Tracker Tips: Buitenaards beleggen Categorie: Trackers

ondsenaanbieder ProcureAM heeft een tracker gelanceerd waarmee beleggers toegang krijgen tot de groeiende ruimtevaartindustrie. De Procure Space ETF heeft sinds kort een notering op de Amerikaanse beurs NYSE Arca en staat bekend onder de ticker UFO. UFO volgt de S-Network Space Index en richt zich op bedrijven die in belangrijke mate blootstelling hebben aan ruimtegerelateerde activiteiten. Ongeveer 80% van de bedrijven in de onderliggende index haalt de inkomsten hoofdzakelijk uit hun betrokkenheid bij de ruimtevaartindustrie. De index De benchmark maakt gebruik van een alternatief schema dat wegingsaanpassingen mogelijk maakt op basis van het bedrag dat bedrijven aan ruimteactiviteiten besteden. Verder wordt de index elk kwartaal herwogen. De referentie is ontworpen om de prestaties te meten van bedrijven die zich bezighouden met ruimtegerelateerde industrieën, waaronder:

(a) telecommunicatie, televisie en radio-uitzendingen,

(b) fabricage en werking van raketten en satellieten,

(c) fabricage van grondapparatuur van satellietsystemen,

(d) ruimtetechnologie en -hardware, en

(e) beeld- en inlichtingendiensten op ruimtebasis. Bedrijven van elke grootte en van over de hele wereld kunnen worden gekozen. Amerikaanse bedrijven nemen doorgaans echter het grootste deel van het gewicht van de index in. Zo’n 70% van de huidige 30 ondernemingen komt uit de VS. Frankrijk komt op de tweede plaats met 11,5% gevolgd door respectievelijk het VK met 6%, Australië en Japan met 4,5%, Canada met 4% en een interessante Italiaanse onderneming met de befaamde naam Leonardo op de laatste plaats.

De index bestaat momenteel uit de volgende namen, gerangschikt naar relatieve weging:

Bron: procureetfs.com Het valt mij op dat er relatief veel bedrijven in zitten die op zogeheten uitsluitingslijsten voorkomen. Een aantal van deze ondernemingen valt in de categorie clustermunitie en mag derhalve niet zomaar afzonderlijk verhandeld worden. Wellicht ten overvloede vermeld ik dat het voor beleggers in Nederland sowieso niet mogelijk is deze tracker aan te kopen, omdat bij de aanbieder een brochure in het Nederlands ontbreekt. Dit is een verplicht informatiedocument volgens Europese regelgeving Mifid II en de verordening PRIIPS. Toekomstmuziek In het prospectus van het fonds staat dat UFO uiteindelijk zal investeren in mogelijke nieuwe industrieën zoals maanbases en ruimtekolonies, mijnbouw op asteroïdes, militarisering van de ruimte en ruimtetoerisme. Volgens de CEO van ProcureAM, Andrew Chanin, wordt de ruimtevaartsector nu geschat op zo’n 384 miljard dollar en dat zal in de komende twee decennia mogelijk verdriedubbelen naar meer dan 1100 miljard dollar.

