Liveblog: AEX, Flow en ASML

Update 12:30 uur: AEX en ASML

Vlag in top het Damrak, alweer:

Onderliggend valt op dat de #AEX precies even duur is als vorig jaar juli, toen top 576,90 op bord stond. Vraag is of verwachtingen aantrekken. Of is de AEX met 3,5 dividendrendement sowieso nobrainer met rente net boven nul? pic.twitter.com/tZf7pympkW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 16, 2019

Als het goed is, worden we morgen voorbeurs al een hoop wijzer van de AEX in het aglgemeen en dit toonaangevende en vroegcylische fonds in het bijzonder. ASML dus. Lang geleden dat het bedrijf met tegenvallende cijfers en outlook kwam, maar dat is garantie tot de toiletdeur. Let ook goed op uw ASMI's en Besi's.

Oh ja, als er een broker is die opvallend veel orders uit China doorkrijgt, dan lezen we dat graag in de comments. Zien of AS<L nog iets zegt over dat spionageverhaal en de mogelijke schade en kosten.

Onderliggend valt op dat de #AEX precies even duur is als vorig jaar juli, toen top 576,90 op bord stond. Vraag is of verwachtingen aantrekken. Of is de AEX met 3,5 dividendrendement sowieso nobrainer met rente net boven nul? pic.twitter.com/tZf7pympkW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 16, 2019

Update 11:20 uur: En wat verdient de CEO?

Mede dankzij de subsidiecenten van die wereldberoemde hard werkende Nederlander, mis ik nog in je bericht Erik :-) Serieus, wat een verschillen. Oordeelt u verder zelf in deze al zo lang lopende discussie, ik ben er klaar mee.

'Musk kreeg vorig jaar met $2,3 mrd een factor 40.668 keer zoveel betaalt als de doorsnee Tesla medewerker. Musk zag overigens wel af van een extra bonus van $56.000.'

Ja, met die bonus erbij was het net iets teveel geweest, nu is het precies goed ?? https://t.co/5xKhgRvHso — Erik Mauritz (@erikmauritz) April 16, 2019

Update 09:45 uur: Flow Traders

Toegegeven, de vergelijking met de AMX (zowat +25% dit jaar) is wel wat zuur. Die met de AEX (+15%) valt ook niet mee, maar Flow Traders (-8% dit jaar) moet het vooral van beweging hebben. Dat zit doorgaans (veel) meer in dalingen dan stijgingen.

Ofwel, #FlowTraders beweegt aardig in lijn met de volatiliteit, ofwel de roemruchte #AEXVIXIndex pic.twitter.com/mtFfaubWmm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 16, 2019

Mooie portfoliohedge dus, maar is het ook mooie belegging? De markten stijgen tenslotte per saldo door de jaren heen - en iedereen de beurs altijd maar de schuld geven van verliezen, maar dit terzijde - en is Flow Traders daarmee niet per definitie een aandeel dat achterblijft op de brede markt en de grote kudde?

Hoeft niet, want het bedrijf bouwt natuurlijk wel waarde op door uitbreiding en vergroting van zijn business. Iets waar men ook in Q1 vrolijk mee doorging, maar dit terzijde. Wat koers betreft is het misschien zo, maar er is ook nog dividend. Het trackrecord is alleen veel te kort, want Flow Traders is deze zomer pas vier jaar genoteerd.

Tot dusverre kostte Flow Traders geld. Tegen 7 keer de winst en met 9,5% dividendrendement is het aandeel op papier spotgoedkoop. Maar ja, wat als de volatiliteit nog verder zakt?

Update 09:30 uur: Ben & Jerry's

Hier zijn zeker draaiboeken voor, want als het uit de hand loopt... Ik vraag me bijna af waarom Unilever dit meldt, want het lijkt alsof men snel en adequaat reageert op een foutje.

Update 09:00 uur: Advies

Is het nou een verhoging of een verlaging? Copypaste dan maar, dan ziet u het zelf:

16 Apr - 08:55:33 [RTRS] - KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AD.AS : INVEST SECURITIES RAISES TARGET PRICE TO EUR 24 FROM EUR 24.3; RATING BUY

De eerdere adviezen van vandaag:

Philips: naar €38,90 van €38,40 (neutral) - JP Morgan

NN: naar €38,80 van €39 - Barclays

TomTom: naar buy van hold en naar €9 van €8 - Kepler Cheuvreux

Euronext: naar €67 van €66 - Deutsche Bank

