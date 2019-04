Slot: Zwaargewichten drukken AEX

Het was geen dag waar beleggers urenlang over na zullen praten. Toch heeft de AEX (+0,2%) het wederom voor elkaar gekregen om een plusje op het bord te zetten.

Het zijn de zwaargewichten ASML (-0,9%), Unilever (-0,4%) en Royal Dutch Shell (-0,2%) die vandaag onder druk staan. De chipgigant uit Velthoven ging van de conviction buy list van Goldman Sachs, waardoor beleggers waarschijnlijk wat winstnemen. Een koersdoelverhoging kreeg ASML trouwens ook. The Royal Bank of Canada zet het aandeel op €225.

Qua macro's was de agenda vrij leeg. Vanmiddag werd bekend dat de industriële bedrijvigheid in New York in april sterker zal groeien dan een maand geleden. De Empire State-index kwam immers uit op 10,1 tegen 3,7 in maart. Daarnaast lag dit cijfer net iets boven de verwachtingen van analisten. De markt reageerde hier echter nauwelijks op.

Arcadis

Arcadis loopt de laatste dagen stiekem op. Ook vandaag stijgt het aandeel 2,2% op een redelijke omzet van 170.000 stukken. Komende donderdag publiceert het ingenieurs- en adviesbureau de cijfers over het eerste kwartaal.

De fanatieke aandeelhouders zullen het nog wel weten, want de jaarcijfers leidde op 14 februari tot een short squeeze. De koers knalde destijds 17% omhoog, mede doordat het bedrijf bekendmaakte erfenissen uit het verleden op te ruimen. De afboeking op de Brazilaanse biogasactiviteiten van €53 miljoen is daar een goed voorbeeld van.



Ondanks een plus van 80% is Arcadis de afgelopen tien jaar behoorlijk achtergebleven ten opzichte van de AEX. Vooral de kwakkelende Braziliaanse activiteiten zijn hier debet aan.

Rentes

Afgelopen vrijdag liep de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier nog behoorlijk op, maar dat was van korte duur. De Nederlandse rente blijft stabiel op het lachwekkende niveau van 0,24%. Misschien is de Italiaanse yield (2,57%) nog lachwekkender. Maar dat is slechts een kwestie van interpretatie.



Brede markt

De AEX stijgt 0,2% en presteert in lijn met de DAX (+0,2%) en CAC (+0,0%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,5% omlaag en noteert 10,5 punten.

De Amerikaanse indices gaan allemaal licht omlaag. De minnetjes zijn beperkt tot 0,3%.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,131 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,2%) blijft hangen rond de $1300.

Olie: WTI (-1,1%) en Brent (-0,6%) koelen wat af.

Bitcoin (+1,7%) heeft de winst van vanochtend prima vast weten te houden.

Het Damrak

Ahold (+2,0%) maakt een deel van het verlies van vorige week weer goed.

Gek genoeg weet Adyen (-0,7%) niet te profiteren van de koersdoelverhoging van JPMorgan Cazenove. Het aandeel gaat naar €800 van €700 en het advies blijft kopen.

Galapagos (-2,3%) koelt wat af. Niet iets waar beleggers zich druk om zullen maken. Year to date staat de koers ruim 32% in de plus.

Aandeelhouders van PostNL (+1,5%) die morgen naar de Ava gaan, mogen allemaal een door de FNV uitgereikte broodkruimel proeven. In het liveblog meer hierover.

Flow Traders (-0,8%) begon de dag nog zo goed. Blijkbaar krijgen beleggers toch een beetje de bibbers. Morgenochtend publiceert het handelshuis de eerstekwartaalcijfers.

Basic-Fit (+1,8%) stijgt vrolijk naar de hoogte koers van het jaar. Nog 5% te gaan er staat een all time high op het bord.

Altice (-2,0%) geeft wat gas terug. Dit jaar gaat het crescendo met een plus van bijna 40%.

Ondanks deze mooie koersstijging (+3,6%) behoort B&S Group dit jaar tot de mindere goden van het Damrak. Toch is het aandeel deze maand al ruim 20% gestegen. Hartstikke leuk voor handelaren.

Wessanen (-2,1%) gaat vandaag €0,14 ex-dividend. Toch daalt de koers een tikje harder.

Er wordt volop gespeculeerd in Stern (+3,0%). Vrijdagmiddag werd bekend dat er een ongevraagd overnamebod binnen was gekomen bij het bedrijf. Hierover in het onderstaande artikel meer. Overnamebod op Stern Groep #Stern https://t.co/LGctILlsFi — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 15, 2019

Adviezen

Adyen: naar €800 van €700 en kopen - JP Morgan Cazenove

ASMI: naar €55 van €50 en kopen - Deutsche Bank

ASML: van Conviction Buy List - Goldman Sachs

ASML: naar €225 van €195 - RBC

Unilever: toppick food - Bryan Garnie

De dag van morgen