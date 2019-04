Zelfs de Frauenkirche in Dresden is uit de as herrezen. Frankrijk gaat de Parijse Notre Dame toch wel herbouwen? Ik denk dat je er geen beursgang van hoeft te maken om voldoende geld op te halen.

Goed, Flow Taders is door met een Q1-update en gezien de fraaie, edoch rustige markten in dat kwartaal zijn omzet en winst natuurlijk veel en veel lager dan Q1 2018, haar recordkwartaal.

Intussen staan er weer de intussen bekende, nikserige koersen op het bord. Waar wacht de markt op, zijn het echt de Q1-cijfers en vooral de outlooks (van de grote technologiebedrijven)? Wie weet, eens komen beweging en volatiliteit wel terug, maar de trigger is meestal toch onverwacht en onvoorspelbaar.

Veel richtinggevend nieuws is er nu niet. Ik ben het linkje even kwijt, maar in Japans komt discussie op gang of het wenselijk is dat de BoJ zoveel aandelen (via ETF's) koopt. Lijkt me een no-brainer. Risicodragend kapitaal wordt zo niet meer op haar meritis beoordeeld. Klaar.

Verder weet ik niks meer, behalve dan dat Shanghai zin heeft in het Chinese BBP Q1-cijfer morgen? Gaat lekker daar.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Gemalto verdwijnt op 28 mei van het Damrak. Rond 97% is aangemeld, als u ze nog hebt, meld ze dan aan, anders wordt u uitgerookt. De Tweede Kamer wil de aftrek beperken van verliezen die bedrijven (lees: Shell) lijden in het buitenland.

Hier dat fiscale bericht, dat op de persoon wordt gespeeld (Shell dus):

De Tweede Kamer wil dat ook Shell winstbelasting gaat betalen. Drie partijen stellen voor om een voor het bedrijf gunstige belastingconstructie in te perken.https://t.co/l1NY2sZeso — Trouw (@trouw) April 16, 2019

Analistenadvies luidt als volgt. Kepler durft met morgen de cijfers van TomTom en de NN-analist van Barclay is een Pietje Precies, zeg.

Philips: naar €38,90 van €38,40 (neutral) - JP Morgan

NN: naar €38,80 van €39 - Barclays

TomTom: naar buy van hold en naar €9 van €8 - Kepler Cheuvreux

Euronext: naar €67 van €66 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda ziet er interessant uit met cijfers, een aandeelhoudersvergadering die niet onopgemerkt blijft, er is de eerst Duitser voorlopende indicator over april en Netflix komt door. Consensus luidt een winst per aandeel van $0,57 en $4,5 miljard omzet. Het aandeel doet 86 keer de verwachte winst.

08:00 Flow Traders Q1-cijfers

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment apr 0,0

13:00 Bank of America Q1-cijfers

13:00 BlackRock Q1-cijfers

13:00 Johnson & Johnson Q1-cijfers

14:00 PostNL AvA

15:15 VS industriële productie mrt 0,3% MoM

22:00 Netflix Q1-cijfers

22:00 IBM Q1-cijfers

En dan nog even dit

Morgen BBP Q1:

5 clues on whether China's economic upturn has staying power https://t.co/tBOcoOZZq8 — Bloomberg Markets (@markets) April 16, 2019

Is de essentie niet gewoon dat het te lang, te gemakkelijk, te goed is gegaan met de Duitse auto industrie (goedkope euro)? Daar word een mens doorgaans lui, arrogant en zelfvoldaan van.

German motor authority probes more Mercedes emissions software - Bild newspaper pic.twitter.com/OCB9h4ezYh — Reuters Business (@ReutersBiz) April 16, 2019

Ondanks druk van de VS?

China’s Huawei secured 40 commercial contracts to build and operate 5G telecommunications infrastructure as at the end of March https://t.co/clLkHvpJjk by @SijiaJ pic.twitter.com/wy69S2fOX5 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 16, 2019

De verkopers van december?

A $4 trillion stock rally has buyers flooding the world's largest ETF, aka SPY @markets https://t.co/WVIWrgRtpL pic.twitter.com/uxfQRBOYFF — Sarah Ponczek (@SarahPonczek) April 15, 2019

De hele markt is alweer net zo duur als een jaar geleden:

Many recession-friendly stocks are now too expensive, Bernstein says https://t.co/erv1oDwDk8 — Bloomberg Markets (@markets) April 15, 2019

#Uverwachthetnietdeelzoveel

“Flash Boys”-like trading manipulation is rampant on certain cryptocurrency exchanges, researchers say https://t.co/QzASbie6uL — Bloomberg Markets (@markets) April 15, 2019

Nogmaals, $900 miljoen verlies op $2,1 miljard omzet. Dit zorgt voor zenuwen bij al die take the money and run IPO's die op stapel staan.

Lyft shares continued to drop on Monday, driving the stock 22% below the IPO price https://t.co/xymuBf0y9f — Bloomberg Markets (@markets) April 15, 2019

Huh?

Apple-Qualcomm jury includes woman who's never owned smartphone https://t.co/a7ahFeLPCg — Bloomberg Markets (@markets) April 16, 2019

Ziet u al nerveuze hipsters?

Laat arbeid en kapitaal met rust, maar belast alleen schaarse goederen, consumptie dus, maar wie ben ik:

:-)

