Liveblog: Netflix, IBM en ASML

Update 22:15: Netflix, IBM en... ASML?!

Netflix en IBM zijn door met hun Q1's. De outlook van de eerste valt tegen en Big Blue meldt weer eens tegenvallende omzet. De koersreacties mogen er zijn:

EARNINGS: Netflix plunges 7%; streaming company sees Q2 EPS of $0.55 vs. $0.99 est. https://t.co/RMDLnC8NUE pic.twitter.com/kKq5o8UKZm — CNBC Now (@CNBCnow) April 16, 2019

Wat ligt de lat hoog. Netflix verslaat ruim alle verwachtingen, maar de outlook is dus te licht:

Hier de oude grootmacht nog even:

Morgen voorbeurs dus Q1's ASML en... de topman sprak vandaag nog. Zelden vertoond dit. En hij is duidelijk.

Niet China, maar Samsung stuurde spionage bij ASML aan, suggereert topman https://t.co/NAQJNhWHCV — NOS (@NOS) April 16, 2019

Dit bericht gaf ik u al in de slotcall mee, verder geen nieuws.

ING approached Commerzbank about possible tie-up: Manager Magazin https://t.co/cYarojlOZe pic.twitter.com/gBJayyDMBZ — Reuters Top News (@Reuters) April 16, 2019

Update 15:50: Bam en Cora

Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Verkeer en Waterstaat, laat weten dat zij een contract met onder andere Bam, Arcadis en Van Oord heeft opgezegd. In de begeleidende brief, die u hier kunt lezen, staat dat Rijkswaterstaat en de Combinatie, zoals het consortium genoemd wordt, er niet uitkwamen qua risico en prijsafspraken.

Wie nu precies de kwaaie pier is, is wat onduidelijk, maar het past in een breder kader waarin bouwers niet langer met zich laten sollen en, gesteund door de opgeveerde woningmarkt, een veel betere onderhandelingspositie hebben gekregen.

Hoewel de minister stelt dat zij het contract beëindigd heeft, zou het best wel eens zo kunnen zijn dat de tegenpartij stiekem in het vuistje staat te lachen. (NI)

Update 14:50: SNS Reaal

Er is een uitspraak, maar veel wijzer wordt u er niet van. Vooral financieel dan. Even ter memorie: de aandelen SNS Reaal werden op een koers van €0,81 genationaliseerd. De uitstaande derivaten - opties, turbo's et cetera - ziet u nog steeds in uw portefeuiile staan. Die zijn nooit afgewikkeld.

Logisch, daar is een koers voor nodig, of die nou echt, juridisch, theoretisch, praktisch, financieel of politiek haalbaar is. En die durft, wil of kan de Ondernemingskamer niet geven. Voor wie het niks zegt: de Ondernemingskamer is zeg maar onder meer de rechtbank van de beurs.

Update 14:25: Zag u deze aankomen?

Mede door zulke grappen - ook niemand die eind 2008 de langste bull market ooit voorspelde, et voilà - heb ik zelf geen mening en grote mond meer over wat de markten gaan doen en druppel ik er braaf en saai maandelijks mijn centjes in. Sindsdien maak ik rendement. Daarvoor niet.

Valt me ineens op, Griekse en VS 10 jr rente kruipen naar elkaar toe: 3,3% en 2,6%. Eens te meer, wat iedereen tijdens EU-crisis ook voorspelde, dit niet. Niemand. "Vraag niet hoe t kan, maar profiteer r van", is daarom beste beurswijsheid pic.twitter.com/hj4m3WkJE8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 16, 2019

Update 13:45 uur: ForFarmers

Gefeliciteerd ForFarmers dat jullie Yvon Jasper onder contract hebben of in ieder geval heel goede relaties met haar genieten. Dat heeft jullie meer publiciteit opgeleverd dan bijvoorbeeld de dure beursgang. Heb ik niks gemist? Want alles glijdt van jullie af. Nikki is een no-nonsense dame en als die al zo twittert...

De Notre Dame staat in de fik, de familie Faber zit aan tafel, en ondertussen zit Yvon Jaspers aan tafel in #Pauw een huilverhaal te houden Hoe Erg Het Voor Haar is.



En ForFarmers wordt ook weer diverse malen genoemd, dus de schnabbelfactuur kan de deur uit. — Nikki Sterkenburg (@SterkNikki) April 16, 2019

Update 12:30 uur: AEX en ASML

Vlag in top het Damrak, alweer:

Onderliggend valt op dat de #AEX precies even duur is als vorig jaar juli, toen top 576,90 op bord stond. Vraag is of verwachtingen aantrekken. Of is de AEX met 3,5 dividendrendement sowieso nobrainer met rente net boven nul? pic.twitter.com/tZf7pympkW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 16, 2019

Als het goed is, worden we morgen voorbeurs al een hoop wijzer van de AEX in het algemeen en dit toonaangevende en vroegcyclische fonds in het bijzonder. ASML dus. Lang geleden dat het bedrijf met tegenvallende cijfers en outlook kwam, maar dat is garantie tot de toiletdeur. Let ook goed op uw ASMI's en Besi's.

Oh ja, als er een broker is die opvallend veel orders uit China doorkrijgt, dan lezen we dat graag in de comments. Zien of ASML nog iets zegt over dat spionageverhaal en de mogelijke schade en kosten.

Onderliggend valt op dat de #AEX precies even duur is als vorig jaar juli, toen top 576,90 op bord stond. Vraag is of verwachtingen aantrekken. Of is de AEX met 3,5 dividendrendement sowieso nobrainer met rente net boven nul? pic.twitter.com/tZf7pympkW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 16, 2019

Update 12:15 uur: BlackRock & Roll

BlackRock is back. De instroom dan in de trackers, pensioenproducten en beheer.

Heel verrassend is het niet. Op de daling er uit en op de stijging er weer in: u bent aan het handelen en niet aan het lange termijn of pensioenbeleggen. Zo bouwt u geen vermogen op (plaatje via @SarahPonczek) pic.twitter.com/ICdCzvtLDV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 16, 2019

Want de koers? BlackRock heeft een serieuze opdoffer gehad en hier blijft de instroom nog wat achter, zal ik maar zeggen.

Update 11:20 uur: En wat verdient de CEO?

Mede dankzij de subsidiecenten van die wereldberoemde hardwerkende Nederlander, mis ik nog in je bericht Erik :-) Serieus, wat een verschillen. Oordeelt u verder zelf in deze al zo lang lopende discussie, ik ben er klaar mee.

'Musk kreeg vorig jaar met $2,3 mrd een factor 40.668 keer zoveel betaald als de doorsnee Tesla medewerker. Musk zag overigens wel af van een extra bonus van $56.000.'

Ja, met die bonus erbij was het net iets teveel geweest, nu is het precies goed ?? https://t.co/5xKhgRvHso — Erik Mauritz (@erikmauritz) April 16, 2019

Update 09:45 uur: Flow Traders

Toegegeven, de vergelijking met de AMX (zowat +25% dit jaar) is wel wat zuur. Die met de AEX (+15%) valt ook niet mee, maar Flow Traders (-8% dit jaar) moet het vooral van beweging hebben. Dat zit doorgaans (veel) meer in dalingen dan stijgingen.

Ofwel, #FlowTraders beweegt aardig in lijn met de volatiliteit, ofwel de roemruchte #AEXVIXIndex pic.twitter.com/mtFfaubWmm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 16, 2019

Mooie portfoliohedge dus, maar is het ook mooie belegging? De markten stijgen tenslotte per saldo door de jaren heen - en iedereen de beurs altijd maar de schuld geven van verliezen, maar dit terzijde - en is Flow Traders daarmee niet per definitie een aandeel dat achterblijft op de brede markt en de grote kudde?

Hoeft niet, want het bedrijf bouwt natuurlijk wel waarde op door uitbreiding en vergroting van zijn business. Iets waar men ook in Q1 vrolijk mee doorging, maar dit terzijde. Wat koers betreft is het misschien zo, maar er is ook nog dividend. Het trackrecord is alleen veel te kort, want Flow Traders is deze zomer pas vier jaar genoteerd.

Tot dusverre kostte Flow Traders geld. Tegen 7 keer de winst en met 9,5% dividendrendement is het aandeel op papier spotgoedkoop. Maar ja, wat als de volatiliteit nog verder zakt?

Update 09:30 uur: Ben & Jerry's

Hier zijn zeker draaiboeken voor, want als het uit de hand loopt... Ik vraag me bijna af waarom Unilever dit meldt, want het lijkt alsof men snel en adequaat reageert op een foutje.

Update 09:00 uur: Advies

Is het nou een verhoging of een verlaging? Copypaste dan maar, dan ziet u het zelf:

16 Apr - 08:55:33 [RTRS] - KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AD.AS : INVEST SECURITIES RAISES TARGET PRICE TO EUR 24 FROM EUR 24.3; RATING BUY

De eerdere adviezen van vandaag:

Philips: naar €38,90 van €38,40 (neutral) - JP Morgan

NN: naar €38,80 van €39 - Barclays

TomTom: naar buy van hold en naar €9 van €8 - Kepler Cheuvreux

Euronext: naar €67 van €66 - Deutsche Bank

