blijft sprake van een hoge mate van rust onder Nederlandse beleggers.

De VIX-index, ook wel paniekbarometer genoemd, geldt wereldwijd als een toonaangevende graadmeter van de volatiliteit.

Nu de AEX zelf uitbreekt, zal de volatiliteit toenemen.







Call/Put ratio krult opwaarts

De call/put ratio van de Nederlandse beurs veerde even op naar een hoge waarde, maar zakt weer terug in de neutrale zone. Er werd door speculanten, met name door middel van calls, weer gegokt op een koersstijging van de aandelenmarkt.

De Amsterdamse call/put ratio is een zogenaamde "contraire" indicator. Onder extreme negatieve omstandigheden zakt de Call/Put ratio naar een zeer lage waarde onder 1. Dan is er blijkbaar te veel pessimisme.

Vaak wordt een dergelijke (oversold-)conditie gevolgd door een tijdelijk herstel. De Call/Put ratio wordt verondersteld de over-reacties in de markt te signaleren.

Door incidentele factoren kan de Call/Put ratio forse uitschieters laten zien. Daarom is het verstandig om ook de richting van de 12-daagse Call/Put ratio te beoordelen.

De rode lijn in de grafiek geeft het 12-daags (exponentieel) gemiddelde van de Call/Put ratio aan. Deze lijn filtert de wilde bewegingen uit tot een meer vloeiende lijn.

Hierdoor gaat de nuance van de actualiteit enigszins verloren, maar wordt de onderliggende trend wel goed blootgelegd.