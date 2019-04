TA: Bulls breken uit

Het lijkt erop dat de beurzen bezig zijn een opwaartse doorbraak voor te bereiden.

De Japanse beurs staat op het hoogste punt in 4 maanden, Wall Street beweegt in de schaduw van een nieuw koersrecord, terwijl de Europese beursindex de toppen van oktober nadert. De AEX heeft wat moeite de weg omhoog te vinden, maar legt nu wel een stevige bodem neer.

Op Wall Street zijn de eerste kwartaalcijfers uitstekend ontvangen, zeker met de financials. JP Morgan trapte af met een prachtige winstsprong, die met een koerswinst van ruim 4,5% werd beloond. Beleggers verwerken deze week de kwartaalcijfers van de grote banken, zoals Goldman Sachs en Citigroup. Dichter bij huis brak ING door een zware horizontale weerstand, waarmee een solide bodemformatie werd voltooid. Kortom, van alle kanten komen positieve signalen bovendrijven. Vandaag bekijk ik de Nikkei, JP Morgan, ING, de S&P500 en de AEX.

AEX houdt stand

Technisch blijft de AEX prima liggen. Er ligt een stevig vangnet rond de voormalige horizontale weerstandslijn (blauwe stippellijn). Net daarboven bevindt zich het gebied van de gap, het koershiaat binnen de rode cirkel. Deze gap trad op bij de doorbraak boven de koerstoppen van oktober en april. In de gapzone tussen 557,33 en 558,43 ligt nu steun. De bovenkant van het gapgebied is afgebakend met het horizontale rode lijntje.



Beurs van Tokio breekt uit boven de toppen rond 21.871,34.

De Nikkei 225 index heeft een voormalige koerspiek gebroken, waarmee er sprake is van een technische verbetering. Ook heeft de Japanse beurs een hogere koersbodem weten te vormen, die nieuwe kopers in de Nikkei 225 index signaleert. Er komt opwaarts potentieel vrij richting 24.448,07 (gevormd op 2 oktober 2018). Bij een eventuele daling onder steun 20.911,57 (bodem van 25 maart) treedt een verzwakking op.

JP Morgan Chase breekt opwaarts uit.

Onder invloed door prima winstcijfers heeft JP Morgan Chase een serie voormalige toppen gebroken, dat werd bovendien door een gap begeleid. Deze uitbraak genereerde een technische verbetering en maakt opwaarts potentieel vrij richting weerstand 119,33 (top van 27 februari 2018). Steun ligt op 104,25 (bodem van 9 april).









ING breekt door

Op de Nederlandse beurs oogt het technische plaatje van ING steeds beter, zowel op korte als op lange termijn. De neerwaartse trend is doorbroken en recent heeft ING ook een nieuwe, hogere koersbodem gevormd. De uitbraak boven de voorgaande koerspieken rond 11,78 heeft naar boven ruimte gemaakt richting weerstand 14,46 (gevormd op 27 april 2018). Hiermee is een hoofd&schouderbodem voltooid. Bij een eventuele doorbraak onder steun 10,28 (bodem van 29 maart) verzwakt het technische plaatje bij ING.



S&P 500 index weet de stijgende trend te valideren

Op Wall Street is de S&P500 boven de voorgaande topjes gebroken. Dit bevestigt de stijgende trend en geeft een technische verbetering aan. De index nadert nu de horde 2.940,91, dat is het all-time-high en het koersrecord van 21 september 2018. Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat steun 2.722,27 (bodem van 8 maart) intact blijft. Na een uitbraak boven weerstand 2.940,91 wordt 3.300,00 het volgende opwaartse koersdoel.