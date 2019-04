Liveblog: Beursdrama

Update 09:30 uur: Nyrstar

Bedrijf gered, aandeelhouders niet.

Gemiddeld doen, héél lang bekeken, aandelen 7% bruto per jaar en 10% over de laatste vijftig jaar. Dat is gemiddeld en per saldo. Er zijn uitzonderingen. En hoe. De koers ligt stil, het bord is blanco. Komt er nog handel? Handel, want met beleggen had Nyrstar al heel lang niets meer te maken. Zeldzaam beursdrama dit.

Nyrstar. Vier CEO's, vier kapitaalrondes, ontelbare winstwaarschuwingen, minus 99 procent. 12 jaar beursmiserie in beeld @tijd: https://t.co/UvHaynvxCr — Kurt Vansteeland (@KurtVansteeland) April 15, 2019

Het onvermijdelijke plaatje:

Nico kan er ook niet veel meer mee. Hij heeft een sommetje, maar dat gaat wellicht bij de eerste, de beste koerstik ook van tafel. Inderdaad, Nyrstar opent om 09:55 uur op €0,3522. U mag zelf de daling uitrekenen...

De huidige aandeelhouders van Nyrstar krijgen dus 2% van de nieuwe entiteit. Op basis van de huidige koers van €0,651 vertegenwoordigt de holding een waarde van €70 miljoen.

Update 09:30 uur: Advies

