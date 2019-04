De AEX (+0,1%) beweegt weliswaar niet zoveel, maar het is beslist niet saai op de beurs. Geld is er in overvloed, waardoor partijen het niet kunnen laten om een overnamebod te doen.

Vrijdagmiddag maakte Stern (+3,2%) bekend een overnamebod te hebben gehad. Jammer voor ons weten we niet wie er geïnteresseerd is in de autodealer en hoeveel deze diegene wil betalen. Eerder werd al bekend dat de leasetak voor €85 miljoen is verkocht.

Blijkbaar heeft een partij een rekensom gemaakt en geconcludeerd dat het financieel aantrekkelijker is om het gehele bedrijf maar over te nemen. De IEX Beleggersdesk vermoedt dat het om een private equitypartij gaat.

Nyrstar

De aandeelhouders van Nyrstar (-54,7%) zijn minder blij met de actie van grootaandeelhouder Trafigura om een nieuwe entiteit op te richten, waarbij Trafigura 98% van de aandelen in handen krijgt.

Dit betekent dat de huidige aandeelhouders slechts een luttele 2% van het nieuwe bedrijf in bezit krijgen. Het deel dat overblijft voor Piet particulier blijft voortbestaan als holding company. Pijnlijk is dat Nyrstar al direct zegt dat beleggers hier weinig van hoeven te verwachten.

Een dramatische deal voor de gewone man, maar probleem is alleen dat wanneer deze deal wordt weggestemd, de toko failliet gaat. Kortom, beleggers mogen beslissen of ze vrijwel niets of helemaal niets krijgen.



Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat de koers van Nyrstar ooit €75 deed. De afgelopen jaren ging het alleen maar bergafwaarts.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,1% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-0,0%) en CAC (+0,1%).

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,1%) blijven dicht bij huis.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,132 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De Nederlandse (0,25%) en Duitse (0,06%) tienjaarsrente stijgen een basispuntje.

Goud (-0,2%) heeft het gewoon niet.

Bitcoin (+1,7%) kende een paar zwakke dagen, maar heeft de stijgende lijn weer gevonden.

Damrak

Vooral nulletjes voor de komma bij onze hoofdfondsen. Alleen Adyen (+1,1%) en Randstad (+1,3%) komen nog enigszins in beweging. Eerstgenoemde krijgt een mooie koersdoelverhoging van JPMorgan Cazenove. Het aandeel van het betaalplatform gaat naar €800 van €700.

Misschien wat winstnemers bij Galapagos. Het minnetje van 0,7% is overigens zeer beperkt.

Een behoorlijk volume bij Intertrust (+1,8%). Er zijn inmiddels 60.000 aandelen verhandeld. Dat is al meer dan het gemiddelde dagvolume.

Beleggers (+0,9%) lijken redelijk wat vertrouwen te hebben in de cijfers die het handelshuis morgenochtend presenteert.

Het lelijke eendje vandaag binnen de AMX is Altice, met een verlies van 2,2%. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

B&S Group (+2,5%) lijkt nu eindelijk uit het dal te klimmen.

Hoewel KBC haar koopadvies handhaaft op Fagron, staat er een min van 2,0% op het bord.

Wessanen (-0,9%) noteert vandaag €0,14 ex-dividend.

Adviezen

Adyen: naar €800 van €700 en kopen - JP Morgan Cazenove

ASMI: naar €55 van €50 en kopen - Deutsche Bank

ASML: van Conviction Buy List - Goldman Sachs

ASML: naar €225 van €195 - RBC

Unilever: toppick food - Bryan Garnier

